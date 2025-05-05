Caitlin Clark يستجيب للثناء من مدرب المنتخب الوطني البرازيلي

شارك ليو فيرجو ، مدرب فريق كيتلين كلارك ومدرب المنتخب الوطني البرازيلي لحظة ممتعة خلال الربع الثاني من مباراة ما قبل الموسم بين الحمى والبرازيل عندما ذهب نجمة الأطواق للسيدات للحصول على ترحيب سريع خلال فترة توقف في الحدث.

كان كلارك ميكروفونًا كجزء من إذاعة ESPN لمسابقة المعرض من Away Carver-Hawkeye Arena يوم الأحد.

قدمت ESPN صوت اللحظة التي أشادت فيها Figueiro إلى شب أيوا لما قامت به من أجل هذه الرياضة.

“أنت لاعب رائع ، تهانينا” ، قالت فيغرو كلارك بعد أن جاءت وسألها كيف كان. “لقد غيرت التاريخ في كرة السلة.”

أجاب كلارك من أي وقت مضى عن طريق إخبار فيجيرو ، “أنا أقدر ذلك. شكرًا على المجيء إلى هنا ولعبنا”.

“معظم الناس الذين لعبت أمامهم؟” ثم سألت ، التي أجاب عليها مدرب البرازيل ، “نعم”.

لعبت لعبة الأحد بين الحمى والمنتخب البرازيلي في جامعة أيوا ، ألما ماتر كلارك حيث اشتعلت أعين مشجعي كرة السلة لأول مرة.

هدم كلارك والحمى البرازيل بسهولة في ما انتهى بعد الفوز 108-44 أمام حشد من النشوة.

قالت نجم WNBA إنها تأمل في إعطاء المشجعين عرضًا خلال مباراة المعرض وفعلت ذلك ، حيث انتهت بعد الظهر برصيد 16 نقطة في إطلاق النار 6 من 10.

“بالتأكيد أعطي الجماهير شيئًا للبهجة. هذا هو هدفي. إشراكهم. اجعلهم بصوت عالٍ” ، قال كلارك ، وفقًا لما قاله Hawkcentral. “لأنني أخبرت زملائي في الفريق ، سيكون الأمر أعلى ساحة لعبت فيها على الإطلاق. لذا ، يجب أن أقوم ببعض الطلقات وأن أكون قادرًا على الحصول عليها على أقدامهم.”

كانت كلارك قد افتتحت وأغلق الربع الأول من خلال سحب 3s ، والتي كانت متعة الحشد وتذكرنا بنوع الطلقات التي أصبحت معروفة لأول مرة أثناء لعبها مع أيوا-التي أخذتها إلى ألعاب البطولة الوطنية المتتالية.