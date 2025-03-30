COW SAW VS BAYLE CUTTERS: كيف تعرف ما هو الأفضل لمشاريع تحسين منزلك

وفقًا لـ Moalem ، عادة ما تكون المناشير الرطبة أقوى من قواطع البلاط ، لذلك فهي الرهان الأكثر أمانًا إذا لم تكن متأكدًا من الأداة التي يجب استخدامها. وقال خلال مقابلته الحصرية مع House Digest: “المناشير الرطبة مناسبة لجميع أنواع البلاط ، بما في ذلك البلاط الزجاجي وتلك التي لديها تصنيفات عالية من PEI ، حيث يمكنها تقليل الاحتكاك أثناء القطع وتتميز بشفرة سريعة يمكن أن تخترق حتى أصعب المواد”. “يجب أن تكون المنشار الرطب قادرًا على التعامل مع المهام التي لا يستطيع قاطع البلاط”. إذا كنت تعمل مع البلاط المتين بشكل خاص ، فمن المحتمل أن تكون محاولة استخدام قاطع البلاط مجرد مضيعة للوقت.

هناك نوعان من الجوانب الرئيسية للمناشير الرطبة ، ومع ذلك: صعوبة الاستخدام ونقطة سعر عالية. تمثل المناشير الرطبة منحنى تعليمي مهم ، خاصة إذا كنت دييرًا عديمي الخبرة ، ويمكن أن تخلق الكثير من الفوضى. يجب استخدام هذه المناشير في الهواء الطلق ، وربما يتطلب الأمر بعض الممارسة حتى تشعر بالثقة في إجراء تخفيضات دقيقة.

نظرًا لأن المناشير الرطبة أكثر شيوعًا من قبل المحترفين ، فمن المنطقي أيضًا أن يكون لديهم سعر مرتفع. وقال ماليم: “يجب أن تتوقع أن تدفع أكثر من 500 دولار ، إن لم يكن آلاف الدولارات ، للمناشير الرطبة ، وهي أدوات طاقة عالية الجودة مع شفرات الماس وأنظمة رذاذ المياه. وهذا ينطبق بشكل خاص على النماذج عالية الجودة. على النقيض من ذلك ، سيكلفك ميناء البلاط عالي الجودة بضع مئات من الدولارات على الأكثر”. إذا كنت بحاجة فقط إلى منشار مبلل مؤقتًا ، فهناك دائمًا خيار استئجار هذه الأداة باهظة الثمن لمشروع التجنب المنزلي التالي.