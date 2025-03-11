CAP New Texas Rangers يضم عامية مبتذلة تم سحبها من متجر عبر الإنترنت

إشراف محرجة على ما يبدو فرضت حقبة جديدة على سحب تصميم الغطاء الجديد لتكساس رينجرز لمجموعتها التداخل 5950 بعد أن ظهرت عن غير قصد عامية إسبانية من أجل صدور المرأة.

كانت المجموعة التي تم إصدارها مؤخرًا لجميع فرق MLB الثلاثين ، وتم تراكم شعار النادي على الكتابة التي تظهر في مقدمة قمصان Ballclub.

عندما يتعلق الأمر بحمل رينجرز ، تم وضع شعار “T” على كلمة “تكساس” مباشرة فوق “X” تهجئة الكلمة المبتذلة باللغة الإسبانية عن طريق الصدفة.

لم يبد أي شخص يمسك بهذه المشكلة ، وبعد أن تم إصدار جميع القبعات عبر الإنترنت للبيع خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أدرك مشجعو Rangers Eagle-Elegeed ما يعنيه الكلمة على القبعة.

اعتبارًا من ليلة الاثنين ، تم سحب القبعة من المجموعة ، ويأخذ رابط القبعة الآن زوار الصفحة الرئيسية لمتجر Rangers Online Shop.

أفادت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن مسؤولي رينجرز لم يعلموا بالتصميم قبل صدوره.

كانت التصميمات الأخرى في المجموعة لديها القدرة على إنشاء بعض الصداع ، بما في ذلك تصميم الملائكة الذي غطى “G” باسم الفريق على الغطاء ، وكان لدى Houston الشعار مع النجم و “H” يغطي T و R في Astros – على ما يبدو يتفوق على “Ashos”.

بصرف النظر عن تصميم الحارس ، ظلت بقية المجموعة متاحة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينزلق فيها المبتذلة في عصر جديد.

في شهر سبتمبر الماضي ، تم سحب قبعة لألعاب القوى التي كانت جزءًا من مجموعة 9Fifty Snapback بعد أن أدرك بسرعة أن الكتابة في مقدمة القبعة تقرأ “A’ss”.

بينما تم سحب تلك القبعة من البيع ، لم يكن ذلك قبل أن يتمكن بعض المشجعين من شرائها.

ورفض مسؤولو MLB التعليق على أخبار دالاس مورنينغ حول كاب رينجرز.