Deonte Banks ، التي تقاتل من أجل بدء Jobback Job ، منحت المزيد من وقت اللعب في فوز العمالقة.

Orchard Park – لم يلعب اثنان من العمالقة مع أكثر من غيرهم في مباريات Preseason يوم السبت ضد The Bills.

ولكن واحد لعب الشوط الأول بأكمله.

في حين غادر معظم مبتدئين دفاع عمالقة بعد إجبار اثنين من الأسلحة على ثماني مسرحيات إجمالية ، بدأت الركن Deonte Banks وبقيت في اللعبة مع النسخ الاحتياطية حتى نهاية الشوط الأول.

لماذا؟ كان هناك ما هو أكثر من مجرد نقص في الركن مع Cor’dale Flott و Tre Hawkins و Art Green غير متاح.

وقال براين دابول المدير الفني للمنتخب “اعتقدت أنه يمكنه استخدام بعض الأعمال”. “لذلك لعبته بقدر ما أردت أن ألعبه.”

تم حبس البنوك في معركة لبدء Flott ، الذي لم يمارس في الأسبوع الماضي بسبب الإصابة.

وقال بانكس: “لم يكن لدينا سوى أربع زوايا ، لذا يتعين على شخص ما أن يذهب (إضافي)”. “أنا رائع هناك. أحب كرة القدم ، لذلك أنا … فقط أقوم بعملي.”

يطرق المرء على البنوك أنه يلعب تغطية ضيقة لكنه لا يدير رأسه في الوقت المناسب لرؤية الكرة وتفكيك تمريرة. حدث ذلك تقريبًا مرة أخرى في الربع الثاني ، لكن بانكس أجبرت كريستيان ويلكيرسون على الخروج من حدود عدم الإكمال على الرغم من أنه حصل على الكرة.

“أشعر أنني ضغطت عليه” ، قال بانكس لصحيفة بوست. “لقد نظرت إلى حد ما في وقت مبكر ، ورأيت الكرة قادمة بهذه الطريقة ، ثم حاولت اللعب من خلال اليدين. كنت أبحث عن الكرة الحقيقية الجيدة في هذا المعسكر. نظرت إليها مثل” لم أتمكن من التقاطها “إذا تحولت إلى الاتجاه الآخر.

كانت جهد معالجة البنوك المشتبه به في الموسم الماضي ، وألعاب ما قبل الموسم هي الفرصة الوحيدة للمعالجة المباشرة.

وقال بانكس: “لقد فاتني معالجة هناك – ارتد الركض إلى اليمين وظلت الانزلاق”. “لكننا لم نتعامل مع دقيقة واحدة ، لذا فهي صدئة بعض الشيء. لكنني قمت بتعامل جيد.”

بالإضافة إلى Flott و Green و Hawkins ، كان العمالقة بدون RG Evan Neal و WR Jalin Hyatt و WR Malik Nabers و WR Darius Slayton و RB Cam Skattebo و Edge Chauncey Golston و Dt Dexter Lawrence وغيرها.

وقال دابول إن معظم اللاعبين الذين لم يلعبوا ، بمن فيهم حياة ، كانوا قرارات طبية.

كان غياب نيل هو الأكثر تكلفة حيث يحتاج إلى ممثلين قبل الموسم أثناء انتقاله إلى موقف جديد ويقاتل Greg Van Roten للبدء.

أكمل راسل ويلسون 6 من أصل 7 تمريرات لمدة 28 ياردة-لف الجيب واستخدم معظمه من نهاياته الضيقة وظهر الركض على طرق قصيرة-كجزء من 12 لعبة ، 30 ياردة للسيارة لتحقيق هدف ميداني في أول ظهور له عمالقة واحد.

وقال ويلسون: “أعتقد أن ألعاب ما قبل الموسم تعني الكثير لثقافة غرفة الخزانة لتزويد الاحماء إلى الإيقاع الكامل لكيفية قيامنا بذلك”. “أردت بالتأكيد أن ألعب.”

قاد جميع قورتربك الأربعة الفريق إلى نقاط.

ألقى Jameis Winston تمريرة هبوط إلى Gunner Olszewski وتحويل نقطتين إلى Thomas Fidone. كان كلاهما مصيد كبير.

استفاد وينستون من فرصة ثانية بعد اعتراض نفيها بعقوبة التسلل.

ألقى تومي ديفيتو تمريرة هبوط إلى جوناثان وارد.

في مواجهة معارك شاقة لجعل القائمة في المعالجة الدفاعية ، اختار المسودة السابقة DJ Davidson و Jordon Riley الأكياس الوحيدة والمعالجات للخسارة من قبل العمالقة.