Cincinnati vs. Iowa State Odds ، التنبؤ: رمز الترويجي Betmgm Sportsbook

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يجد Bearcats أنفسهم ككلاب كبيرة ضد الأبطال المدافعين.

تأتي ولاية أيوا بعد ظهر يوم الخميس كمفضلات 7.5 نقطة يوم الأربعاء باعتبارها المصنفة رقم 2 في بطولة Big 12.

رقم 13 Cincinnati هو +275 على خط Moneyline لتراجع الاضطراب ويتميز بخلفية دفاعية قوية يمكن أن تمنح الأعاصير نوبات خاصة بها.

إنها لعبة مثيرة للاهتمام للمعاقين لمراهنات منتصف النهار.

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سينسيناتي مقابل ولاية أيوا احتمالات بطولة بيغ 12

فريق الانتشار Moneyline المجموع سينسيناتي +7.5 (-110) +275 أكثر من 139.5 (-110) ولاية أيوا -7.5 (-110) -320 تحت 139.5 (-110) الاحتمالات التي توفرها BETMGM ، انقر فوق الرابط المقدم للبدء مع رمز الترويج الخاص بك.

سينسيناتي مقابل تنبؤ ولاية أيوا

هذان الفرقان من بين أفضل الفرق في كرة السلة الجامعية على الجانب الدفاعي من الكرة ، حيث يتم تصنيف Bearcats رقم 21 وفقًا لكينبوم.

وفي الوقت نفسه ، فإن ولاية أيوا أفضل هناك ، حيث تأتي في المرتبة 6 في البلاد.

يمنح صانعو Oddsmakers Cincinnati المزيد من الاحترام هذه المرة ، حيث هُزمت Bearcats من قبل ولاية أيوا 81-70 في 15 فبراير.

تعد عمليات التحولات هي المجال الكبير للقلق بالنسبة لـ The Bearcats ، حيث إنهم يخرجون من 16 لعبة دوران ، فازوا به ضد أوكلاهوما ستيت 87-68.

كان دفاعهم شرسة في هذه اللعبة. إذا توصلوا إلى هذا النوع من الإنتاج الهجومي ، يمكن أن يهزم Bearcats بسهولة الأعاصير يوم الأربعاء.

ولكن هذا هو المكان الذي يصعب عليه الوثوق به.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

اختيار سينسيناتي ضد ولاية أيوا

دفاع ولاية أيوا يختنق ، مما يولد السادس معظم التحولات لكل لعبة في NCAA (15.7).

إذا اعتقدت أن Bearcast سوف يطلق النار على وفرة من 3 رميات (157 في محاولات 3 رميات في كل لعبة) سأكون أكثر اهتمامًا بدعمهم.

لكنهم لا يلعبون لعبة الأرقام بما يكفي لتربيع الانزعاج.

اختيار: ولاية أيوا -7.5

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