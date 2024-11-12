DIY الذي يحول العثور على شجرة دولار إلى ديكور طاولة متألق مع أضواء سلسلة

ستحتاج إلى مجموعة ألعاب Tumbling Tower الخشبية، المتوفرة بسعر دولار واحد تقريبًا في Dollar Tree. تأتي كتلها المستطيلة بلمسة نهائية من الخشب الطبيعي، ولكن يمكن أيضًا طلاءها بالرش لتناسب ديكورك (اختار صانع الأعمال اليدوية هذا الذهب، ولكن الألوان الأخرى التي قد تعمل هي الأبيض أو الأسود غير اللامع أو الفضي أو النحاس أو النحاس). استخدم حامل شموع دائري من زجاج Dollar Tree كقاعدة، وقم بتثبيت قطع الكتل الخشبية وتكديسها معًا باستخدام الغراء الساخن لإنشاء قاعدة بالارتفاع والشكل المطلوبين. يمكن أن تعمل هذه التقنية أيضًا مع المكعبات الخشبية أو الخرز العملاق للحصول على مظهر مماثل.

تشكل هذه الكتل قاعدة رائعة للحصول على المزيد من الإبداع مع العناصر المركزية الخاصة بك، مما يسمح لك بتكديس العديد من العناصر معًا للحصول على التأثير المطلوب. حاول استخدام صحن مسطح أو حامل شموع على شكل قرص زجاجي مثبت بالغراء أعلى الكتل لإنشاء حامل شموع بسيط ومثالي. أو قم بإضافة وعاء زجاجي من الزهور أو حامل نذري زجاجي لوضع الشمعة الحقيقية أو المزيفة بالداخل. يمكنك أيضًا إضافة ملصقات زخرفية حول الجزء الخارجي أو إضافة الخرز أو الحصى أو الرمل إلى قاعدة الوعاء. اقلب الكرة رأسًا على عقب لإنشاء أغطية رائعة على شكل منزل ريفي لطاولتك أو مفرش منزلك أو اصنع كرة ثلجية ممتعة مع ثلج أو قطن مزيف في الأسفل. يمكنك أيضًا الاستمرار في البناء بشكل أعلى. املأ الكرة الأرضية بأزهار صناعية أو خرز أو عناصر طبيعية وأضف حامل شموع مستدق أعلاه.

لإضافة الضوء إلى حواملك الجديدة، املأ وعاء زجاجي على شكل مصباح كهربائي بأضواء صغيرة لإضفاء طابع صناعي. أو أضف لمبة LED تعمل بالبطارية أو مصابيح متناهية الصغر داخل الوعاء نفسه للحصول على توهج مريح وسط المحتويات. لترتيبات تناول الطعام في الهواء الطلق، يمكنك حتى استخدام الأضواء التي تعمل بالطاقة الشمسية.