Cal Raleigh ينفجر الـ 57 على المنزل لتمرير Ken Griffey Jr. للحصول على سجل Mariners في موسم واحد

رياضة
Cal Raleigh ينفجر الـ 57 على المنزل لتمرير Ken Griffey Jr. للحصول على سجل Mariners في موسم واحد

HOUSTON-حقق سياتل كال رالي فوزه على أرضه الـ 57 على أرضه في هذا الموسم في فوز مارينرز 6-4 على هيوستن أستروس ليلة السبت لتمرير كين غريفي جونيور للحصول على سجل امتياز موسم واحد.

قاد Mariners 2-0 في الشوط الثالث عندما صفع Raleigh على 45.5 ميل في الساعة من Framber Framber Valdez في الثيران في حقل الوسط الأيمن لجعله 3-0 وتمرير مارك غريفي في كل من 1997 و 1998.

رفع رالي ذراعه اليمنى في الاحتفال أثناء قيامه بتجميع القاعدة الثانية ورفع ترايدنت يستخدمها مارينرز للاحتفال بالمنزل في المنزل بعد أن سلمه JP Crawford إليه قبل دخوله إلى المخبأ.

لقد تجاوز رالي ، الذي يقود التخصصات في المنزل ، سجل MLB الخاص بـ MICKEY MANTLE للتشغيل المنزلي من خلال الضخمة البالغة 54 عامًا والتي كانت تقف منذ عام 1961.

كما قام بتسجيل الرقم القياسي لـ MLB لـ Homers من قِبل أحد الصياد هذا الموسم ، حيث حقق 48 Salvador Perez في عام 2021.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية