BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Mets vs. Brewers يوم الخميس

يختتم فريق Mets و Brewers سلسلة من ثلاث مباريات ليلة الخميس في Citi Field.

لقد كانت ستة أسابيع بطيئة بالنسبة لـ The Mets ، التي أصبحت الآن مستضعفًا للفوز بـ NL East بعد أن أمضت الكثير من النصف الأول فوق القسم.

إن الفوز يوم الخميس وسلسلة كبيرة ضد يانكيز خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يغير الزخم في التدفق.

ما يفكر فيه خبيرنا في المراكز في Mets vs. Brewers يوم الخميس

ديفيد بيترسون يحصل على بداية لميتس مقابل زميله السابق ، خوسيه كوينتانا.

لقد كان بيترسون أحد النقاط المضيئة لـ Mets في عام 2025 ، وسيحتاج إلى مواصلة لفة مع دورته في البداية في شكل هادئ بسبب الإصابات.

كانت Quintana فعالة للغاية بالنسبة لمصمرات Brewers ، حيث نشرت 3.30 عصر و 1.42 WHIP في 11 بداية لميلووكي.

