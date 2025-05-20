DIY البسيط الذي يحول أكواب النبيذ المذهلة إلى قطعة مركزية رائعة

هل لديك شيء للديكور القديم؟ كلنا نفعل. لا تخرج عن الأناقة أبدًا ، ويضيف سحر الحنين ، والأفضل من ذلك ، يتفوق على القطع ذات الإنتاج الضخم في كل مرة. التحذير الوحيد؟ غالبا ما تكلف قرشا جميلة. هذا ، ما لم تحصل على thrifty. cue tiktok user @whimsybarn فكرة ذكية لإعادة تشكيل أكواب النبيذ في شاشة طاولة عتيقة-whimsal. ما عليك سوى ربط النظارات على صينية ، ودس في بعض المساحات الخضراء ، والازدهار: لديك أجزاء متساوية من المركزية الوظيفية. سهلة.

من تزيين الرفوف إلى إنشاء ملقيات مريحة ، يمكن لـ DIY اليوم أن تفعل كل شيء. للبدء ، التقط حفنة من أكواب النبيذ الجذعية في متجر التوفير المحلي. تبقي عينيك مقشرتين أيضًا للحصول على صينية عتيقة (على الرغم من عدم حرية استخدام أي صينية لديك في متناول اليد). يمكن أن يكون بيضاويًا أو مستطيلًا أو مقعدًا أو مقابض ميزة. تشمل اختياراتنا الأعلى صناديق تقديم Hanobe Bead Bead Oval ذات الطبقات العتيقة وصينية خشبية مستديرة. بعد ذلك ، توقف عند أقرب متجر للحرف أو تاجر تجزئة لبعض الطحالب الزخرفية أو اطلبه عبر الإنترنت. حافظت Sukh على Moss ، والتي تتوفر مقابل أقل بقليل من 7 دولارات. وضع جانبا مسدس الغراء ، وبعض المعجون في المتحف (اختياري) ، وحزمة من أزهار صغيرة (اختيارية أيضًا).