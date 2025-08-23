Coco Gauff على أمل أن تدفع Gamble الكبيرة إلى ما وراءنا فقط

يلعب Coco Gauff اللعبة الطويلة عندما يتعلق الأمر بالكمال.

كانت إطلاق مدربها على عشية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مقامرة كبيرة لجوف. ولكن على ما يبدو ليست محفوفة بالمخاطر مثل الاستقرار للوضع الراهن ، وخدمتها القديمة المكسورة.

قال جوف يوم الجمعة: “أنا أنظر إلى المدى الطويل. آمل أن أتمكن من تجميع كل شيء-سألعب إما الاثنين أو الثلاثاء-بحلول ذلك الوقت. إذا لم يكن الأمر كذلك ، لدي بقية هذا العام للعمل عليه”. “لكنني أعلم أنني بحاجة إلى إحداث تغيير – تغيير فني – ولا أريد أن أضيع الوقت في مواصلة القيام بالأشياء الخاطئة.”

انتصر Gauff قبل عامين في Flushing كظاهرة في سن المراهقة.

ولكن تم التراجع عن دفاع لقب الصيف الماضي من خلال 19 خطأ مزدوج في خسارة في الجولة الرابعة لإيما نافارو ، وحل محل المدرب براد جيلبرت ماثيو دالي.

ولكن الآن-بعد أن أطلقت 320 أخطاء مزدوجة من WTA-Worst لهذا الموسم أكثر من 100 من أي شخص آخر-قام جوف بإطلاق دالي واستأجرت غافن ماكميلان ، وهي خبيرة في الميكانيكا الحيوية التي أعادت بناء أرينا سابالينكا في عام 2022. في العام المقبل ، فازت بيلاروسيان بأول برمج كبير لها ، وتتبعها في اثنين آخرين.

“لقد جربت حرفيًا كل شيء ، ولن يساعدني أي شيء في إصلاح خدمتي. كانت الخطوة الأخيرة قبل أن أقول ،” حسنًا ، وداعًا ، تنس “. قال سابالينكا: “لقد كنت يائسة للغاية ، لذلك لم أكن أشك حقًا في قراري” ، مضيفًا: “لكن الجميع مختلفون ، وأتمنى لهم الأفضل وآمل أن ينجح كل شيء بشكل جيد بالنسبة لهم”.

سيستمر Gauff مع المدرب Jean-Christophe Faurel منذ فترة طويلة ، وكذلك MacMillan.

غوف في المرتبة الثالثة هو 35-12 مع تاج مفتوح فرنسي هذا العام. ولكن بالنسبة لها ، فإن التمرين يعني الفوز بمزيد من البطولات الاربع – حتى لو كان ذلك يتطلب خطوة إلى الوراء قبل أن تأخذ عدة قفزات للأمام لاحقًا.

“يمكنني أن أكون ،” حسنًا ، أنا بخير وأستمر في اللعب بالطريقة التي ألعب بها. ” لكنني أعرف أين أرغب في رؤية لعبتي في المستقبل. “عندما فزت بنا مفتوحة ، كنت صوتيًا للغاية ، لم أكن سعيدًا حقًا بكيفية لعبت البطولة بأكملها ، وكانت هذه نتيجة رائعة بالنسبة لي.

“بالنسبة لي ، أريد فقط أن تتحسن. أنا مهووس بعملية التحسن. في بعض الأحيان ، ربما يكون الأمر مؤلمًا لأنني مهووس بها كثيرًا. … لدي مستقبل واضح حيث أرى نفسي وأشعر أنني قريب حقًا. أعتقد أن هذا الجانب من اللعبة سيجمع كل شيء من أجلي.”

لعبت Gauff معرضًا مع Andre Agassi خلال أسبوع المعجبين المفتوحين في الولايات المتحدة ، وريك Macci – الذي قام بتدريب آندي رودديك وكلا من شقيقات وليامز – يمكنه بالفعل رؤية التحسن في خدمتها.

“نعم ، لقد كان قرارًا مفاجئًا للغاية” ، قال جوف. “أصبح جافين متاحًا ، وشعرت أن هذا هو أفضل قرار بلعبتي ، على الأقل ، واضطررت إلى الذهاب مع ما كنت أشعر به.”