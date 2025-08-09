DIY أفضل ديكور فطيرة التفاح الذي يبدو حقيقيًا باستخدام إمدادات الأشجار القليلة بالدولار

الكثير من الفطائر ، القليل من الوقت – تلك الحقيقية لتناول الطعام والمواعيد كديكور المنزل. عادة ما تستخدم الحلوى اللذيذة في الخريف والربيع والصيف والشتاء من أجل الذوق غريب الأطوار ، لكن لا يتعين عليك كسر البنك لشراء فطيرة فو. هناك الكثير من diys السهلة وبأسعار معقولة من الأشجار التي ستضيف لمسة ريفية إلى منزلك. يحتوي المتجر على كل ما تحتاجه لصنع قطعة حلوى فو التي تبدو واقعيًا جدًا لك أو لضيوفك قد تحاول قطع شريحة.
هذا DIY هو أيضًا طريقة رائعة لإعادة استخدام قصدير فطيرة غير مستخدمة حول منزلك. إلى جانب ذلك ، ستحتاج إلى إسفنجة ، وبعض الطلاء (مثل الطلاء المربع المربع مربعة) ، أو غراء أو مسدس غراء ساخن ، وشعرت ، ومقصات تقطع بنمط زخرفي ، بريق (مثل براقة فائقة الحراسة المربعة) ، والقرفة. قد ترغب أيضًا في الاستيلاء على زيت Apple الأساسي لإعطاء الفطيرة رائحة لذيذة ذات صلة يمكنك ملء منزلك.
كيفية DIY أفضل ديكور فطيرة التفاح باستخدام إمدادات شجرة الدولار
أولاً ، جمع اللوازم الخاصة بك في Dollar Tree and Home. بالنسبة لفطيرة Apple ، خذ الإسفنج وقم بقطعها إلى أجزاء أصغر بحيث تبدو مثل التفاح في فطيرة. ثم ، قم بتعطيل الإسفنج في الطلاء البني بشكل حر واتركه يجف. بمجرد أن تكون جاهزة ، استخدم مسدس الغراء الساخن لتثبيت قطع الإسفنج المطلية في أسفل المقلاة وعلى قمة بعضها البعض رأسياً ، لذلك يبدأ في إعطاء الفطيرة بعض الارتفاع.
تم الآن تعيين الجزء الداخلي من المعجنات ، لذلك حان الوقت للعمل على القشرة. الاستيلاء على الشعور واستخدم المقص المنقوش لقطع الشرائط والقشرة الخارجية ، ثم لصقها على الفطيرة. قم بتطبيق القرفة فوق الشعور لجعله يبدو وكأنه قشرة حقيقية وأضف بريقًا لبعض التألق. والآن ، لديك فكرة ديكور غرفة المعيشة الخريف التي ستحول مساحتك. أضف الزيت العطري إذا كنت ترغب في إعطاء الفطيرة رائحة. يمكن أن تعمل هذه الطريقة أيضًا مع أنواع أخرى من الفطائر ، مثل التوت (استبدل الإسفنج لكرات البوم الزرقاء) أو استخدام نهج آخر مع طين رغوة لصنع فطيرة اليقطين المزيفة.