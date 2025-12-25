DIY الذي يعيد استخدام التماسيح القديمة ويجذب الطيور إلى الساحات

يعد إعادة استخدام العناصر الموجودة في منزلك والتي قد تتخلص منها بطريقة أخرى طريقة رائعة لمساعدة البيئة، وفي بعض الأحيان يمكنك العثور على بعض الديكورات المذهلة وملء غرض حول منزلك دون الحاجة إلى شراء أشياء جديدة. يمكن إعادة استخدام أي شيء تقريبًا إذا كنت مبدعًا بدرجة كافية. أحد الأمثلة غير المتوقعة هو إعادة استخدام أحذية كروكس القديمة لاستخدامها في الحديقة.
باستخدام القليل من الإمدادات الأساسية، يمكنك تحويل التمساح إلى جهاز جميل لإطعام أصدقائك المحليين من المسافرين. هناك العديد من الفوائد لوجود جهاز تغذية الطيور في حديقتك، بما في ذلك إبعاد بعض الحشرات عن حديقتك. بدلًا من شراء جهاز تغذية جديد تمامًا لجذبهم، يمكنك استخدام حذائك القديم، على الأقل وفقًا لمقطع فيديو متداول على الإنترنت. لسوء الحظ، فإن المنشئ الأصلي لـ DIY غير واضح، مما يجعل الإسناد المناسب أمرًا صعبًا. تم تداول إصدارات الفيديو على صفحات فيسبوك مثل J Carrol وCrafts Hacks and Laughs وHack ‘n’ Giggle، وكذلك على TikTok بواسطة Buckshot & Co. بواسطة Paula.
على الرغم من أنه ليس من الواضح من الذي ابتكر الفكرة لأول مرة، إلا أن عملية DIY نفسها سهلة إلى حد ما. كل ما تحتاجه هو خطاف لتعليق التمساح على شجرة أو غصين أو عصا قوية لتكون بمثابة نقطة هبوط لطيورك وبعض بذور الطيور وحذائك. اعتمادًا على حجم الثقوب القريبة من إصبع القدم، قد تحتاج أيضًا إلى ورق أو رغوة لسدها.
كيفية تحويل كروكس القديم إلى مغذية بسيطة للطيور
يمكن إكمال هذا DIY في بضع دقائق فقط. ويظهر في الفيديو شخص يقوم بإدخال غصين صغير في اثنين من الثقوب، ويملأه ببذور الطيور، ويضعه في الخارج. على الرغم من أن الفيديو لا يظهر الخطوة بوضوح، إلا أنه يتم وضع شيء ما في نهاية إصبع القدم لمنع البذور من الانسكاب. على الرغم من أنه لا يمكنك تحديد ماهيته بالضبط من الفيديو، إلا أنه صغير وأبيض ويمكن أن يكون عنصرًا بسيطًا مثل قطعة من الورق أو قطعة من الرغوة. في الأساس، أنت فقط تريد شيئًا ما لسد الثقوب القليلة السفلية لمنع تدفق بذور الطيور للخارج دون توقف. ومع ذلك، لا تأتي جميع أحذية كروكس بهذه البقع، لذلك قد لا تكون ضرورية لكل أعمال يدوية.
بمجرد دفع الغصين وإغلاق أي ثقوب أكبر، كل ما عليك فعله هو صب بذور الطيور وتعليقها في مكان ما بالخارج حيث ستستمتع طيورك بالبذور. قبل تحويله إلى وحدة تغذية للطيور، من الجيد أن تغسلي حذاء كروكس يدويًا حتى يدوم لفترة أطول ولا يصبح كريه الرائحة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك الحذاء الثاني في الزوج لاستخدامه، ولكنك لا تريد إطعام الطيور، فهناك طرق أخرى لإعادة استخدام أحذية كروكس القديمة لحديقتك. يمكن أيضًا إعادة استخدام الحذاء الإضافي كزارع معلق.
قد لا تكون أداة تغذية الطيور Croc DIY مثالية للجميع
هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام هذا الخيار. على الرغم من أنها طريقة رائعة لإعادة استخدام الأحذية القديمة التي قد تذهب إلى سلة المهملات، إلا أن شراء أحذية كروكس جديدة لهذا الغرض قد يؤدي إلى إبطال الفائدة البيئية، نظرًا لأن المادة غير قابلة للتحلل بيولوجيًا. تصنع أحذية التماسيح أيضًا من مادة ناعمة. على الرغم من أن هذا قد ينجح مع الطيور لبضعة أسابيع أو أشهر، إلا أنه إذا كان لديك سناجب مزعجة غالبًا ما تسبب مشكلة، فقد تمضغ الحذاء في وقت قصير، مما يجعله غير صالح للاستخدام.
مشكلة أخرى هي أن أحذية التماسيح تميل إلى الانكماش عندما تُترك في الشمس. ما لم تكن تضعهم في مكان يظلون فيه دائمًا في الظل ولن يصبحوا ساخنين جدًا، فقد ينتهي بك الأمر بحذاء أصغر قليلاً مما كنت عليه عندما بدأت. هذه ليست مشكلة بالضرورة، ولكنها قد تؤدي إلى عدم تعليقها بشكل صحيح أو أن الثقوب ليست كبيرة بما يكفي للطيور إذا تقلصت الأحذية كثيرًا. يمكن أن تكون المياه مشكلة أخرى. إذا قمت بسد الثقوب الموجودة في نهاية إصبع القدم، أو لم يكن هناك أي منها، فهذا يقلل من المساحة التي يمكن أن يهرب منها الماء. هذا يعني أن الحذاء سيحتفظ بالسوائل أيضًا إذا هطل المطر، لأنه لا يوجد ما يمنع دخوله. يمكن أن يترك هذا الحذاء لزجًا ويتسبب في تشبع بذور الطيور بالمياه، مما يزيد من خطر نمو العفن.