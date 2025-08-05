DIY الذي سيحول حزمة Milwaukee 2-Drawer إلى صندوق أدوات متداول

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DIY الذي سيحول حزمة Milwaukee 2-Drawer إلى صندوق أدوات متداول

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تشتهر العلامة التجارية Milwaukee بخطها من الأدوات وأدوات الأدوات عالية الجودة ، بما في ذلك نظام العبوة الخاص به ، وهو مجموعة من القطع المعيارية المتينة التي يمكنك دمجها بأي طريقة ترغب في الحصول على إعداد تخزين مخصص مصممة تمامًا لتناسب احتياجاتك. إذا كنت تتطلع إلى شراء بعض قطع التخزين ، فقد يتم تأجيل التكلفة وتجد نفسك تتساءل عما إذا كان تخزين أداة Milwaukee Modular يستحق السعر الضخم. على سبيل المثال ، تكلف صندوق أدوات Milwaukee 2-بوصة 2-id-drawer 156 دولارًا ، لكنه يضم مراجعات قوية وإيجابية بشكل كبير. كما أنه يأتي مع فواصل الأدراج ، زوايا مقوى بالمعادن ، والقدرة على التواصل مع بقية نظام العبوة. مع قدرتها على الوزن 50 رطل ، قد يصعب نقله.

على الرغم من وجود بعض خيارات التراجع عن العبوة ، إلا أنها قد لا تكون مثالية ، وقد يكون الوقت قد حان لتدفق حل أفضل. تفتقر خيارات صندوق الأدوات المتداول الحالية من Milwaukee إلى تصميم Drawer ، مما يعني أنك قد لا تحصل على التصميم المطلوب إذا كنت بحاجة إلى عجلات. قد تفكر أيضًا في إضافة Cackout Dolly أو Cackout Cart إلى مجموعتك ، لكنها تكلف حوالي 100 دولار و 200 دولار على التوالي. إذا كنت تريد خيارًا مخصصًا حقًا ، فقد يكون الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد ، على الرغم من ذلك ، فإن إنشاء عجلات DIY لصندوق الأدوات ذو الذراعين قد يكون الحل الأمثل. يتضمن المشروع اختيار مجموعة من العجلات والمقبض ، ثم طباعة قطع التثبيت الخاصة بك لتوصيل كل شيء معًا. بمجرد تجميعها ، سيكون صندوق الأدوات الخاص بك أكثر وظيفية وتنوعًا.

كيفية تعديل عبوة ميلووكي في صندوق أدوات متداول

للبدء في ترقية DIY هذه ، تحتاج إلى بعض المواد. أولاً ، تحتاج إلى طابعة ثلاثية الأبعاد. إذا لم يكن لديك واحدة ، فقد تتمكن من استخدام واحدة في مكتبتك المحلية. أيضًا ، تأكد من أن لديك الشعيرة الصحيحة للطابعة ثلاثية الأبعاد. سوف تتطابق الألوان السوداء والأحمر بشكل جيد مع صندوق الأدوات ، لكن أي لون سيفعله. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى العثور على أربع عجلات قوية ومقبض. يستخدم منشئ التصميم ، user jerry_k على MakerWorld ، عجلات ومقبض من نموذج صندوق أدوات Rolling Packout. أخيرًا ، ستحتاج إلى ملف ومسامير قصيرة في حجمين: بعضها بأقطار 8 ملم لتوصيل كل شيء وبعضها بأقطار 10 ملم للعجلات.

بمجرد تنزيل تصميم Jerry_K ، ستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات. أولاً ، يجب عكس التصميم بحيث تقوم بطباعة كلا الجانبين. بعد ذلك ، تحقق من أحجام عجلاتك للتأكد من أنها تناسب التصميم. تضمن المستخدم أطوال متعددة لحساب حجم العجلات ، لذا تأكد من اختيار واحد صحيح أو ضبط حسب الحاجة. إذا كنت تعرف أن صندوق الأدوات الخاص بك يميل إلى أن يكون على الجانب الثقيل ، فقد ترغب في جعل القطع المطبوعة ثلاثية الأبعاد أكثر دواما عن طريق زيادة الأجزاء. بمجرد تعيين كل شيء ، يمكنك طباعة القطع الخاصة بك. لتجميع كل شيء ، يمكنك ببساطة وضع قطع التثبيت في البقع الصحيحة على المربع وتأمينها باستخدام البراغي. إذا كان الملاءمة ضيقة جدًا ، فقم بتقديم الثقوب حتى يتمكن الترباس من الملاءمة.

نصائح إضافية لمساعدتك في الحصول على نتيجة رائعة

بمجرد ترقية صندوق أدوات العبوة المكون من قِبل Drawer وجاهزة للفة ، يمكنك النظر في أدوات Milwaukee الأساسية التي تحتاجها لإضافتها إلى صندوق الأدوات الخاص بك دون القلق من أنه سيصبح ثقيلًا جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، بسبب التصميم المعياري لنظام Packout ، يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من مكونات العربات أعلى صندوق الأدوات ذوي الخطر. بخلاف توفر Milwaukee Milwaukee Toolbox ، ستتمكن من الوصول إلى محتويات صندوق الأدوات السفلي دون إزالة العناصر الموجودة فوقها. لذلك ، على الرغم من أن Milwaukee Rolling Toolbox هو أحد صناديق الأدوات ذات التصنيف الأعلى ، المرتبة حسب المراجعات ، فإن مشروع الطباعة ثلاثي الأبعاد هذا هو ترقية رئيسية للاستخدام السهل والفعال.

بالطبع ، هناك بعض الجوانب السلبية لهذا المشروع للنظر فيها. إذا لم يكن لديك طابعة ثلاثية الأبعاد ، فقد يكون من الصعب الوصول إلى الشراء ومكلفة ، مع غالبًا ما تكلف الخيارات الأساسية ما بين 100 دولار و 400 دولار. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الشعيرة مكلفة ، وغالبًا ما تكون جالسة في نطاق 20 إلى 30 دولارًا لكل كيلوغرام. لذلك ، إذا لم يكن لديك بالفعل إمدادات ، فمن المحتمل أن يكون هذا المشروع أغلى من عربة Milwaukee Packout Rolling أو Dolly ، والتي يمكن أن تمنحك نتائج مماثلة. بطبيعة الحال ، فإن خيارات المتجر التي تم شراؤها من المتجر تسلب خيارات التخصيص الخاصة بك ، لذلك إذا كان لديك حل شخصي مهم بالنسبة لك ، فإن DIY يستحق ذلك تمامًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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