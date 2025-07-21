Caitlin Clark “تقدم” ولكن من غير المرجح أن تعود لإعادة مباراة الحمى والريبرتي

من المحتمل أن يخيب أملك مركز باركليز مرة أخرى.

ليس فيما يتعلق بفريق Home Team Liberty ، الذين من المحتمل أن يكونوا في قوتهم كاملة لبدء النصف الثاني من الموسم ، بل من غير المرجح أن يكون Caitlin Clark في الملعب لمباراة يوم الثلاثاء.

سيخضع نجم الحمى ، الذي عانى من إصابة في الفخذ اليمنى الأسبوع الماضي خلال مباراة ضد الشمس ، للاختبارات الإضافية هذا الأسبوع ومن المحتمل أن يتم تهميشها في مباراة ثانية على التوالي في الموسم العادي ، لكل ESPN.

بعد ذلك ، يأمل الفريق في الحصول على “خط واضح لما يبدو عليه (المسار إلى الأمام)” ، قال مدرب الحمى ستيفاني وايت للصحفيين يوم الأحد.

“أعتقد أنها تتقدم” ، أضاف وايت. )

بعد الإصابة الأخيرة ، أخطأت كلارك خسارة الحمى أمام الحرية ، ثم جلست في مجمل احتفالات عطلة نهاية الأسبوع في جميع النجوم الموجودة في ملعبها المنزلي في إنديانابوليس ، حيث تم تعيينها للتنافس في أول مسابقة محترفة من 3 نقاط ، وكابتن فريقها في المحكمة بعد أن حصلت على سجل سجل 1،293،536.

قال كل النجوم لمرتين “من المؤسف بالتأكيد” مشاهدة مسابقات All-Star من الهامش داخل Ginbridge Fieldhouse ، حيث تم تفجير الفريق الذي أتيحته من قبل فريق Naphesa Collier 151-131.

إنها فترة إصابة كلارك الثالثة من الموسم بعد أن فاتتها خمس مباريات بين مايو ويونيو بسبب رباعي الأيسر واستمر في تفويت أربع مباريات مع إصابة أولية في الفخذ اليسرى.

بعد الشفاء من الأخير ، عادت كلارك لمدة تقل عن أسبوع قبل إصابة الفخذ الأيمن.

لقد فاتتها 10 مباريات في الموسم العادي هذا الموسم-11 عند حساب نهائي كأس المفوض الذي شهد فوز الحمى على LYNX رقم 1 74-59.

علاوة على وضع كلارك الذي نمت غير متوقعة هذا الموسم ، انفصلت الحمى مع Dewanna Bonner ، التي هي الآن مع Mercury ، في مغادرة منتصف الموسم.

واجهت الحمى الكثير من عدم تناسق القائمة ، وهو ما ينعكس في سجله 12-11 الذي يضعهم في المرتبة 6 في ترتيب الدوري.

إن إنديانا تبعد سوى 1.5 لعبة بعيدًا عن السقوط من ملعب التصفيات الثمانية.

وقال وايت: “بالنسبة لنا ، من المحتمل أن نستمر في التعامل معه. هذه إصابات الأنسجة الرخوة هذه أحيانًا تتواجد حتى تتمكن بالفعل من الوقت للسماح لهم بالشفاء في الخارج”. “لذلك ، سنأخذها يومًا واحدًا في كل مرة ، وبينما تأتي ، وستستمر هذه المجموعة في التقدم معًا.”