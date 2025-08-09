DIY أفضل ديكور فطيرة التفاح الذي يبدو حقيقيًا باستخدام إمدادات الأشجار القليلة بالدولار

الكثير من الفطائر ، القليل من الوقت – تلك الحقيقية لتناول الطعام والمواعيد كديكور المنزل. عادة ما تستخدم الحلوى اللذيذة في الخريف والربيع والصيف والشتاء من أجل الذوق غريب الأطوار ، لكن لا يتعين عليك كسر البنك لشراء فطيرة فو. هناك الكثير من diys السهلة وبأسعار معقولة من الأشجار التي ستضيف لمسة ريفية إلى منزلك. يحتوي المتجر على كل ما تحتاجه لصنع قطعة حلوى فو التي تبدو واقعيًا جدًا لك أو لضيوفك قد تحاول قطع شريحة.

هذا DIY هو أيضًا طريقة رائعة لإعادة استخدام قصدير فطيرة غير مستخدمة حول منزلك. إلى جانب ذلك ، ستحتاج إلى إسفنجة ، وبعض الطلاء (مثل الطلاء المربع المربع مربعة) ، أو غراء أو مسدس غراء ساخن ، وشعرت ، ومقصات تقطع بنمط زخرفي ، بريق (مثل براقة فائقة الحراسة المربعة) ، والقرفة. قد ترغب أيضًا في الاستيلاء على زيت Apple الأساسي لإعطاء الفطيرة رائحة لذيذة ذات صلة يمكنك ملء منزلك.