BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Yankees مقابل Red Sox مساء الأحد

سيختتم فريق Yankees و Red Sox السلسلة الأولى من موسم 2025 مساء الأحد على ملعب Yankee.

لقد كان هذا النصف الأول من الموسم من أجل Red Sox ، وسيحتاجون إلى البدء في إلقاء بعض الانتصارات معًا إذا كانوا يريدون البقاء على مسافة لمسة من الشرق.

يانكيز لا يرغب في وضع مسافة بين أنفسهم وبين منافسهم المرير.

ما يفكر فيه خبيرنا في المنشور حول يانكيز مقابل ريد سوكس

سوف يلجأ يانكيز إلى كارلوس روددون في الشكل مساء الأحد.

كان Southpaw مثيرًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم ، حيث وصل إلى 2.49 عصرًا و 0.93 WHIP في 79 2/3 أدوار.

سوف يقف روددون مقابل هانتر دوبينز ، لذلك ليس من المستغرب أن يانكيز هو المفضلات الكبيرة للفوز على سوكس.

