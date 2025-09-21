Cal Raleigh ينفجر الـ 57 على المنزل لتمرير Ken Griffey Jr. للحصول على سجل Mariners في موسم واحد

HOUSTON-حقق سياتل كال رالي فوزه على أرضه الـ 57 على أرضه في هذا الموسم في فوز مارينرز 6-4 على هيوستن أستروس ليلة السبت لتمرير كين غريفي جونيور للحصول على سجل امتياز موسم واحد.

قاد Mariners 2-0 في الشوط الثالث عندما صفع Raleigh على 45.5 ميل في الساعة من Framber Framber Valdez في الثيران في حقل الوسط الأيمن لجعله 3-0 وتمرير مارك غريفي في كل من 1997 و 1998.

رفع رالي ذراعه اليمنى في الاحتفال أثناء قيامه بتجميع القاعدة الثانية ورفع ترايدنت يستخدمها مارينرز للاحتفال بالمنزل في المنزل بعد أن سلمه JP Crawford إليه قبل دخوله إلى المخبأ.

لقد تجاوز رالي ، الذي يقود التخصصات في المنزل ، سجل MLB الخاص بـ MICKEY MANTLE للتشغيل المنزلي من خلال الضخمة البالغة 54 عامًا والتي كانت تقف منذ عام 1961.

كما قام بتسجيل الرقم القياسي لـ MLB لـ Homers من قِبل أحد الصياد هذا الموسم ، حيث حقق 48 Salvador Perez في عام 2021.