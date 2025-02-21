Clay Holmes linchpin لإلغاء تأمين دوران Mets

ميناء شارع. لوسي-عندما وصل فريق Mets إلى تدريب الربيع ، كانت نيتهم ​​هي الذهاب مع دوران من ستة رجال منذ البداية من الموسم العادي.

وقال لصحيفة “ذا بوست” ، وهو واحد من فرانكي مونتاس لات في وقت لاحق ، ويتم تدوير كارلوس ميندوزا الحالي. هذا لأنه مع ثلاثة أيام مبكرة من كل بداية Mets حتى 16 أبريل-أو حتى المباراة الثامنة عشرة من الموسم-سيكون على الأقل خمسة أيام.

هذا لا يفترض أي أمطار ، على سبيل المثال ، يمكن أن تخدع هذه الاستراتيجية. اقترح David Stearns أن يكون فارقًا محتملًا مع إمكانات التعليق على الرقم 5 في وقت مبكر ، مما يعني ست مباريات ، ولكن لكل خمس مباريات. تصور أنه مع الصحة الكاملة ، فإن الأقفال هي كلاي هولمز ، وشون مانيا ، وديفيد بيترسون ، وكوداي سنغا ، ثم يمكن أن تكون المركز الخامس جنبا إلى جنب ، يختار بين بول بلاكبيرن ، غريفين كانينج وتيلور ميجل – مع Megill الأكثر احتمالا غريبا في الخارج بسبب أنه لديه خيارات الدوري الصغرى. بلاكبيرن وعلب لا. ماكجي

لأن لعبة التدريب في الربيع الأولى ليست حتى يوم السبت – مع بدء هولمز – لا يعزز Mets أي قرار. وفي الصورة الكبيرة ، يبدو الذهاب مع ستة مبتدئين جيدًا على الورق ، ولكن من الصعب العيش مع قلم من سبعة رجال بدلاً من ثمانية أثناء العمل في اللعبة الحديثة مع القليل من الأدوار التي يتم طرحها من خلال التناوب. بداية قصيرة أو إصابة يمكن أن تدمر الاستراتيجيات.