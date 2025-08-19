DIY البسيط الذي يعطي حياة التربة القديمة الخاصة بك حياة جديدة

تمكنك التربة الغنية بالمغذيات من زراعة الزهور الملونة أو الخضار المزروعة بالمنزل. عندما ينتهي موسم البستنة ، على الرغم من ذلك ، فأنت تترك حاويات مليئة بالتربة المتعبة ذات الجدوى المشكوك فيها. تتغذى الزهور والجذور النباتية على المغذيات مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ، والتي يمكن تجديدها مع إضافات التربة. تم إنشاء وصفة واحدة لإضافة “حساء الموز” من قبل دونا ليتييه ، الرئيس التنفيذي للمؤسس والمؤسس المشارك ، لإثراء التربة المستخدمة سابقًا وإعداد التربة الخاصة بك للزراعة الناجحة.
بالطبع ، فإن تجديد تربة Potting الخاصة بك سيأخذ بعض العمل. ألا يمكنك فقط التخلص من التربة القديمة في مكب النفايات المحلية الخاص بك ، وشراء بعض الحقائب الجديدة ، وتسميها القيام بها؟ بالتأكيد ، ولكن يمكن أن تكون الحدائق الحاويات هواية باهظة الثمن. تلك الأواني ، وتربة التربة ، وتعديلات التربة ، وخيارات مكافحة الآفات الطبيعية لا تحصل على أي أرخص. إذا كنت على ميزانية ، فربما تتطلع إلى خفض النفقات في أي مكان يمكنك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفكر في كيفية جعل حديقتك أكثر استدامة ، فمن المحتمل أن ترغب في تقليل الحطام الذي تم إلقاؤه في مكب النفايات المحلي. يعد تجديد تربة Potting الحالية خطوة صديقة للمحفظة تحقق هذا الهدف. إنه أكثر إرضاءً للمساهمة في الحل – وليس المشكلة.
كيف يعمل حل حساء الموز
إعداد حساء الموز DIY بسيط وسريع. ستحتاج إلى اثنين من الموز ، وثلاثة بيضات ، وملعقتين كبيرتين من القرفة الأرضية. أولاً ، ضع وعاءًا كبيرًا على موقدك. املأ الوعاء بـ 3 إلى 4 أكواب من الماء واثنين من التقشير الموز. غلي التقشير لمدة 10 دقائق. بعد ذلك ، أضف اثنين إلى ثلاثة قشر البيض المكسر إلى مياه الموز. امزج في ملعقتين كبيرتين من القرفة الأرضية. تبريد حساء الموز تماما. أخيرًا ، صب الخليط على التربة بوتينغ المستخدمة. خلال الـ 24 ساعة القادمة ، امزج الحساء في التربة لتشجيع التوزيع.
يمتلك هذا التريخ في التربة بعض المزايا الكبيرة مقارنة بالأسمدة المتاحة تجاريًا. أولاً ، تعني جرعة المغذيات السفلية أنه يمكنك تطبيق حساء الموز بشكل متكرر. والأفضل من ذلك ، أن تخفيف الخليط بالماء العذبة يعني أنه يمكنك الضغط على المزيد من التطبيقات من دفعة واحدة – وهذا سيوفر لك بعض النقود. أيضا ، القرفة قادرة على علاج (وغالبا ما يمنع) مشاكل الفطريات النباتية البسيطة.
متى يتم إلغاء تجديد التربة DIY
إذا كانت النباتات المنتهية الصلاحية صحية وقوية ، فيجب أن تكون التربة آمنة لاستخدامها مرة أخرى مع تجديد العناصر الغذائية. ومع ذلك ، فكر في طبيعة التربة نفسها قبل تحديد ما إذا كانت مرشحًا جيدًا لجولة أخرى من النباتات. دعنا نقول أن التربة المضغوطة صعبة للغاية ستحتاج إلى علب لزرع أي شيء. في هذه الحالة ، سيواجه الماء (حساء الموز) وقتًا عصيبًا في الوصول إلى جذور النبات. كزة ثقوب في جميع أنحاء التربة المضغوطة وتفكيكها بأداة مجرفة أو أداة مسبقة ، مما يتيح لتلك العناصر الغذائية السائلة المهمة من التدفق حسب الحاجة. إن مزج حساء الموز في التربة سيساعد أيضًا في تخفيفه. الآن ، تكون تربة بوتينغ أكثر استعدادًا لموسم البستنة الآخر.
أيضًا ، لا تعيد استخدام التربة دون النظر أولاً في ما إذا كانت تحتوي على مسببات الأمراض. ربما أصيبت النباتات السابقة بالفطريات أو النمو البكتيري أو غيرها من الملوثات. ربما تتخلى التربة بشكل سيء لدرجة تجعل عينيك ماءًا. والأسوأ من ذلك ، أن جحافل الحشرات الجائعة قد تكون قد أنشأت متجرًا بين نباتاتك وتربة بوتينغ. بعضهم قد لا يزال هناك. إذا وقعت تربة الحاوية السابقة (أو النباتات) ضحية مثل هذه الكوارث ، فإن إعادة استخدام أن التربة يمكن أن تؤثر سلبًا على الدفعة التالية من النباتات. إذا كنت تشك في أن هذا قد يكون هو الحال ، فلا تتحمل المخاطرة – ما عليك سوى الحصول على الخليط السيئ وتوجه إلى مركز الحديقة للحصول على تربة جديدة جديدة.