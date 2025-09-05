Cam Schlittler ‘Custident’ Can Yankees يمكن أن يقلب النص مقابل Blue Jays

هيوستن – منذ آخر مرة رأوا فيها قبل شهر ونصف – وحتى قبل أسابيع قليلة – كان يانكيز يبحثون عن جايز الأزرق.

ابتداءً من يوم الجمعة ، سيحصلون على فرصتهم الأخيرة في الموسم العادي لرؤية الفريق الذي يطاردونه في القسم في جميع أنحاء الملعب لثلاث مباريات أخرى أثناء محاولتهم محو ما قاموا به إلى عجز من ثلاث مباريات مع فوز يوم الخميس 8-4 على Astros.

وقال كام شليتلر يوم الخميس قبل أن يعود إلى نيويورك قبل أن ننطلق في المباراة ، “الطريقة التي أنظر بها ، بالنسبة لي ، بالنسبة لي ، فإن كل لعبة هي أكبر لعبة في حياتي من حيث أننا نجعل دفعة فاصلة ، وحصلنا على المباريات ، ووضع الفريق في مكان للفوز”. “لقد لعبناهم من قبل ، ولم يسير هذا في طريقنا ، لكنني واثق من أننا سنقوم بتشغيله عندما نعود”.

يصادف يوم الجمعة اليوم الـ 64 على التوالي على قمة الشرق منذ أن احتل المركز الأول من يانكيز خلال عملية مسح من أربع مباريات ضدهم في بداية يوليو.

بعد ذلك ، خسر يانكيز اثنين من ثلاثة في تورنتو في وقت لاحق من يوليو-بدأ شليتلر المباراة الوحيدة التي فاز بها يانكيز في تلك السلسلة ، حيث ألقوا خمسة أدوار من الكرة التي تديرها ثن

كان أسلوب Blue Jays في وضع الكرة في اللعب واستخدام سرعتهم لصالحهم وصفة سيئة لليانكيز ، الذين لعبوا بعضًا من أسوأ لعبة البيسبول طوال الموسم ضد عدوهم.

دخلوا يوم الخميس بعد أن ارتكبوا 77 خطأ هذا الموسم في 139 مباراة ، وقد جاء 12 منها في 10 مباريات ضد Blue Jays – 11 منهم خلال المباريات السبع في مركز روجرز.

قال شليتلر: “سيكونون عدوانيين”. “أعتقد أنني إبريق أفضل منذ آخر مرة واجهتهم فيها. يمكنهم وضع الكرة في اللعب ولدينا دفاعًا رائعًا ورائي ، لكنني كنت أعمل على أشياء أيضًا … لا أعتقد أنهم رأوا العديد من الملاعب أسفل الحزام. أنا واثق من أنني سأكون قادرًا على الخروج إلى هناك وأحصل على النتائج التي أبحث عنها وأستمر في نجاحها كما فعلت خلال الشهر الماضي أو إلى نحو.”

بدأ Giancarlo Stanton مباراته الثالثة على التوالي في الملعب اليسرى يوم الخميس ، بمناسبة أول مرة لعب فيها الحقل ثلاثة أيام متتالية منذ 11 إلى 13 أغسطس ، مما أدى إلى حاجة إلى السلسلة التالية بسبب وجع أسفل الجسم.

<br />

ادعى المدير آرون بون أن ستانتون ، الذي ذهب إلى 0 مقابل 3 مع ضربة ومشي ، “ليس بالضرورة” خارج التشكيلة في مباراة يوم الجمعة ضد بلو جايز ، على الرغم من أنه سيكون من المفاجئ بعض الشيء إذا لم يكن ، خاصة بالنظر إلى سفر الفريق بين عشية وضحاها والوصول المبكر إلى نيويورك يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه ، واصل آرون جادز تقدمه في رميه قبل مباراة يوم الخميس ، مما جعل خمس رميات من الحقل الأيمن إلى لوحة المنزل-ثلاثة إلى رجل قطع بالإضافة إلى زوج من القفازين إلى الماسك.

لعب أوستن سلاتر (أوتار الركبة) في لعبة إعادة التأهيل الخامسة يوم الخميس-يومه الثالث على التوالي في التشكيلة في Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ، هذه اللعبة في DH للحصول على عدد قليل من الخفافيش قبل أن يتم تنشيطه على الأرجح يوم الجمعة.

قام يانكيز بمسح مكان لعودته عن طريق اختيار JC Escarra إلى Triple-A مساء الخميس.