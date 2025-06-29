Broncos Wag يأخذك داخل حفل زفاف زاك ويلسون: “البكاء”

تقوم كينيدي ، لاعب الوسط في برونكو ، بتقديم مغرفة الزفاف الداخلية.

يوم السبت ، تزوج زاك ويلسون من خطيب نيكوليت ديلانو في مانهاتن ، والذي يأتي بعد حوالي عام من انخراط الاثنين.

أعطى ستيدهام للمشاهدين نظرة على وسائل التواصل الاجتماعي في حفل الزفاف ، الذي حدث في كاتدرائية القديس باتريك ، تليها حفل استقبال في غرفة قوس قزح.

بدأت سلسلة من صور قصة Instagram مع واحدة من داخل الكاتدرائية الموجودة في وسط المدينة وآخر من برنامج الزفاف.

“حفل زفاف نيكوليت فرانشيسكا دالانو وزاكاري مايكل كابونو ويلسون ،” إنه يقرأ.

كما استولت على خروج ويلسون وديلانو من الكنيسة بينما ينفخ ضيوفهم الفقاعات عليهم في الاحتفال.

حملت ديلانو مأدبة من الورود البيضاء في الهواء واستمر الزوجان في تبادل قبلة.

قام ستيدهام ، الحامل مع الطفل الثالث للزوجين ، بنشر صورة لها وجاريت ، التي كانت زميل في فريق برونكو في ويلسون في عام 2024 ، كضيوف في حفلات الزفاف. كانت تصمم في ثوب وردي أنيق مع زهرة تفاصيل في الأعلى.

“تاريخ إلى الأبد” ، كتب ستيدهام عن القصة.

كما نشرت صورة لجاريت مع ويلسون ، قورتربك الدلافين ، إلى جانب صديقين آخرين.

في حفل الاستقبال ، شارك Stidham التفاصيل التي وضعت في حفل الزفاف. في مكانها ، كانت تذكرة يوم لعبة الورق ، ولكن باسمها وتفاصيل حفل الزفاف.

كانت التذكرة ، التي كانت ميزة تفاصيل في الخلفية ، من خلال “TicketMRS & MR” بدلاً من Ticketmaster وتشبه أيضًا مقعد في المربع بسعر 628.25 دولارًا – والذي يشبه تاريخ حفل الزفاف.

كشفت الصورة أيضًا عن بعض اللدغات اللذيذة في هذا الحدث ، مثل Filet Mignon ، وكان للزوجين أيضًا جدار حلوى مليء بملفات تعريف الارتباط Crumbl.

حرص ستيدهام أيضًا على التقاط رقصة ويلسون وديلانو الأولى في قاعة رقص أنيقة. لتسمية الفيديو “البكاء” بينما كان ويلسون يدور زوجته على حلبة الرقص.

تم تصوير شريحة كعكة الزفاف. كان للكعكة المزهرة البيضاء علامة “N & Z” على المقدمة.

تم ربط Dellanno و Wilson لأول مرة في عام 2022 عندما حضروا لعبة Yankees في Bronx. قورتربك في وقت لاحق كما اقترح خلال عطلة رومانسية في إيطاليا في يونيو 2024.

“بالنسبة لحب حياتي ، لم أفهم حقًا ما كان الحب حتى التقيت بك. أنت لست فقط شريكي ، ولكن أفضل أصدقائي وكل شيء. لا أستطيع الانتظار حتى أعمل على حياة الذكريات معك ، نيك” ، كتب على Instagram.