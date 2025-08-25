BETMGM BONUS CODEBET POSTBET مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لفتح الولايات المتحدة يوم الاثنين

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



2025 الولايات المتحدة المفتوحة يستمر يوم الاثنين.

كارلوس ألكاراز وجاك درابر وفرانسيس تيافوي كلها تعمل على جانب الرجال من السحب ، في حين أن فينوس ويليامز يتصدران الحدث في بطولة المرأة.

تبدأ المباراة الأولى من اليوم في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي صباح الاثنين.

ما يفكر فيه خبيرنا في الولايات المتحدة المفتوحة

من المعروف أن الجولات المبكرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة تنتج بعض المفاجآت ، ولكن من الصعب رؤية أي تهديد حقيقي لألكاراز أو دريبر أو تيافو يوم الاثنين.

إنه تخمين أي شخص كيف ستعمل فينوس ويليامز ، لكنه سيكون جوًا رائعًا في ملعب آرثر آش لمباراتها ضد كارولينا موستوفا.

