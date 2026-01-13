CES 2026: 9 روبوتات جديدة يمكن أن تجعل الأعمال المنزلية أكثر ملاءمة

إن التطور التالي للأجهزة يلوح في الأفق، مما يقربنا خطوة واحدة نحو روتين عمل روتيني خالٍ من المتاعب. مع انطلاق معرض CES لعام 2026 في لاس فيجاس، قام أكثر من 4000 عارض بعرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المثيرة في المتجر لهذا العام، والتي يمكن أن يقدم الكثير منها قريبًا لأصحاب المنازل مساعدة يومية في المهام المنزلية. إن الغسيل والأطباق وتنظيف الأرضيات ليست سوى عدد قليل من المجالات التي يمكن أن تتغير بطرق دراماتيكية بفضل هذه الأجهزة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات التي يمكنها المراقبة والتكيف والتفاعل لإدارة العمل الرتيب بشكل كامل من البداية إلى النهاية.
كانت بعض أحدث العروض في معرض هذا العام عبارة عن تحديثات مبهرجة للمنتجات القائمة في السوق. أضافت شركة Ecovacs طبقة أخرى من الراحة إلى غسالتها الرائدة لغسالة النوافذ، Winbot W3، واكتسبت Roborock Saros Rover الاهتمام بين أحدث المكانس الكهربائية الروبوتية، مع ميزة واضحة عند الالتفاف حول الأشياء. لكن أكبر الأخبار كانت الروبوتات البشرية. تعد الأذرع والرؤوس والقواعد الآلية الرياضية، مثل CLOiD من LG وSwitchBot Onero H1، بتعدد الاستخدامات للأغراض العامة للعديد من المهام، لتحل محل جميع الوظائف البشرية المعنية. وليست المساعدة المباشرة في التنظيف والتنظيم فقط هي التي تجعلها مثيرة للاهتمام للغاية. ومن خلال الاتصال بالأجهزة المنزلية الأخرى، يمكنهم قيادة أوركسترا من الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء منزل مؤتمت بالكامل.
إن الكثير مما يظهر في معرض CES هو أمر مفاهيمي، لذلك لا أحد يستطيع أن يخمن متى (أو ما إذا) ستكون العديد من هذه الأجهزة عملية بالنسبة لصاحب المنزل العادي. لكن القدرة التي نشهدها في الروبوتات هذا العام تضع بالتأكيد توقعات أكثر وضوحًا – وأكثر إثارة – للمستقبل غير البعيد للأعمال المنزلية.
يقدم CLOiD من LG مساعدة منزلية على المستوى البشري
يتميز CLOiD من إل جي بمركز الذكاء الاصطناعي لرأس وذراعين يشبهان الإنسان، ويمثل المحور الأساسي لرؤية العلامة التجارية المتمثلة في “منزل خالٍ من العمالة”. يقوم الروبوت ذو العجلات بمهام أساسية مثل طي الغسيل، وجلب العناصر، وإعداد الوجبات، وتحميل غسالات الأطباق، بينما يؤدي التكامل مع معدات المنزل الذكي من إل جي، بما في ذلك أدوات المطبخ وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى توسيع قدراته. هل سيحل هذا التكرار محل الأيدي البشرية بالكامل؟ ربما لا. استغرق CLOiD حوالي 30 ثانية فقط لطي منشفة واحدة أثناء عرضه التجريبي، وكان مخيبًا للآمال في معظم المهام. ومع ذلك، فإن التجسيد الواقعي لخادم آلي من الخيال العلمي أمر آسر بلا شك.
يقوم Brolan ClearX بتنظيف وتحديث الأحذية البالية
على الرغم من كل الطرق المريحة لتنظيف الأحذية وإزالة الروائح الكريهة منها، إلا أن التنظيف العميق المستهدف يظل مستهلكًا للوقت ويتطلب عمالة مكثفة. سيتم إطلاق Brolan ClearX في عام 2026، وهو يتطلع إلى تغيير ذلك. يشبه الجهاز الصغير مغسلة السيارات للأحذية: غرفة مانعة للماء تحتوي على حذاءين، وتدورهما لرش كل جانب باستخدام “رذاذ الفقاعات الدقيقة النانو” للتنظيف العميق، لكل برولان، وتقوم بتشغيل أجهزة تنظيف متدحرجة لإزالة الأوساخ والجرجر. من المفترض أنها تنظف وتجفف وتطهر للحصول على أحذية منعشة وخالية من الروائح، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أفضل من غسالتك العادية.
يأخذ MOVA Mobius 60 عملية التنظيف الذكية إلى مستوى جديد
عرضت شركة MOVA الكثير من تقنيات تنظيف الأرضيات في معرض CES، وبعضها مشكوك فيه بعض الشيء (قد لا تكون المكنسة الكهربائية بدون طيار مناسبة لمعظم المنازل في أي وقت قريب) وبعضها أكثر واقعية، مثل مجموعة الممسحة والمكنسة الكهربائية Mobius 60. قد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لتنظيف كل أنواع الأرضيات في منزلك، لكن Mobius 60 يظل حساسًا للأسطح المختلفة. يتيح نظام MopSwap للماكينة التبديل بين ثلاث منصات ممسحة مختلفة حتى تتمكن من تحسين فعالية التنظيف لكل طابق.
أصبح تنظيف النوافذ أسهل مع Ecovacs Winbot W3
ربما لا يستطيع معظم الأشخاص تحمل تنظيف النوافذ، ولكن بفضل Ecovacs، هناك آلة تتولى المزيد من المهمة. لقد كان روبوت تنظيف النوافذ الخاص بالعلامة التجارية موجودًا منذ أكثر من عقد من الزمان. يوفر Winbot W3 Omni الجديد اكتشاف الحواف المألوف، والتخطيط والحركة الذكيين، ونظام الرش والممسحة الفعال الذي كان موجودًا في W2 Omni، ولكن مع ترقية رئيسية – غسالة Vortex لتحديث وسادة التنظيف وإخراج عمل روتيني آخر من طبقك.
Roborock Saros Rover هو منظف لتسلق السلالم
متابعةً لنموذج Z70 المسلح في العام الماضي، ركزت Roborock على الأرجل لمركبتها Saros Rover الإضافية في عام 2026. تحتوي المكنسة الآلية الروبوتية على ساقين متدحرجتين تعملان على رفع وتمديد الجسم لتسلق السلالم. عندما يتم طرحه في السوق في النهاية، يجب أن يكون منظف الأرضيات هذا قادرًا على التعامل مع الطابقين الأول والثاني بأقل قدر من التدخل. على الرغم من ظهور مكانس روبوتية أخرى لتسلق السلالم في معرض CES هذا العام، بما في ذلك Dreame Cyber X ومداساتها التي تشبه المنشار، إلا أن Saros Rover تميزت بقدرتها ليس فقط على تنظيف كل خطوة أثناء صعودها ولكن أيضًا القفز فوق التحولات الصغيرة.
يوفر Robotin R2 إمكانات تنظيف السجاد بشكل عميق
لقد رأينا العشرات من الروبوتات التي تقوم بالتنظيف اليومي للأرضيات، لكن القليل منها تطرق إلى أعمال التنظيف العميق غير المتكررة التي يمكن أن تسبب ألمًا حقيقيًا. حسنًا، إذا كانت هناك منتجات مثل Robotin R2 تلوح في الأفق، فقد نتمكن في النهاية من إزالة تنظيف السجاد من قائمة المهام الروتينية إلى الأبد. يستخدم جهاز R2 الكشف الذكي عن الأوساخ وفرش التنظيف المزدوجة والشفط القوي لتنظيف الحطام والبقع. ثم يقوم بتدوير الهواء الساخن لتجفيف السجاد. يدعي Robotin أن R2 يمكنه تنظيف وتجفيف غرفة مساحتها 300 إلى 400 قدم مربع في ساعة واحدة.
يلتقط Clutterbot Rovie بعد أفراد الأسرة الفوضويين
في حين أن العديد من الروبوتات المسلحة والأرجل في معرض CES هذا العام تبدو أشبه بـ BattleBots أكثر من كونها أجهزة تنظيف، فإن Clutterbot Rovie يتبع نهجًا أقل تقشفًا في الترتيب. من الشكل إلى الوظيفة، التصميم اللطيف والمعبّر مناسب تمامًا للأسر العائلية. بعد شراء مكنسة كهربائية روبوتية للتعامل مع الأوساخ الموجودة على الأرض، يمكنك الحصول على Rovie كمكمل للتخلص من الفوضى. تتحرك الوحدة لاستشعار الألعاب وغيرها من الفوضى وتستخدم مغرفة كبيرة لجمع العناصر وحملها وإيداعها، ووضعها في حاوية مضمنة.
قد يساعد SwitchBot Onero H1 في عام 2026
جاءت شركات الروبوتات الصينية للمشاركة في معرض CES 2026، حيث كان SwitchBot Onero H1 من بين أبرز الميزات المثيرة للاهتمام. مثل CLOiD، يعد Onero ذو الشكل البشري بمثابة روبوت مساعد شامل مع مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك تحميل غسالة الأطباق، وتقديم الطعام والمشروبات، وغسل الملابس وطيها، وترتيب المنزل. كما هو الحال أيضًا مع CLOiD، فهو يتحرك بوتيرة بطيئة ولا يزال مليئًا بالأسئلة حول كيفية عمله فعليًا في منزل محموم. ومع ذلك، قد يكون العرض الأول متاحًا للمستهلكين في عام 2026.
يمكن للذكاء الاصطناعي في Narwal Flow 2 العثور على العناصر المفقودة أثناء تنظيفها
يأتي Narwal Flow 2 الجديد بمظهر محدث وتجنب الكائنات المتقدمة لتحسين الأداء. يمكن للممسحة الكهربائية الروبوتية التعرف على مئات العناصر اليومية وتجنبها، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة لتحليل الأشياء الجديدة وضبط قدرتها على التجنب بمرور الوقت. ويذهب الروبوت إلى أبعد من ذلك من خلال تحديد المواد المهمة التي ربما تكون قد فقدتها. إذا تعرف على عنصر مفقود، مثل محفظتك أو قطعة مجوهرات، فيمكنه وضع علامة عليه وتنبيهك في التطبيق، مما يوفر لك الوقت والتفاقم.