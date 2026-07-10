Bryce Eldridge يسجل أول ضربة لـ Splash في فوز العمالقة على Rockies

لقد ترك برايس إلدريدج انطباعًا قويًا بعد شهرين من موسمه الجديد، ولكن في ليلة الخميس، أحدث نجم العمالقة الشاب نجاحًا كبيرًا لأول مرة.

قام لاعب القاعدة الأول البالغ من العمر 21 عامًا بضرب أول ما من المؤكد أنه سيكون العديد من ألعاب Splash Hits في فوز العمالقة 8-2 على Rockies لافتتاح سلسلة سان فرانسيسكو النهائية قبل استراحة كل النجوم.

حصل إلدريدج على منزلق عالي الحرف من اللوحة بالداخل وأبقى بطريقة ما ذراعيه على إطاره الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 7 بوصات قصيرة بما يكفي لإطلاق الملعب بسرعة 106.7 ميل في الساعة في طريقه إلى ماكوفي كوف.

كان هوميروس إلدريدج الثامن لهذا العام هو أيضًا رقم 109 الذي ضربه عملاق منذ افتتاح ملعب الواجهة البحرية في عام 2000 – والأول هذا الموسم.

تعادل اللقطة الفردية النتيجة ، وشرع العمالقة في إضافة اثنين من RBIs لكل منهما من Casey Schmitt و Rafael Devers و Willy Adames. بعد يوم واحد من عدم تعرضهم للضرب لمدة ثماني جولات، قصفوا 13، بما في ذلك أربعة خلال الشوط الخامس ليتقدموا 4-2.

بدأ شميت الأمور مع هوميروسه الثامن عشر هذا الموسم، حيث تعادل مع رافائيل ديفرز في صدارة الفريق، ووضع آدامز قوسًا على الفوز دون أدنى شك ليحقق المركز الخامس عشر ليجعل النتيجة 8-2.

لا ينبغي أن تضيع وسط الألعاب النارية: أول مسيرة لشميت منذ 24 مايو، حيث قطع سلسلة من 172 ظهورًا للوحة كانت الأطول في البطولات الكبرى.

عملت كل الهجمات على دعم 5 جولات قوية من كارسون ويسنهانت، الذي حقق الفوز في ما كان بمثابة تجربة من نوع ما للحصول على مكان تناوب في الشوط الثاني.

ماذا يعني

كان العمالقة معرضين لخطر الوقوع في التعادل الافتراضي على المركز الأخير في NL West بالخسارة.

لقد دخلوا السلسلة متعادلين مع فريق Rockies في عمود الفوز ، مع خسارتين أقل.

وفي كلتا الحالتين، ستحدد نتيجة المباريات الثلاث الأخيرة من سيدخل الاستراحة في المركز الأخير.

من هو المثير

مع توقع حدوث تغييرات في دورة البداية بحلول الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس، واصل Whisenhunt بناء قضيته للمطالبة بواحدة من النقاط التي ستصبح مفتوحة قريبًا.

لم يسمح اللاعب ذو اليد اليسرى البالغ من العمر 25 عامًا بأكثر من جولتين في أي من مباراتيه في البطولات الكبرى هذا الموسم، في حين قام بوميض المزيد من الأشياء المتأرجحة والأخطاء هذه المرة، مما أدى إلى توليد 15 نفحة، بما في ذلك ثمانية مع تغييره، وأربعة ضربات.

لا يزال يتعين عليه العمل بناءً على أمره، حيث أصدر أربع قواعد على الكرات خلال 5 جولات، وتم معاقبته بسبب هوميروس ذو جولتين بواسطة ويلي كاسترو، لكنه لم يحقق سوى ضربتين أخريين.

من ليس كذلك

كان من الجيد أن يشعر آدامز بالرضا عندما يتواصل في الشوط الثامن، لأنه لم يكن من الممتع أن تكون آدامز مؤخرًا. لقد ترك يتأرجح للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تشابكت مرابطه وسقط على الأرض خلف القاعدة الثانية.

اعترف المدير الفني توني فيتيلو بأن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لا يزال يشعر بآثار تشنجات الظهر التي تسببت في غيابه عن ثلاث مباريات الأسبوع الماضي، وقد ظهر ذلك على اللوحة.

قبل السباق على أرضه، كان Adames يبلغ من العمر 4 سنوات مقابل 23 عامًا، بما في ذلك ضربتان وخروج مع القواعد التي تم تحميلها في وقت سابق من اللعبة.

التالي

سيحاول العمالقة الفوز بمباريات متتالية للمرة الأولى منذ نهاية آخر مباراة لهم على أرضهم، يومي 27 و28 يونيو ضد الشجعان. لقد فازوا في مشاركات روبي راي الثمانية الماضية.