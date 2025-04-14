Blackhawks vs. Canadiens Odds ، التنبؤ: اختيارات NHL ، أفضل الرهانات

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إن Montreal Canadiens هو فوز واحد بعيدًا عن وضع اللمسات الأخيرة على رصيف فاصلة.

كانت HABS واحدة من أكبر اللقطات الطويلة في NHL لصنع التصفيات قبل بدء الموسم على +700 احتمالات ، لكن النجوم النجمية يمتد على حافة الهاوية.

حتى أخبار أفضل؟

مونتريال هي مفضلة -300 مفضلة لإنجاز المهمة ضد شيكاغو بلاك هوك مساء الاثنين.

Blackhawks vs. Canadiens التنبؤ

لقد بدا الكنديون وكأنهم ماتوا في الماء عدة مرات هذا الموسم.

كانت مونتريال في المركز الأخير في قسم المحيط الأطلسي في ديسمبر ، وكان في 16/1 أن يصنع التصفيات عند استراحة مواجهة الدول الأربعة وتحمل سلسلة من خمس مباريات بلا فوز في نهاية شهر مارس.

لكن Habs لم يستقيل أبدًا ، بينما كانت الفرق من حولهم في سباق التصفيات.

كان ذلك كافياً لمونتريال لترتفع قبل حزمة المطاردة ، ودفع سخان من ست مباريات في بداية شهر أبريل إلى موقع القطب للبقعة البرية الأخيرة.

الرهان على NHL؟

إن مجرد الدخول في هذا الموقف هو فوز هائل على الكنديين الصغار ، ولكن يجب الإشارة إلى أن ملفهم الإحصائي يشير إلى أنه ربما يكون محظوظًا أكثر قليلاً من الخير في الوقت الحالي.

مونتريال هي 6-3-1 في آخر 10 مباريات لها مع تفاضل الهدف +2 ، ولكن فرقها المتوقع في تلك الفتنة يجلس في -9.

كان HABS سريريًا أمام المرمى ، وكان أهدافهم رائعة في الآونة الأخيرة ، ولكن من المحتمل أن تلحق هذه الأرقام بها في مرحلة ما.

اختيار Blackhawks مقابل Canadiens

Habs أفضل بكثير من Blackhawks ويستحقون أن يكونوا ليلة الاثنين مفضلة ، لكن هذا الرقم واسع للغاية.

من الواضح أن صانعي المراهنات يتقاضون ضريبة لا بد من الفوز بها على Habs ، الذين يجلسون إلى -300 في بعض الكتب الرياضية.

يبدو هذا الرقم غنيًا بعض الشيء بالنظر إلى أعداد Habs في الآونة الأخيرة ، حتى لو كان الفريق الوحيد في هذه المباراة مع أي شيء على الخط.

لقد كان Blackhawks مروعًا في معظم هذا الموسم ولم يلعبوا لعبة ذات مغزى منذ شهور ، لكنهم سيستمتعون بفرصة إفساد الحفلة في أحد أكثر أراضي الهوكي المقدسة.

المسرحية: Blackhawks Moneyline (+240 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.