Diamondbacks vs. Marlins Odds ، التنبؤات

كما لو أنه لم يستطع فعل كل شيء بالفعل ، بدا كوربن كارول وكأنه أحد أفضل ضاربي الطاقة في لعبة البيسبول خلال الأسبوعين الأولين من موسم 2025.

حقق لاعب فريق Diamondbacks ست كرات طويلة ، والتي تعادل في المرتبة الرابعة في الدوري.

كارول ، الذي لم يصل إلى أكثر من 25 هوميروس في موسمين كاملين في الدوري الكامل ، يهرس الكرة كما لم يحدث من قبل ، مما يزيد من معدل الضربة الثابتة ومعدل البرميل ومتوسط ​​سرعة الخروج بالقفزات والحدود.

Diamondbacks vs. Marlins التنبؤ

تقوم كارول أيضًا بسحب الكرة أكثر بكثير وتجنب الكثير من الكرات الأرضية ، مما ساعده على إزالة الجدار بوتيرة أسرع بكثير.

سيواجه أريزونا هاندر كابريرا يمين مارلينز يوم الخميس في ميامي فيما يمكن أن يكون فرصة أخرى لكارول لإضافته إلى مجموعه هوميروس في أبريل.

Diamondbacks vs. Marlins Pick

في عام 2024 ، كانت كابريرا على وشك أن تكون معرضة للهدوء كما تأتي ، مما سمح 1.4 كرة طويلة لكل تسعة أدوار.

خرج أحد تلك المنازل من خفافيش كارول ، التي أخذته في عمق 20 أغسطس وأضاف أغنية واحدة.

لا يبدو أنه إبريق مختلف كثيرًا هذا العام ، أيضًا.

في مباراته الأولى والوحيدة لهذا الموسم ، سمح كابريرا لهوميروس بالضارب اليسرى جوش بيل.

دعونا نرى ما إذا كان كارول يمكن أن يخرج واحدة من الفلك ضد كابريرا مرة أخرى.

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.

