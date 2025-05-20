DIY البسيط الذي يحول أكواب النبيذ المذهلة إلى قطعة مركزية رائعة

هل لديك شيء للديكور القديم؟ كلنا نفعل. لا تخرج عن الأناقة أبدًا ، ويضيف سحر الحنين ، والأفضل من ذلك ، يتفوق على القطع ذات الإنتاج الضخم في كل مرة. التحذير الوحيد؟ غالبا ما تكلف قرشا جميلة. هذا ، ما لم تحصل على thrifty. cue tiktok user @whimsybarn فكرة ذكية لإعادة تشكيل أكواب النبيذ في شاشة طاولة عتيقة-whimsal. ما عليك سوى ربط النظارات على صينية ، ودس في بعض المساحات الخضراء ، والازدهار: لديك أجزاء متساوية من المركزية الوظيفية. سهلة.
من تزيين الرفوف إلى إنشاء ملقيات مريحة ، يمكن لـ DIY اليوم أن تفعل كل شيء. للبدء ، التقط حفنة من أكواب النبيذ الجذعية في متجر التوفير المحلي. تبقي عينيك مقشرتين أيضًا للحصول على صينية عتيقة (على الرغم من عدم حرية استخدام أي صينية لديك في متناول اليد). يمكن أن يكون بيضاويًا أو مستطيلًا أو مقعدًا أو مقابض ميزة. تشمل اختياراتنا الأعلى صناديق تقديم Hanobe Bead Bead Oval ذات الطبقات العتيقة وصينية خشبية مستديرة. بعد ذلك ، توقف عند أقرب متجر للحرف أو تاجر تجزئة لبعض الطحالب الزخرفية أو اطلبه عبر الإنترنت. حافظت Sukh على Moss ، والتي تتوفر مقابل أقل بقليل من 7 دولارات. وضع جانبا مسدس الغراء ، وبعض المعجون في المتحف (اختياري) ، وحزمة من أزهار صغيرة (اختيارية أيضًا).
كيفية صنع قطعة مركزية ذات مظهر خمر باستخدام أكواب النبيذ
أولاً على جدول الأعمال ، يقوم بتنظيف النظارات. يجب أن يقوم الماء الدافئ وقليلًا من الصابون بالمهمة. من هنا ، لديك خياران. إذا كانت الدرج الخاص بك يشبه @whimsybarn (كما هو الحال في حاملي أكواب) ، ما عليك سوى لصق الطحلب على قاعدة أكواب النبيذ الخاصة بك. بعد ذلك ، ينشرهم في فتحاتهم ، كما هو موضح في الفيديو أعلاه. لا حاجة إلى لصق الأكواب في مكانها. بالنسبة لأولئك الذين لديهم صينية مسطحة ، فكر في لصق النظارات مباشرة إلى السطح للحفاظ على آمنها. يمكنك أيضًا استخدام متحف المعجون للحصول على عقد مؤقت أكثر.
ملاحظة جانبية: ليس عليك بالضرورة ترتيب نظارات النبيذ في خط مستقيم لهذا الشاشة. سيكون نمط دائرة أو متعرج أيضًا ممتعًا أيضًا. بمجرد وضعه ، املأ المساحات الفارغة مع الطحلب وتنتشر الزهور الزخرفية في جميع أنحاء. مجرد رخوة صغيرة من الغراء الساخن سوف تفعل الخدعة.
الآن ، يمكنك التوقف عند هذا الحد أو الجاز إلى أعلى مركزية إلى أبعد من ذلك. تتمثل إحدى الأفكار في تضمين حفنة من الصخور الصغيرة والعصارة المزيفة لخلطها. أو ، ربما حتى تداول الطحلب لشيء آخر تمامًا. شريط الورق Raffia والقرع الصغير يناسب الخريف جيدا. للحصول على عرض طاولة عطلات تحت عنوان الطبيعة ، جرب الثلج المزيف والتوت هولي بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، يعمل موس بشكل جميل بغض النظر عن الموسم. وأخيرا ، ضع نظارات النبيذ في العمل. يمكنك تحويلها إلى مزهريات ، وإضاءةهم بشموع نذرية ، واستخدامها لتخزين مواهب صغيرة-أو كل ما سبق.