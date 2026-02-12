DIY السهل الذي يساعد النباتات الخشبية على أن تبدو جميلة وتدوم لفترة أطول

تضفي الزهور المقطوفة حديثًا الكثير من الحياة والشخصية على المنزل، ومن المؤسف أنها تتلاشى بهذه السرعة. لكن بدلًا من استخدام الزهور المزيفة، تذكري أن هناك حيلًا ذكية يمكنك استخدامها لجعل الزهور الطازجة تدوم لفترة أطول. على سبيل المثال، يمكنك جعل النباتات الخشبية مثل الكوبية أو الورود تدوم لفترة أطول إذا عالجت سيقانها ببعض الشبة.

يعد هذا البديل الذكي لغذاء الزهور بسيطًا تمامًا، ويمكن تنفيذه بدون أدوات وإمدادات فاخرة. كل ما عليك فعله هو غمس الحافة المقطوعة لكل زهرة في مسحوق الشبة (المعروف أيضًا باسم كبريتات البوتاسيوم الألومنيوم) قبل وضعها في المزهرية. يمكنك شراء مسحوق الشبة عبر الإنترنت، مثل مسحوق الشبة من Herbs Botanica Potassium Alum Powder الموجود على أمازون والذي يُباع بسعر 6.74 دولار أمريكي، أو من متجر البقالة. إن الشيء العظيم في هذه الحيلة هو أنها لا تتطلب الكثير من مسحوق الشبة في كل مرة، لذلك يمكنك الاحتفاظ بنفس الكيس لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد فقط من وجود مقص حاد لقطع السيقان، ومزهرية من الماء.

هناك نوعان من النباتات المعمرة يجب أن يعرفها كل بستاني: العشبية والخشبية. على الرغم من أن هذه الحيلة تناسب جميع الزهور، إلا أنها مفيدة بشكل خاص للزهور ذات السيقان الخشبية. هذه ليست مثل النباتات العشبية مثل زهور التوليب لأنها، كما يوحي الاسم، لها سيقان خشبية وصلبة وسميكة تحد من مدى قدرة النبات على امتصاص الماء. هنا، نتحدث عن نباتات مثل الليلك أو الماغنوليا أو الورود، والتي غالبًا ما تنمو على الشجيرات.