BETMGM BONUS CODEBET Postbet مقابل 1500 دولار في رهان المكافآت لـ Oilers مقابل Game 5 الليلة

نجوم دالاس لديهم ظهورهم على الحائط.
أسفل 3-1 في أفضل سلسلة من 7 ضد إدمونتون أويلرز ، تحتاج النجوم إلى فوز في اللعبة 5 مساء الخميس للحفاظ على موسمهم على قيد الحياة.
تعد دالاس مفضلة طفيفة لإنجاز المهمة في اللعبة 5 ، لكن النجوم لا تزال فرصة طويلة للعودة والفوز في نهائيات المؤتمر الغربي.
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ما يفكر به خبيرنا في Oilers مقابل لعبة النجوم 5
لعبت النجوم بشكل جيد على الرغم من خسارتها ثلاث من أول أربع مباريات من هذه السلسلة. تشكل إحصائيات دالاس في 5 على 5 قابلة للمقارنة مع إدمونتون ، لكن أويلرز لعب بشكل أفضل في الفرق الخاصة ، وكان حارس المرمى ستيوارت سكينر أكبر صانع اختلاف في نهائيات المؤتمر الغربي.
يمكن أن تعود دالاس إلى هذه السلسلة إذا كانت أكثر سريرية أمام الهدف.
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