DIY الخشب الخردة السهل الذي يخلق حدودًا فريدة للحديقة بميزانية محدودة

هناك العديد من الطرق المفيدة لإعادة استخدام الخشب الخردة في جميع أنحاء المنزل – بدءًا من تحويله إلى لوحات فنية جدارية إلى مشاريع DIY التي تساعد في تنظيم المطابخ المزدحمة. يمكنك فعل أي شيء تقريبًا بقطع الخشب القديمة الموجودة حول المنزل، وتوفير المال عن طريق تحويلها إلى شيء عملي. اليوم، سنأخذها إلى الخارج لتحويل الخشب الخردة إلى حدود حديقة فريدة من نوعها.

تعد حواف الحديقة، والتي تسمى أيضًا حواف المناظر الطبيعية، وسيلة لفصل الزهور الموجودة في قاع الحديقة عن العشب الموجود في حديقتك. في بعض الأحيان يمكن أن تتسلل جذور العشب إلى أحواض الزهور، لكن حاجزًا ماديًا مثل حدود الحديقة يمكن أن يساعد في منع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل المناظر الطبيعية الخاصة بك تبدو أكثر طبيعية وحادة. على الرغم من أنه يمكنك شراء حواف حديقتك الخشبية المعدة مسبقًا، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن بعض الشيء. لذلك سنقوم بصنع قطع الخشب الخاصة بنا من الخشب الخردة للحصول على مظهر مخصص بجزء بسيط من التكلفة.

لتصنيع هذه الحديقة بنفسك، ستحتاج إلى خشب خردة ومطرقة مطاطية. إذا كنت بحاجة إلى ضبط حجم أو شكل الخشب الخردة، فستحتاج أيضًا إلى منشار — إما أن يعمل المنشار الترددي أو المنشار المتري. تشمل الإمدادات الاختيارية ورق الصنفرة والطلاء.