BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Yankees مقابل Blue Jays يوم الأحد

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يبدأ Yankees سلسلة من أربع مباريات حاسمة مع Toronto Blue Jays مساء الاثنين.

فاز Pinstripes بثلاثة من الأربعة الأخيرة ، ولكن لم يكن كافياً للحصول على مساحة كبيرة للتنفس في الشرق.

تظل أشعة خليج تامبا 1.5 مباراة خلف Yanks ، في حين أن Blue Jays لا يتجاوز ثلاثة أعوام ويمكن أن يمرر اليانكيز إذا قاموا بتجميع اكتساح في هذه السلسلة.

يتيح Betmgm Bonus Code Postbet للعملاء الحصول على رهانهم الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانهم الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

يعد Betmgm Sportsbook قانونيًا في الولايات التالية: أريزونا ، كولورادو ، واشنطن العاصمة ، إلينوي ، إنديانا ، أيوا ، كانساس ، لويزيانا ، ماريلاند ، ميشيغان ، ميسيسيبي ، نيفادا ، نيو جيرسي ، نيويورك ، أوهايو ، بنسلفانيا ، تينيسي ، فيرجينيا الغربية ، ويست فيرجينغ.

كيفية التسجيل في Betmgm Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل رمز الترويجي بعد الظهر. قم بعمل إيداع.

ما يفكر فيه خبيرنا في مركز Yankees مقابل Blue Jays يوم الاثنين

سوف يلجأ يانكيز إلى كارلوس رودون ليلة الاثنين ، لكنه سيكون يديه ممتلئة مع تشكيلة خطيرة عنوانها فلاديمير غيريرو جونيور وجورج سبرينغر وبو بيشيت.

سوف يقف روددون أمام المخضرم ماكس شيرزر ، الذي يضم 5.63 عصرًا في أول اثنين من بداياته بلو جايز.

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.