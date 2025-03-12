BETMGM Sportsbook رمز الترويجي لـ TPC Sawgrass

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أنا أشتري راسيل هينلي.

بدأ مواطن جورجيا البالغ من العمر 35 عامًا أفضل بداية في مسيرته في الجولف بعد فوزه في Arnold Palmer Invitational في نهاية الأسبوع الماضي ، ويتطلع إلى أخذ هذا الزخم في بطولة اللاعبين.

لقد كان هينلي ثابتًا بقدر ما يأتي خلال أوائل الذهاب في عام 2025 ، مما جعل التخفيض في جميع أحداث جولة PGA الستة التي لعبها مع أربع أفضل 10 تشطيبات ، بالإضافة إلى فوزه في أورلاندو في نهاية الأسبوع الماضي.

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احتمالات بطولة اللاعبين

فريق لجعل قطع لإنهاء أعلى 20 راسل هينلي -270 +150 احتمالات عبر betmgm

تنبؤ بطولة اللاعبين

لقد تكيف صانعي Oddsmakers مع أفضل جولة في Henley ، ولكن لا يزال هناك بعض القيمة التي يجب أن تتجه إلى العمل في فلوريدا.

يمتلك Henley +150 احتمالات للانتهاء في أفضل 20 – محصورة بين Hideki Matsuyama و Shane Lowry.

المراهنة على الجولف؟

قد لا يكون نجاح Henley مؤخرًا بمثابة صدفة أيضًا-يعود اختراقه إلى الصيف الماضي عندما أنهى في المراكز العشرة الأولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والبطولة المفتوحة قبل الانتهاء من الموسم مع المركز الرابع في بطولة الجولة.

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هينلي لإنهاء أفضل 10 في +320 احتمالات تستحق المقامرة كذلك.

المسرحية: راسل هينلي لإنهاء أفضل 20 (+150) | لإنهاء أعلى 10 (+320) | لجعل القطع (-270)

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لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.