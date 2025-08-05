DIY الذي سيحول حزمة Milwaukee 2-Drawer إلى صندوق أدوات متداول

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تشتهر العلامة التجارية Milwaukee بخطها من الأدوات وأدوات الأدوات عالية الجودة ، بما في ذلك نظام العبوة الخاص به ، وهو مجموعة من القطع المعيارية المتينة التي يمكنك دمجها بأي طريقة ترغب في الحصول على إعداد تخزين مخصص مصممة تمامًا لتناسب احتياجاتك. إذا كنت تتطلع إلى شراء بعض قطع التخزين ، فقد يتم تأجيل التكلفة وتجد نفسك تتساءل عما إذا كان تخزين أداة Milwaukee Modular يستحق السعر الضخم. على سبيل المثال ، تكلف صندوق أدوات Milwaukee 2-بوصة 2-id-drawer 156 دولارًا ، لكنه يضم مراجعات قوية وإيجابية بشكل كبير. كما أنه يأتي مع فواصل الأدراج ، زوايا مقوى بالمعادن ، والقدرة على التواصل مع بقية نظام العبوة. مع قدرتها على الوزن 50 رطل ، قد يصعب نقله.
على الرغم من وجود بعض خيارات التراجع عن العبوة ، إلا أنها قد لا تكون مثالية ، وقد يكون الوقت قد حان لتدفق حل أفضل. تفتقر خيارات صندوق الأدوات المتداول الحالية من Milwaukee إلى تصميم Drawer ، مما يعني أنك قد لا تحصل على التصميم المطلوب إذا كنت بحاجة إلى عجلات. قد تفكر أيضًا في إضافة Cackout Dolly أو Cackout Cart إلى مجموعتك ، لكنها تكلف حوالي 100 دولار و 200 دولار على التوالي. إذا كنت تريد خيارًا مخصصًا حقًا ، فقد يكون الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد ، على الرغم من ذلك ، فإن إنشاء عجلات DIY لصندوق الأدوات ذو الذراعين قد يكون الحل الأمثل. يتضمن المشروع اختيار مجموعة من العجلات والمقبض ، ثم طباعة قطع التثبيت الخاصة بك لتوصيل كل شيء معًا. بمجرد تجميعها ، سيكون صندوق الأدوات الخاص بك أكثر وظيفية وتنوعًا.
كيفية تعديل عبوة ميلووكي في صندوق أدوات متداول
للبدء في ترقية DIY هذه ، تحتاج إلى بعض المواد. أولاً ، تحتاج إلى طابعة ثلاثية الأبعاد. إذا لم يكن لديك واحدة ، فقد تتمكن من استخدام واحدة في مكتبتك المحلية. أيضًا ، تأكد من أن لديك الشعيرة الصحيحة للطابعة ثلاثية الأبعاد. سوف تتطابق الألوان السوداء والأحمر بشكل جيد مع صندوق الأدوات ، لكن أي لون سيفعله. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى العثور على أربع عجلات قوية ومقبض. يستخدم منشئ التصميم ، user jerry_k على MakerWorld ، عجلات ومقبض من نموذج صندوق أدوات Rolling Packout. أخيرًا ، ستحتاج إلى ملف ومسامير قصيرة في حجمين: بعضها بأقطار 8 ملم لتوصيل كل شيء وبعضها بأقطار 10 ملم للعجلات.
بمجرد تنزيل تصميم Jerry_K ، ستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات. أولاً ، يجب عكس التصميم بحيث تقوم بطباعة كلا الجانبين. بعد ذلك ، تحقق من أحجام عجلاتك للتأكد من أنها تناسب التصميم. تضمن المستخدم أطوال متعددة لحساب حجم العجلات ، لذا تأكد من اختيار واحد صحيح أو ضبط حسب الحاجة. إذا كنت تعرف أن صندوق الأدوات الخاص بك يميل إلى أن يكون على الجانب الثقيل ، فقد ترغب في جعل القطع المطبوعة ثلاثية الأبعاد أكثر دواما عن طريق زيادة الأجزاء. بمجرد تعيين كل شيء ، يمكنك طباعة القطع الخاصة بك. لتجميع كل شيء ، يمكنك ببساطة وضع قطع التثبيت في البقع الصحيحة على المربع وتأمينها باستخدام البراغي. إذا كان الملاءمة ضيقة جدًا ، فقم بتقديم الثقوب حتى يتمكن الترباس من الملاءمة.
نصائح إضافية لمساعدتك في الحصول على نتيجة رائعة
بمجرد ترقية صندوق أدوات العبوة المكون من قِبل Drawer وجاهزة للفة ، يمكنك النظر في أدوات Milwaukee الأساسية التي تحتاجها لإضافتها إلى صندوق الأدوات الخاص بك دون القلق من أنه سيصبح ثقيلًا جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، بسبب التصميم المعياري لنظام Packout ، يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من مكونات العربات أعلى صندوق الأدوات ذوي الخطر. بخلاف توفر Milwaukee Milwaukee Toolbox ، ستتمكن من الوصول إلى محتويات صندوق الأدوات السفلي دون إزالة العناصر الموجودة فوقها. لذلك ، على الرغم من أن Milwaukee Rolling Toolbox هو أحد صناديق الأدوات ذات التصنيف الأعلى ، المرتبة حسب المراجعات ، فإن مشروع الطباعة ثلاثي الأبعاد هذا هو ترقية رئيسية للاستخدام السهل والفعال.
بالطبع ، هناك بعض الجوانب السلبية لهذا المشروع للنظر فيها. إذا لم يكن لديك طابعة ثلاثية الأبعاد ، فقد يكون من الصعب الوصول إلى الشراء ومكلفة ، مع غالبًا ما تكلف الخيارات الأساسية ما بين 100 دولار و 400 دولار. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الشعيرة مكلفة ، وغالبًا ما تكون جالسة في نطاق 20 إلى 30 دولارًا لكل كيلوغرام. لذلك ، إذا لم يكن لديك بالفعل إمدادات ، فمن المحتمل أن يكون هذا المشروع أغلى من عربة Milwaukee Packout Rolling أو Dolly ، والتي يمكن أن تمنحك نتائج مماثلة. بطبيعة الحال ، فإن خيارات المتجر التي تم شراؤها من المتجر تسلب خيارات التخصيص الخاصة بك ، لذلك إذا كان لديك حل شخصي مهم بالنسبة لك ، فإن DIY يستحق ذلك تمامًا.