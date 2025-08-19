DIY البسيط الذي يعطي حياة التربة القديمة الخاصة بك حياة جديدة

تمكنك التربة الغنية بالمغذيات من زراعة الزهور الملونة أو الخضار المزروعة بالمنزل. عندما ينتهي موسم البستنة ، على الرغم من ذلك ، فأنت تترك حاويات مليئة بالتربة المتعبة ذات الجدوى المشكوك فيها. تتغذى الزهور والجذور النباتية على المغذيات مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ، والتي يمكن تجديدها مع إضافات التربة. تم إنشاء وصفة واحدة لإضافة “حساء الموز” من قبل دونا ليتييه ، الرئيس التنفيذي للمؤسس والمؤسس المشارك ، لإثراء التربة المستخدمة سابقًا وإعداد التربة الخاصة بك للزراعة الناجحة.

بالطبع ، فإن تجديد تربة Potting الخاصة بك سيأخذ بعض العمل. ألا يمكنك فقط التخلص من التربة القديمة في مكب النفايات المحلية الخاص بك ، وشراء بعض الحقائب الجديدة ، وتسميها القيام بها؟ بالتأكيد ، ولكن يمكن أن تكون الحدائق الحاويات هواية باهظة الثمن. تلك الأواني ، وتربة التربة ، وتعديلات التربة ، وخيارات مكافحة الآفات الطبيعية لا تحصل على أي أرخص. إذا كنت على ميزانية ، فربما تتطلع إلى خفض النفقات في أي مكان يمكنك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفكر في كيفية جعل حديقتك أكثر استدامة ، فمن المحتمل أن ترغب في تقليل الحطام الذي تم إلقاؤه في مكب النفايات المحلي. يعد تجديد تربة Potting الحالية خطوة صديقة للمحفظة تحقق هذا الهدف. إنه أكثر إرضاءً للمساهمة في الحل – وليس المشكلة.