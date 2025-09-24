Davidians ‘David Fry تم نقله عن الملعب بعد أن ضربه الملعب في وجهه

جاءت المباراة الافتتاحية لسلسلة النمور المحورية يوم الثلاثاء مع لحظة مخيفة بشكل لا يصدق لكليفلاند الضارب ديفيد فراي.

في الشوط السادس من فوز كليفلاند 5-2 ضد ديترويت آس تاريك سكوبال ، حاول فراي طرح التضحية على كرة سريعة 99 ميلاً في الساعة ولكن بدلاً من ذلك رأى الكرة ترعى مضربه وضربه في وجهه.

لقد سقط على الفور في صندوق الخليط حيث نفد فريق تدريب كليفلاند والمدير ستيفن فوغت لحضوره ، حيث كان وجهه ملطخًا بالدماء.

تم هز Skubal بشكل واضح بعد ما حدث ، حيث أسقط قفازه وقبعته أثناء تغطية وجهه بكلتا يديه وهو يسير من تل إبريق.

عندما سقطت الصمت على الحشد التقدمي للميدان ، نهض فراي – الذي كان على ظهره – في النهاية على قدميه قبل أن يدخل في ظهر عربة أثناء خروجه من الحقل. تم استبداله جورج فاليرا.

في نفس الشوط ، احتشد كليفلاند لثلاثة أشواط ليأخذ زمام المبادرة في ديترويت ، وقد طارد فريق الأوصياء لجعل Al Central سباقًا قريبًا بشكل كبير.

مع الفوز ، انتقل كليفلاند إلى التعادل في المركز الأول بعد أن احتلت ديترويت 15 مباراة في 8 يوليو على الأوصياء.