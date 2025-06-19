Braves GM يجعل موقف Sale Cris واضحًا حيث يلوح الموعد النهائي التجاري MLB

بالنسبة لأي زملائه المديرين التنفيذيين الذين يطلقون على اللعاب أثناء مشاهدة كريس سيل يحتضن ميتس مساء الأربعاء ، قال المدير العام لشركة Braves Alex Anthopoulos لإبطاء لفة.

“صفر (فرصة)” ، قال أنثوبولوس في 680 “المعجبين” قبل فوزه 5-0 يوم الأربعاء. “لقد رأيت التكهنات وهذا هو السبب – إنه أمر مثير للسخرية تمامًا بالنسبة لي. نحن لا نبيع ، خاصةً شخص لديه سيطرة على النادي بعد العام الحالي. لن يحدث.

“لا أدلي أبداً بتصريحات نهائية ما لم أكن سألتزم بها. لأنه بمجرد الإدلاء ببيانات نهائية ثم تعود إليها ، فأنت كاذب وأنت تنتهي. لن.

كانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت الشجعان المذهلة ستكون بائعين في الموعد النهائي التجاري لهذا العام بسبب بداية 33-39 التي حققتها 11 مباراة في NL East.

سيكون Sale ، الحائز على الحكم على NL Cy Young ، أكثر القطاعات المرغوبة للفريق-على افتراض أن Ronald Acuna Jr.

يحقق Lefty 22 مليون دولار هذا العام ويحمل Braves خيار فريق بقيمة 18 مليون دولار للعام المقبل.

يمتلك Sale 2.52 عصرًا بعد إلقاء 8 2/3 أدوار بدون أهداف ضد Mets يوم الأربعاء ولديه علامة 1.41 تمتد إلى آخر 11 مباراة له بعد أن بدأ العام بعصر 6.63 من خلال أربع مباريات.

يمكن لأي منافس أن يتصور إضافة البيع إلى قمة دورانه لشهر أكتوبر ، لكن الشجعان لم يتنازلوا بعد في سباق ما بعد الموسم.

دخلوا يوم الخميس 5 1/2 مباريات من مكان البطاقة البرية الثالثة والأخير.

لدى Atlanta أربع مباريات أخرى على النقر ضد Mets خلال الأسبوع المقبل ، إلى جانب مجموعات ضد Phillies و Cardinals قبل استراحة All-Star.

قال أنثوبولوس في العرض: “نحن لا نبيع”. “بعد شهر من الآن ، ينتهي بنا المطاف بموجب 30 لعبة تحت أو شيء مجنون ، أعتقد أنني سأعيد النظر.

“لدينا نادي موهوب. لم يظهر نفسه ، بوضوح. هذا الأسبوعين المقبلين يؤديان إلى استراحة All-Star … مهم حقًا لنا. هناك بالتأكيد شعور بالإلحاح ، كان هناك ، ولكن أكثر من ذلك الآن.”