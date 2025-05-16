Declutter & Sidy Messy junk أدراج مع جوهرة خفية من شجرة الدولار

حتى لو كان لديك منزل مرتبة ، فلا بد أن يكون هناك بقعة مختبئة للعناصر غير المرغوب فيها في مكان ما في مساحتك. قد يكون درجك غير المرغوب فيه موجودًا في منضدة غرفة نومك ، تحت عدادات المطبخ ، أو مدسوس في رف في غرفة المعيشة الخاصة بك. قد يكون من السهل تجاهل التخزين الخاص بك عندما يكون بعيدًا عن الأنظار. ولكن عندما يحين الوقت للخلع في الفوضى ، تتذكر أنه ربما يجب عليك التخلص منها وتنظيمها قريبًا. والخبر السار هو أن هناك الكثير من الاختراقات السهلة والصديقة للميزانية لتوضيح فوضى العناصر المتنوعة الخاصة بك دون التخلص من الدرج غير المرغوب فيه مرة واحدة وإلى الأبد ، مثل استخدام حالات تخزين أجهزة الأدوات مع مقصورات من شجرة الدولار.
تخدم GEM Dollar Tree Hidden أكثر من مجرد مكان لتخزين الأظافر والأجهزة. تعد حاوية تخزين التسعينات المكونة من تسع نقاط نجمًا في فرز العناصر المنزلية الصغيرة ، من ضروريات الغرور إلى الحمام إلى شواحن الكابلات. إلى جانب تنظيم الفوضى الخاصة بك ، يمكن أيضًا أخذها أثناء تشغيل مجموعة الإسعافات الأولية أو استخدامها أثناء السفر.
كيفية التخلص منها واستخدام حالة التخزين لأدراج غير مرغوب فيه
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إذا كان لديك العديد من الأدراج غير المرغوب فيها في منزلك ، ففكر في تعيين حالات تخزين الأشجار بالدولار إلى غرف مختلفة. نظرًا للأحجام المختلفة للمقصورات ، فهو عنصر عملي يمكنك استخدامه لتنظيم درجك غير المرغوب فيه ، ومن خلال إزالة الغطاء العلوي ، يمكنك الوصول إلى العناصر الخاصة بك بسهولة أكبر. المقصورات كبيرة بما يكفي لتخزين الإلكترونيات الأصغر ، مثل سماعات الأذن والكابلات والموانئ الشحن. كما أن المقصورات المختلفة الحجم تجعل خزانات الحمامات المنظمة وأدراجًا الغرور نسيمًا. يمكنك تخزين المجوهرات الخاصة بك ، مثل الساعات والقلائد والأقراط والأسوار ، والحفاظ عليها تحتها.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام علبة التخزين في غرفة الحرفية الخاصة بك لتنظيم شرائط وخيوط وسلاسل المجوهرات والغراء والأقلام والكرات القطن. يمكنك أيضًا استخدامه للألعاب الأصغر للأطفال ، مثل تخزين الدمى المصغرة وملحقاتها. الحفاظ على مقاطع الورق والوثق ، مقص صغير ، وملاحظات صغيرة صغيرة في مساحة واحدة! لمزيد من التخزين ، قم بتكديس اثنين منهم فوق بعضهما البعض. تقول بعض المراجعات لهذا المنتج أنه لا يحتوي على مقسمات الغطاء ، مما يجعل العناصر الأصغر عرضة للانسكاب في مقصورات مختلفة ، لذلك قد ترغب في تكديس الحاويات في وضع مستقيم للحفاظ على العناصر الأصغر من التحرك والخلط.