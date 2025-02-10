DIY البسيطة التي تخفي علب القمامة في الحمام في المفاجئة

لم تعد الحمامات تُنقل إلى الغرفة الجمالية في المنزل الأقل. على الرغم من أن الحمامات واحدة من أكثر الحمامات ضرورية ، فقد قطعت شوطًا طويلاً من كونها وظيفية. في الواقع ، حتى النجوم مثل جين تودريك لديها مجموعة متنوعة من أفكار التصميم لحمامك لجعلها أنيقة ومريحة. وبينما يهم ستائر الدش وألوان الطلاء والبلاط وشنق الجدران ، إذا كان هناك عنصر واحد مبتذل ، يمكن أن يتخلص من الأجواء بأكملها. علب القمامة أمر لا بد منه في هذا الفضاء ، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يصبحوا قسوة. بدلاً من محاولة إخفاء صندوق القمامة الخاص بك في خزانة حيث سيستغرق تخزينًا قيمة أو دفعه خلف المباريات الأخرى ، لماذا لا تحوّلها إلى إضافة زخرفية؟ من خلال تضمين بعض أوراق الشجر المزيفة وحاملًا بسيطًا ، يمكنك جعل القمامة الخاصة بك يمكن أن تبدو مثل نبات محفوظ بوعاء بدلاً من صندوق.
هناك الكثير من النصائح على إنترنت ما يجب وضعه في الاعتبار عند تزيين جدران الحمام ، وأسطح كونترتوب ، وحتى الرفوف ، ولكن أثناء شراء هذه الإمدادات ، تمكن القمامة الخاصة بك في الاعتبار أيضًا. يقترح Tiktok طرقًا لإخفاء قمامة الحمام الخاصة بك في خزانة ، ولكن جرب هذا DIY ذكي بدلاً من ذلك إذا لم يكن لديك غرفة احتياطية في خزائنك. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد في جلب بعض المساحات الخضراء إلى الغرفة. تعتبر العلب العلوية ذات الأزرار التلقائية رائعة لهذا الغرض ، لأنها تبقي القمامة مخفية وتمنحك سطحًا لإضافة طحالب مزيفة أو حيوانات أخرى. أنت لا تقتصر على المساحات الخضراء فقط. يمكنك إرفاق الزهور بدلاً من ذلك ، والحصول على الإبداع مع القاعدة أيضًا.
غطي غطاء صندوقك مع النباتات فو
يمكن أن تعمل هذه الخدعة مع أي صندوق يحتوي على غطاء ولكن من الناحية المثالية التي لا تحتوي على دواسة قدم. سيكون البلاستيك والمعادن أسهل في لصق نباتاتك فو ، ولكن يمكنك أيضًا تجربتها على الخوص أو الخشب. للحصول على تغطية أساسية وبسيطة حقًا ، توجه إلى Walmart وشراء حزمة واحدة من الحصص الأساسية بحجم 10 بوصات في حصير نبات خشب خشب الخشب الأخضر الخضراء 10 بوصة. يمكن قطع هذا لتناسب الجزء العلوي من سلة المهملات. تأكد من تغطية سطح الغطاء بالكامل ، ثم إضافة أي طبقات تريدها مثل العصارة الاصطناعية أو المساحات الخضراء. كلما زادت الطبيعة التي تصنعها ، كلما ظهرت أكثر كنبات محفوظ بوعاء ، ولكن إذا كنت لا تمانع في المظهر المزيف الواضح ، فيمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأزهار الملونة أيضًا.
ما يجعل هذا DIY يبدو أقل مثل الحاوية هو الحامل أو القاعدة التي تضيف تحتها. تجنب أي شيء طويل القامة أو ضخمًا ، واختار بدلاً من ذلك لقواعد خشبية أو معدنية أقصر ترفعها بما يكفي دون جعلها أكثر عرضة للتصرف. على الرغم من أنك تريد أن تضيف إلى التصميم العام للحمام ، إلا أنه لا يحتاج إلى جذب الكثير من الاهتمام أيضًا ، لأن النقطة الأساسية هي جعل القمامة أكثر جمالية ولكنها أيضًا. جرب شيئًا مثل هذا Home Depot Vigoro Loot Brown Wood Theor لإضافة ارتفاع صغير دون المبالغة في ذلك. يمكن أيضًا لصق الساقين في قاع سلة المهملات لرفعها.
DIY غطاء الخاص بك ، ثم أضف أوراق الشجر
عند اختيار سلة المهملات لحمامك ، من المهم مراعاة الشكل وحتى الغطاء حتى تختار خيارًا وظيفيًا وأنيقًا. يمكن أيضًا تحويل الحاوية التي لا تحتوي على قمة متصلة إلى زارع فو مع عمل أكثر قليلاً. يمكنك استخدام علبة يمكن أن تستقر فوق الفتحة ، على الرغم من أنها ستحتاج إلى أن تكون أكبر من قطر العلبة حتى لا يسقط. يمكن وضع هذا على القمة عندما يأتي الضيوف ؛ فقط تأكد من أنه خفيف الوزن حتى يمكن تغييره إذا كان أي شخص بحاجة إلى رمي أي شيء بعيدًا. يمكنك لصق النباتات المزيفة والطحالب على أسفل الصينية البلاستيكية أو الخشب أو المعدنية ، لذلك عندما يزيله الناس ، لا تنطلق أي من النباتات.
بدلاً من ذلك ، استخدم قطعة كبيرة من الورق المقوى أو الستايروفوم قمت بقطعها على شكل صندوقك كغطاء. يمكن بعد ذلك رسمها ، أو يمكنك استخدام الحبل لإخفاء المادة. بعد ذلك ، قم بصق أوراق الشجر الخاصة بك إلى الأعلى بشكل مشابه لفكرة الدرج ، مما يسمح للأشخاص بفتح الصندوق عند الضرورة دون التأثير على الديكور. تعتبر هذه الخيارات مثالية للعلب الخوص أو المعادن التي لا تفتخر بغطاء ولكنك لا تزال ترغب في إخفاء الحمام الخاص بك. يمكنك أيضًا محاولة مطابقة علبة القمامة الفعلية مع الأرضيات الخاصة بك أو المواد الموجودة في جميع أنحاء المساحة بحيث تمتزج أكثر بسلاسة تحت غطاء النبات.