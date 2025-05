Blues vs. Jets Game 7 Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



كان Winnipeg Jets أفضل فريق في NHL خلال الموسم العادي ، لكن ذلك سيخرج من النافذة مباشرة إذا لم يتمكنوا من إنجاز المهمة في اللعبة 7 مساء الأحد.

ارتفعت الطائرات 2-0 و 3-2 في أفضل مسلسلها من سبع سبع ضد سانت لويس بلوز ، لكن فريق جيم مونتغمري أثبت أنه مرن وتراكم الكثير من الضغط على وينيبيغ.

لا يقتصر الأمر على ضبط الطائرات ، ولكن حارس المرمى Connor Hellebuyck تحت المجهر لأداء آخر مخيب للآمال في التصفيات.

تعد Jets مفضلة -155 مفضلة للفوز بـ Game 7 ، في حين أن المجموع لهذه اللعبة من المحتمل أن ينخفض ​​إلى 5 ، حيث يعلم المراهنون أن المراهنات يحبون اللعب Under in Game 7s خلال تصفيات كأس ستانلي.

هل تتطلع إلى الرهان على تصفيات كأس ستانلي؟ استفد من رمز BET365 Bonus Code NYPBET واحصل على مكافأة بقيمة 150 دولارًا لوضع رهان بقيمة 5 دولارات أو الفوز أو الخسارة.

Blues vs. Jets Game 7 Protting Preview

لقد كانت هذه هي السلسلة الأكثر روعة من الجولة 1 ، حيث قام كلا الجانبين بتجميع الزيارات ودقائق الجزاء خلال أول ست مباريات.

أدت هذه البدنية إلى بضع إصابات ، وأبرزها إلى مركز وينيبيغ رقم ​​1 ، مارك شيفلي.

Scheifele يشك في لعبة الأحد 7.

مع أو بدون Scheifele ، لن تتاح للطائرات فرصة في هذه المسابقة ما لم يحصل Hellebuyck على ذكائه. يبعد Hellebuyck أسابيع من الفوز بجائزة Vezina Trophy كأفضل حارس مرمى في الدوري للموسم الثاني على التوالي ، لكن أرقام البلاي اوف هي سهلة.

تم سحب مواطن ميشيغان في ثلاثة من آخر أربع مسابقات ، وقد نشر نسبة توفير .815 من خلال أول ست مباريات من هذه السلسلة.

الرهان على NHL؟

بلوز مقابل Jets Game 7 اختيار

مع وجود Hellebuyck تكافح و Scheifele خارج التشكيلة ، يبدو هذا وكأنه سعر لائق على البلوز.

قام سانت لويس بتجميع ثلاثة جهود قوية في آخر أربع مسابقات ولعبت الطائرات القريبة في أول مباراتين من هذه السلسلة.

حصلت Winnipeg على هامش ضئيل للخطأ بدون Scheifele ، وقد تبخرت ميزة تحقيق الأهداف المفترضة تمامًا.

البلوز لديه المزيد من المسارات للفوز في اللعبة 7.

المسرحية: البلوز +120 أو أفضل

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.