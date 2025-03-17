Canucks filip Chytil في خطر فقدان حديقته

أعلن ريك توكيت ، مدرب كانوكس ، أن فيليب تشيتيل دخل بروتوكول ارتجاج NHL بعد أن اضطر رقم 72 إلى مغادرة مباراة ليلة السبت في فانكوفر مع بقاء 4:42 في الفترة الثالثة بعد إجراء فحص غير موضح من الخلف من خلف جاسون ديكنسون في شيكاغو.

تشيتيل ، الذي حافظ على أربع ارتجاجات مسجلة سابقًا خلال إقامته التي استمرت ثماني سنوات في منظمة رينجرز ، لديه ست نقاط (2-4) في 15 مباراة منذ تجارة 31 يناير التي تضم JT Miller.

من المقرر أن تكون Vancouver في الحديقة بعد ظهر يوم السبت المقبل لإغلاق موقف منزل Blueshirts الذي بدأ بهزيمة يوم الأحد 3-1 أمام Oilers وسيستمر مع Flames و Maple Leafs و Canucks يوم الثلاثاء والخميس والسبت.

غاب مواطن تشيكيا البالغ من العمر 25 عامًا عن سبع مباريات في منتصف شهر نوفمبر بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم لا تعتبر ارتجاجًا ثم زوجًا آخر من الألعاب في منتصف يناير.

كان تاريخه في إصابات الدماغ هو العامل الأساسي في رينجرز الذين قاموا بالاختيار الحادي والعشرين من مسودة 2017 المتاحة في التجارة.

لقد ذهب Canucks 8-7-2 منذ إبرام الصفقة بينما ذهب Blueshirts 9-6-2 دخول مباراة الأحد.

بقي التشكيلة كما هو الحال في المسابقة الثانية على التوالي مع كارسون سويسي (الثاني على التوالي) ، وكالفن دي هان (السادس) وجوسي بارسيسين (الخامس) الخدوش الصحية.

بقي آرثر كالييف (الجزء العلوي من الجسم) على الأشعة تحت الحمراء للمباراة الثالثة على التوالي.

لا يفرض NHL حد قائمة بعد الموعد النهائي للتجارة.

إن رينجرز ، الذين قاموا بتصميم معاملات ورقية في الموعد النهائي بحيث يكون برينان أوثمان وبريت بيرارد مؤهلين للعب مع حزمة الذئب في تصفيات AHL ، يظلان يظلان في بقية الطريق طالما أن هارتفورد نشط.

صدمت شمال شرق جابي بيرولت في بوسطن من قبل شمال شرق الهوكي الشرقي يوم السبت ، لكن النسور مرتبطة ببطولة NCAA.

ستبدأ المسرحية الإقليمية في 27 مارس ، حيث تم تحديد المقرر الأربعة المجمدة في 10 و 12 أبريل في سانت لويس.

من المقرر عقد مباراتي Blueshirts في الموسم العادي في 14 أبريل في فلوريدا و 17 أبريل على أرضه ضد البرق.