BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Yankees مقابل Red Sox يوم الخميس

إنهم لا يحصلون على أكبر من هذا.

سيبدأ فريق Yankees و Red Sox سلسلة من أربع مباريات مساء الخميس ، ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى مع كل من الناديين الذين يقاتلان من أجل مرسى ما بعد الموسم.

يمكن لسلسلة 3-1 أو 4-0 في أي من الاتجاهين تغيير الموسم تمامًا لهذين المنافسين.

يتيح Betmgm Bonus Code Postbet للعملاء الحصول على رهانهم الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانهم الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

ما يفكر فيه خبيرنا في المنشور حول يانكيز مقابل ريد سوكس

أظهر يانكيز علامات الحياة بعد صيف كئيب ، ولم يكن التوقيت أفضل.

لا يقتصر الأمر على بناء Pinstripes بعض غرفة التنفس في سباق البطاقات البرية ، ولكنهم يضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم ببعض الضغط على Jays الأزرق على AL East.

شهدت Yankees أيضًا أن Red Sox يذهب في اتجاه معاكس ، حيث تدخل بوسطن هذه السلسلة بثلاث انتصارات فقط في آخر 10 مباريات.

