DIY الصديقة للمبتدئين التي تحول إبريق الحليب القديم إلى فانوس شبح

إذا تسلل إليك الهالوين وكنت تبحث عن العناصر الموجودة بالفعل في منزلك والتي تمثل ديكورًا رائعًا للهالوين، فإن هذا DIY المناسب للميزانية مثالي: تحويل إبريق الحليب الفارغ إلى فانوس شبح. في دقائق معدودة، وبأقل قدر من الإمدادات أو المهارة، يمكن إكمال هذا المشروع السريع في بضع خطوات سهلة فقط. اغسل إبريق الحليب الأبيض الفارغ واتركه حتى يجف. ثم استخدم قلم تحديد أسود مقاوم للماء لرسم وجه على مقدمة إبريق الحليب. اقطع فتحة في الجانب وأدخل شمعة نذرية تعمل بالبطارية أو أضواء خرافية في الإبريق.

إن هذا DIY بسيط للغاية بحيث يمكن لأطفالك القيام بذلك بأنفسهم إذا كانوا كبارًا بما يكفي لاستخدام المقص دون إصابة. هناك أيضًا طرق لصنع هذه الفوانيس بدون مقص. إنه مثالي إذا كنت تحاول إبقائهم مشغولين أثناء الاهتمام بأزياء الهالوين أو تفاصيل الحفلة في اللحظة الأخيرة. كما أنها مثالية لمصممي الأعمال اليدوية والحرفيين الجدد الذين يبحثون عن مشروع منخفض المخاطر للبدء به. اصنع عدة أباريق روحية وضعها في صف على الشرفة الخاصة بك لتضيء الطريق أمام الخدعة أو الحلوى. بالنسبة لمشروع آخر مشابه، يمكنك إنشاء ديكور مضيء لقرعة الهالوين باستخدام عناصر شجرة الدولار.