Charissa Thompson Praping for Fox ‘Shakeup’ بعد خروج اثنين من عرض اتحاد كرة القدم الأميركي

قالت مضيفة فوكس الرياضية ، شاريسا تومبسون ، إنها تتطلع إلى “بداية جديدة” بعد أن تركت مخارج بيتر شراجر ومخارج مايكل فيك من الشبكة مقعدين شاغرتين في معرض FOX “NFL Kickoff”.

يستضيف Thompson ، الذي قيل إنه حصل على تمديد عقد مربح مع Fox ، العرض صباح يوم الأحد طوال موسم اتحاد كرة القدم الأميركي مع مكتب من المحللين ، بما في ذلك باتريوت المتقاعدين على نطاق واسع جوليان إيدلمان وقاعة فامير وودسون في برو فاميرز.

خلال إحدى المعجبين Q&A على قسط يوم الثلاثاء من البودكاست “Hallow Down” ، أوضحت Thompson أنها متحمسة وفضولية لكيفية تأثير “Shakeup” على مستقبل العرض.

قال طومسون ، 43 عامًا: “بالنسبة إلى فوكس ، إنه هزيمة”. “أنا فضولي لأنه في عرض انطلاق المباراة … ذهب بيتر شريغر إلى ESPN للأسف ، مما يجعلني أشعر بالضيق لأنني أحبه ومايكل فيك ذهبوا إلى المدرب في ولاية نورفولك ، والتي من الواضح أنني سعيد بفرصته هناك.

“لذا ، فإن جول (إيدلمان) وأنا وتشارلز وودسون. وهكذا ، سنكتشف أكثر قليلاً من موسم كرة القدم من نوع الهيكل والهدوء ونوع من كيفية تأطير هذا العرض. أعتقد أنها بداية جديدة ، لذلك كانت تصل إلى خطواتنا في أمازون نوعًا ما نبدأ في الثعلب ، وهذا متحمس أيضًا لأن هناك فرصًا جديدة لتوضيح أشياء مختلفة في هذا الصدد”.

انضم Schrager إلى ESPN في أبريل بعد ما يقرب من عقدين في Fox.

غادر فيك فوكس اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الأحد ليصبح مدرب كرة القدم الرئيسي في جامعة ولاية نورفولك في فبراير.

انطلق أندروز خلال المحادثة ، “ولادة جديدة إذا صح التعبير”.

تدخل طومسون ، التي كانت مع Fox منذ عام 2013 ، عرضها الرابع من فيلم Amazon Prime “يوم الخميس لكرة القدم”.

قالت: “نحن في خطوتنا بالكامل”. “… نحن في السنة الرابعة من هذا الولد الشرير ، ومن الرائع أن يكون لدينا نفس مجموعتنا مرة أخرى والجميع مرتاحون للغاية لأدوارهم المعينة ، لذلك أنا متحمس لذلك.”

أما بالنسبة لأندروز؟ إن مراسلة الخطوط الجانبية المخضرمة ، التي ورد أنها حصلت على تمديد كبير للعقد في هذا الموسم أيضًا ، يسرع للعودة إلى الطريق مع طاقمها.

يعد Wear by EA جزءًا من أفضل فريق البث في Fox من المحللين توم برادي ، ورجل اللعب كيفن بوركهارت والمراسل توم رينالدي.

وقال أندروز ، 47 عامًا: “أحب أن هذا لن يكون ولادة جديدة لطاقمنا”. “سيكون توم (براديز) في السنة الثانية التي نكون فيها بالفعل في تأرجح الأشياء. لا يوجد شيء جديد بالنسبة لنا. أنا متحمس لمجرد الوصول إلى الطريق ، ورؤية الأولاد … إجراء محادثات مضحكة وسخيفة.

لم يذكر أندروز وتومبسون عقودهم مع فوكس.

انتهت صفقاتها السابقة بعد موسم 2024-25 ، بما في ذلك Super Bowl 2025 ، التي تم بثها على الشبكة.

انضمت أندروز إلى FOX في عام 2012 بعد انتهاء عقدها مع ESPN.

ذكرت Front Office Sports يوم الاثنين أن Fox تروج لمراسل College Football SideLine Allison Williams إلى دور مراسل NFL في اتحاد كرة القدم الأميركي في لورا أوكمين.

أخبرت Okmin Outlet الشهر الماضي أنها رفضت تمديد العقد مع Fox بعد 23 عامًا مع الشبكة.