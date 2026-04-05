DIY الخشب الخردة السهل الذي يخلق حدودًا فريدة للحديقة بميزانية محدودة

هناك العديد من الطرق المفيدة لإعادة استخدام الخشب الخردة في جميع أنحاء المنزل – بدءًا من تحويله إلى لوحات فنية جدارية إلى مشاريع DIY التي تساعد في تنظيم المطابخ المزدحمة. يمكنك فعل أي شيء تقريبًا بقطع الخشب القديمة الموجودة حول المنزل، وتوفير المال عن طريق تحويلها إلى شيء عملي. اليوم، سنأخذها إلى الخارج لتحويل الخشب الخردة إلى حدود حديقة فريدة من نوعها.
تعد حواف الحديقة، والتي تسمى أيضًا حواف المناظر الطبيعية، وسيلة لفصل الزهور الموجودة في قاع الحديقة عن العشب الموجود في حديقتك. في بعض الأحيان يمكن أن تتسلل جذور العشب إلى أحواض الزهور، لكن حاجزًا ماديًا مثل حدود الحديقة يمكن أن يساعد في منع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل المناظر الطبيعية الخاصة بك تبدو أكثر طبيعية وحادة. على الرغم من أنه يمكنك شراء حواف حديقتك الخشبية المعدة مسبقًا، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن بعض الشيء. لذلك سنقوم بصنع قطع الخشب الخاصة بنا من الخشب الخردة للحصول على مظهر مخصص بجزء بسيط من التكلفة.
لتصنيع هذه الحديقة بنفسك، ستحتاج إلى خشب خردة ومطرقة مطاطية. إذا كنت بحاجة إلى ضبط حجم أو شكل الخشب الخردة، فستحتاج أيضًا إلى منشار — إما أن يعمل المنشار الترددي أو المنشار المتري. تشمل الإمدادات الاختيارية ورق الصنفرة والطلاء.
كيفية تحويل الخشب الخردة إلى حدود حافة الحديقة لتوفير المال
أولاً، حدد الطول الذي تريده لكل قطعة من الخشب الخردة وما إذا كنت تريدها بنفس الحجم أو بارتفاعات مختلفة أم لا. عند اتخاذ قرار بشأن الارتفاع، ضع في اعتبارك أنك تريد أن تكون 4 إلى 6 بوصات تحت مستوى سطح الأرض لمنع انتشار الجذور الشعبية. قم بقياس كل قطعة من الخشب واستخدم قلم رصاص لتحديد القياسات أو تحديدها. ثم قطع الخشب الخردة إلى الارتفاع والعرض المطلوب. لتسهيل الدفع إلى الأرض، يمكنك قطع الزوايا من أسفل كل قطعة لإنشاء شكل V. كرر هذه العملية حتى يكون لديك قطع كافية لتغطية حافة قاع الزهرة.
للمساعدة في بقاء الحواف لفترة أطول، قم بتطبيق تشطيب خشبي مقاوم للماء للحفاظ على مظهر الخشب الطبيعي أو استخدم الطلاء الخارجي لنظام ألوان مخصص. يمكنك أيضًا رسم تصميمات على الألواح الخشبية، مثل الخطوط أو النقاط أو الزهور أو النحل. إذا كان الخشب الخردة الخاص بك متينًا بعض الشيء، فاستخدم ورق الصنفرة لتنعيمه قبل الطلاء. بمجرد أن تجف قطعك تمامًا، قم بصفها على طول حافة سرير الحديقة. قم بقياس كل قطعة ووضع علامة عليها من 4 إلى 6 بوصات من الأسفل للإشارة إلى المدى الذي يجب أن تصل إليه في الأرض. مع توجيه الجانب على شكل حرف V للأسفل، استخدم مطرقة مطاطية لدفعهم إلى الأرض، جنبًا إلى جنب، حتى ترى مستوى العلامة مع الأرض. أخيرًا، استرخي واستمتع بحواف حديقتك الجميلة.