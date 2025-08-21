BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Yankees مقابل Red Sox يوم الخميس

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



إنهم لا يحصلون على أكبر من هذا.

سيبدأ فريق Yankees و Red Sox سلسلة من أربع مباريات مساء الخميس ، ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى مع كل من الناديين الذين يقاتلان من أجل مرسى ما بعد الموسم.

يمكن لسلسلة 3-1 أو 4-0 في أي من الاتجاهين تغيير الموسم تمامًا لهذين المنافسين.

يتيح Betmgm Bonus Code Postbet للعملاء الحصول على رهانهم الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانهم الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

Betmgm Sportsbook قانوني في الولايات التالية: أريزونا ، كولورادو ، واشنطن العاصمة ، إلينوي ، إنديانا ، أيوا ، كانساس ، لويزيانا ، ماريلاند ، ميشيغان ، ميسيسيبي ، نيفادا ، نيو جيرسي ، نيويورك ، أوهايو ، بنسلفانيا ، تينيسي ، فيرجينيا ، ويست فيرجينغ.

كيفية التسجيل في Betmgm Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل رمز الترويجي بعد الظهر. قم بعمل إيداع.

ما يفكر فيه خبيرنا في المنشور حول يانكيز مقابل ريد سوكس

أظهر يانكيز علامات الحياة بعد صيف كئيب ، ولم يكن التوقيت أفضل.

لا يقتصر الأمر على بناء Pinstripes بعض غرفة التنفس في سباق البطاقات البرية ، ولكنهم يضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم ببعض الضغط على Jays الأزرق على AL East.

شهدت Yankees أيضًا أن Red Sox يذهب في اتجاه معاكس ، حيث تدخل بوسطن هذه السلسلة بثلاث انتصارات فقط في آخر 10 مباريات.

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال متطلبات الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.