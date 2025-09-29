DIY إكليل سقوط مذهل باستخدام عناصر من الغول من الفناء الخاص بك

ليس عليك أن تنفق ثروة على إكليل من الزهور الموسمية الأنيقة. الخريف يجلب أعمال شغب من الألوان والأنسجة المثيرة للاهتمام إلى الفناء الخاص بك. يمكنك أن تجد كل ما تحتاجه بمجرد الخروج إلى الخارج. يتيح لك مكافأة Mother Nature نهاية الموسم تزيين السقوط دون إنفاق عشرة سنتات. إكليل من الزهور المصنوع يدويًا أقل تكلفة من أحد المتجر الذي يتم شراؤه من المتجر وهو أيضًا أكثر ملاءمة للبيئة. عندما يفسح السقوط الطريق إلى فصل الشتاء ، يمكنك حزمه بعيدًا للعام المقبل ، أو يمكنك سماد المواد التي جمعتها والبدء من جديد دون الشعور بالذنب بشأن إضافة المواد البلاستيكية ذات الإنتاج الضخم إلى عبء المكب.

لا تحتاج إلى أكثر بكثير من شكل إكليل وبعض إمدادات الحرف الأساسية ، مثل الغراء الساخن وأسلاك الأزهار ، للبدء. إذا كنت ترغب في صنع إكليل من الإكليل تمامًا ، فيمكنك حتى صنع شكل إكليل من الزهور باستخدام الكروم. سيعمل أي نوع من أنواع الكرمة تقريبًا ، بما في ذلك تلك الغازية مثل Kudzu و Honeysuckle. بالطبع ، ستحتاج إلى تجنب كروم اللبلاب السامة. قم بتليين الكروم عن طريق نقعها في الماء حتى تكون مرنًا. نسج الكروم معًا لتشكيل دائرة أو شكل آخر لقاعدة إكليلك واتركها تجف. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الكروم ، فيمكنك إنشاء أكاليل DIY مذهلة باستخدام لفائف ورق التواليت الفارغة كقاعدة. أنت الآن مستعد للبدء في إضافة عناصر صغار لصنع إكليل مستوحى من المصمم يعكس أسلوبك وشخصيتك.