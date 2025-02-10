DIY البسيطة التي تخفي علب القمامة في الحمام في المفاجئة

لم تعد الحمامات تُنقل إلى الغرفة الجمالية في المنزل الأقل. على الرغم من أن الحمامات واحدة من أكثر الحمامات ضرورية ، فقد قطعت شوطًا طويلاً من كونها وظيفية. في الواقع ، حتى النجوم مثل جين تودريك لديها مجموعة متنوعة من أفكار التصميم لحمامك لجعلها أنيقة ومريحة. وبينما يهم ستائر الدش وألوان الطلاء والبلاط وشنق الجدران ، إذا كان هناك عنصر واحد مبتذل ، يمكن أن يتخلص من الأجواء بأكملها. علب القمامة أمر لا بد منه في هذا الفضاء ، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يصبحوا قسوة. بدلاً من محاولة إخفاء صندوق القمامة الخاص بك في خزانة حيث سيستغرق تخزينًا قيمة أو دفعه خلف المباريات الأخرى ، لماذا لا تحوّلها إلى إضافة زخرفية؟ من خلال تضمين بعض أوراق الشجر المزيفة وحاملًا بسيطًا ، يمكنك جعل القمامة الخاصة بك يمكن أن تبدو مثل نبات محفوظ بوعاء بدلاً من صندوق.

هناك الكثير من النصائح على إنترنت ما يجب وضعه في الاعتبار عند تزيين جدران الحمام ، وأسطح كونترتوب ، وحتى الرفوف ، ولكن أثناء شراء هذه الإمدادات ، تمكن القمامة الخاصة بك في الاعتبار أيضًا. يقترح Tiktok طرقًا لإخفاء قمامة الحمام الخاصة بك في خزانة ، ولكن جرب هذا DIY ذكي بدلاً من ذلك إذا لم يكن لديك غرفة احتياطية في خزائنك. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد في جلب بعض المساحات الخضراء إلى الغرفة. تعتبر العلب العلوية ذات الأزرار التلقائية رائعة لهذا الغرض ، لأنها تبقي القمامة مخفية وتمنحك سطحًا لإضافة طحالب مزيفة أو حيوانات أخرى. أنت لا تقتصر على المساحات الخضراء فقط. يمكنك إرفاق الزهور بدلاً من ذلك ، والحصول على الإبداع مع القاعدة أيضًا.