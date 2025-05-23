BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Oilers مقابل Stars الليلة

رياضة
BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت لـ Oilers مقابل Stars الليلة

سوف يتطلع فريق Edmonton Oilers إلى زيادة أفضل سلسلة من سبعة مع فريق Dallas Stars ليلة الجمعة. كان النجوم 6-3 فائزين في اللعبة 1 ، و -120 مفضلات على الجليد المنزلي في اللعبة 2.

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دخل فريق Oilers في هذه السلسلة كاختيار عصري بعد فوزه بثمانية من مبارياتهم التسع السابقة ، لكن قطار الضجيج قد تم تبريده بعد خسارة 6-3 للنجوم في اللعبة 1.

تعد دالاس الآن مفضلة -190 مفضلة للفوز بالمسلسل وهي ثاني مفضل للفوز بكأس ستانلي خلف فلوريدا بانثرز.

إذا فازت إدمونتون في اللعبة 2 ، فإن هذه الاحتمالات ستقلب بشكل أساسي ، حيث أصبح فريق Oilers هو المفضل أثناء توجههم إلى المنزل للألعاب 3 و 4.

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

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