Darren Waller Darren Waller في عودة NFL ضد الطائرات

الأبطال والأصفار والغارة الكاملة لخسارة الطائرات 27-21 “ليلة الاثنين ليلة كرة القدم” أمام الدلافين.

بطل

دارين والير ، الذي يلعب في الدلافين لاول مرة والألعاب الأولى منذ أن كان عملاقًا في عام 2023 ، اشتعلت تمريرة هبوطين من Tua Tagovailoa.

كان لدى والير ثلاثة مصيد من 27 ياردة ، بما في ذلك الدرجات من 4 و 9 ياردات.

بطل مجهول

أجبر جاك جونز على الدلافين على تعثر من قبل برايلون ألين في خط 1 ياردة على أول محرك طائرات تم استرداده بواسطة مينكاه فيتزباتريك.

مكّن دوران ميامي من اللعب من خلال اللعبة.

صفر

أدت أشعيا ويليامز إلى عودة انطلاق الافتتاح إلى هبوط ميامي وختم مصير الطائرات بشكل واقعي ، مما تسبب في أن يكون هبوطين في الشوط الثاني للغاية.

stat stat

فشل دفاع Jets في إنشاء الوجبات السريعة للمباراة الرابعة على التوالي.