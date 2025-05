BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهان المكافآت لـ Oilers مقابل Game 5 الليلة

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



نجوم دالاس لديهم ظهورهم على الحائط.

أسفل 3-1 في أفضل سلسلة من 7 ضد إدمونتون أويلرز ، تحتاج النجوم إلى فوز في اللعبة 5 مساء الخميس للحفاظ على موسمهم على قيد الحياة.

تعد دالاس مفضلة طفيفة لإنجاز المهمة في اللعبة 5 ، لكن النجوم لا تزال فرصة طويلة للعودة والفوز في نهائيات المؤتمر الغربي.

يقدم الأشخاص في BETMGM للمستخدمين الجدد عرضًا لاستعادة رهانك الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانك الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار ، في تصفيات كأس ستانلي.

استخدم BETMGM Bonus Code Postbet لاستعادة رهانك الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانك الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

Betmgm Sportsbook قانوني في ولاية أريزونا ، كولورادو ، واشنطن العاصمة ، إلينوي ، إنديانا ، أيوا ، كانساس ، لويزيانا ، ماريلاند ، ميشيغان ، ميسيسيبي ، نيو جيرسي ، نيفادا ، نيويورك ، أوهايو ، بنسلفانيا ، تينيسي ، فيرجينيا الغربية.

كيفية التسجيل في Betmgm Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل رمز الترويجي بعد الظهر. قم بعمل إيداع.

ما يفكر به خبيرنا في Oilers مقابل لعبة النجوم 5

لعبت النجوم بشكل جيد على الرغم من خسارتها ثلاث من أول أربع مباريات من هذه السلسلة. تشكل إحصائيات دالاس في 5 على 5 قابلة للمقارنة مع إدمونتون ، لكن أويلرز لعب بشكل أفضل في الفرق الخاصة ، وكان حارس المرمى ستيوارت سكينر أكبر صانع اختلاف في نهائيات المؤتمر الغربي.

يمكن أن تعود دالاس إلى هذه السلسلة إذا كانت أكثر سريرية أمام الهدف.

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.