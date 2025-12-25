DIY الذي يعيد استخدام التماسيح القديمة ويجذب الطيور إلى الساحات

يعد إعادة استخدام العناصر الموجودة في منزلك والتي قد تتخلص منها بطريقة أخرى طريقة رائعة لمساعدة البيئة، وفي بعض الأحيان يمكنك العثور على بعض الديكورات المذهلة وملء غرض حول منزلك دون الحاجة إلى شراء أشياء جديدة. يمكن إعادة استخدام أي شيء تقريبًا إذا كنت مبدعًا بدرجة كافية. أحد الأمثلة غير المتوقعة هو إعادة استخدام أحذية كروكس القديمة لاستخدامها في الحديقة.

باستخدام القليل من الإمدادات الأساسية، يمكنك تحويل التمساح إلى جهاز جميل لإطعام أصدقائك المحليين من المسافرين. هناك العديد من الفوائد لوجود جهاز تغذية الطيور في حديقتك، بما في ذلك إبعاد بعض الحشرات عن حديقتك. بدلًا من شراء جهاز تغذية جديد تمامًا لجذبهم، يمكنك استخدام حذائك القديم، على الأقل وفقًا لمقطع فيديو متداول على الإنترنت. لسوء الحظ، فإن المنشئ الأصلي لـ DIY غير واضح، مما يجعل الإسناد المناسب أمرًا صعبًا. تم تداول إصدارات الفيديو على صفحات فيسبوك مثل J Carrol وCrafts Hacks and Laughs وHack ‘n’ Giggle، وكذلك على TikTok بواسطة Buckshot & Co. بواسطة Paula.

على الرغم من أنه ليس من الواضح من الذي ابتكر الفكرة لأول مرة، إلا أن عملية DIY نفسها سهلة إلى حد ما. كل ما تحتاجه هو خطاف لتعليق التمساح على شجرة أو غصين أو عصا قوية لتكون بمثابة نقطة هبوط لطيورك وبعض بذور الطيور وحذائك. اعتمادًا على حجم الثقوب القريبة من إصبع القدم، قد تحتاج أيضًا إلى ورق أو رغوة لسدها.