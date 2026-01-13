CES 2026: 9 روبوتات جديدة يمكن أن تجعل الأعمال المنزلية أكثر ملاءمة

إن التطور التالي للأجهزة يلوح في الأفق، مما يقربنا خطوة واحدة نحو روتين عمل روتيني خالٍ من المتاعب. مع انطلاق معرض CES لعام 2026 في لاس فيجاس، قام أكثر من 4000 عارض بعرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المثيرة في المتجر لهذا العام، والتي يمكن أن يقدم الكثير منها قريبًا لأصحاب المنازل مساعدة يومية في المهام المنزلية. إن الغسيل والأطباق وتنظيف الأرضيات ليست سوى عدد قليل من المجالات التي يمكن أن تتغير بطرق دراماتيكية بفضل هذه الأجهزة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات التي يمكنها المراقبة والتكيف والتفاعل لإدارة العمل الرتيب بشكل كامل من البداية إلى النهاية.

كانت بعض أحدث العروض في معرض هذا العام عبارة عن تحديثات مبهرجة للمنتجات القائمة في السوق. أضافت شركة Ecovacs طبقة أخرى من الراحة إلى غسالتها الرائدة لغسالة النوافذ، Winbot W3، واكتسبت Roborock Saros Rover الاهتمام بين أحدث المكانس الكهربائية الروبوتية، مع ميزة واضحة عند الالتفاف حول الأشياء. لكن أكبر الأخبار كانت الروبوتات البشرية. تعد الأذرع والرؤوس والقواعد الآلية الرياضية، مثل CLOiD من LG وSwitchBot Onero H1، بتعدد الاستخدامات للأغراض العامة للعديد من المهام، لتحل محل جميع الوظائف البشرية المعنية. وليست المساعدة المباشرة في التنظيف والتنظيم فقط هي التي تجعلها مثيرة للاهتمام للغاية. ومن خلال الاتصال بالأجهزة المنزلية الأخرى، يمكنهم قيادة أوركسترا من الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء منزل مؤتمت بالكامل.

إن الكثير مما يظهر في معرض CES هو أمر مفاهيمي، لذلك لا أحد يستطيع أن يخمن متى (أو ما إذا) ستكون العديد من هذه الأجهزة عملية بالنسبة لصاحب المنزل العادي. لكن القدرة التي نشهدها في الروبوتات هذا العام تضع بالتأكيد توقعات أكثر وضوحًا – وأكثر إثارة – للمستقبل غير البعيد للأعمال المنزلية.