DIY الذي سيحول حزمة Milwaukee 2-Drawer إلى صندوق أدوات متداول

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تشتهر العلامة التجارية Milwaukee بخطها من الأدوات وأدوات الأدوات عالية الجودة ، بما في ذلك نظام العبوة الخاص به ، وهو مجموعة من القطع المعيارية المتينة التي يمكنك دمجها بأي طريقة ترغب في الحصول على إعداد تخزين مخصص مصممة تمامًا لتناسب احتياجاتك. إذا كنت تتطلع إلى شراء بعض قطع التخزين ، فقد يتم تأجيل التكلفة وتجد نفسك تتساءل عما إذا كان تخزين أداة Milwaukee Modular يستحق السعر الضخم. على سبيل المثال ، تكلف صندوق أدوات Milwaukee 2-بوصة 2-id-drawer 156 دولارًا ، لكنه يضم مراجعات قوية وإيجابية بشكل كبير. كما أنه يأتي مع فواصل الأدراج ، زوايا مقوى بالمعادن ، والقدرة على التواصل مع بقية نظام العبوة. مع قدرتها على الوزن 50 رطل ، قد يصعب نقله.

على الرغم من وجود بعض خيارات التراجع عن العبوة ، إلا أنها قد لا تكون مثالية ، وقد يكون الوقت قد حان لتدفق حل أفضل. تفتقر خيارات صندوق الأدوات المتداول الحالية من Milwaukee إلى تصميم Drawer ، مما يعني أنك قد لا تحصل على التصميم المطلوب إذا كنت بحاجة إلى عجلات. قد تفكر أيضًا في إضافة Cackout Dolly أو Cackout Cart إلى مجموعتك ، لكنها تكلف حوالي 100 دولار و 200 دولار على التوالي. إذا كنت تريد خيارًا مخصصًا حقًا ، فقد يكون الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد ، على الرغم من ذلك ، فإن إنشاء عجلات DIY لصندوق الأدوات ذو الذراعين قد يكون الحل الأمثل. يتضمن المشروع اختيار مجموعة من العجلات والمقبض ، ثم طباعة قطع التثبيت الخاصة بك لتوصيل كل شيء معًا. بمجرد تجميعها ، سيكون صندوق الأدوات الخاص بك أكثر وظيفية وتنوعًا.