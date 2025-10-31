DIY الصديقة للمبتدئين التي تحول إبريق الحليب القديم إلى فانوس شبح

إذا تسلل إليك الهالوين وكنت تبحث عن العناصر الموجودة بالفعل في منزلك والتي تمثل ديكورًا رائعًا للهالوين، فإن هذا DIY المناسب للميزانية مثالي: تحويل إبريق الحليب الفارغ إلى فانوس شبح. في دقائق معدودة، وبأقل قدر من الإمدادات أو المهارة، يمكن إكمال هذا المشروع السريع في بضع خطوات سهلة فقط. اغسل إبريق الحليب الأبيض الفارغ واتركه حتى يجف. ثم استخدم قلم تحديد أسود مقاوم للماء لرسم وجه على مقدمة إبريق الحليب. اقطع فتحة في الجانب وأدخل شمعة نذرية تعمل بالبطارية أو أضواء خرافية في الإبريق.
إن هذا DIY بسيط للغاية بحيث يمكن لأطفالك القيام بذلك بأنفسهم إذا كانوا كبارًا بما يكفي لاستخدام المقص دون إصابة. هناك أيضًا طرق لصنع هذه الفوانيس بدون مقص. إنه مثالي إذا كنت تحاول إبقائهم مشغولين أثناء الاهتمام بأزياء الهالوين أو تفاصيل الحفلة في اللحظة الأخيرة. كما أنها مثالية لمصممي الأعمال اليدوية والحرفيين الجدد الذين يبحثون عن مشروع منخفض المخاطر للبدء به. اصنع عدة أباريق روحية وضعها في صف على الشرفة الخاصة بك لتضيء الطريق أمام الخدعة أو الحلوى. بالنسبة لمشروع آخر مشابه، يمكنك إنشاء ديكور مضيء لقرعة الهالوين باستخدام عناصر شجرة الدولار.
طرق بسيطة لتعديل فانوس شبح إبريق الحليب الخاص بك
إذا لم يكن أطفالك كبيرًا بما يكفي لاستخدام المقص، فلا يزال بإمكانهم تنفيذ هذا المشروع. بدلاً من إحداث ثقب في الجانب، فقط أعطهم بعض العصي المتوهجة لوضعها في فوهة إبريق الحليب ثم قم بتركيب الغطاء مرة أخرى. لا حاجة إلى مقص، ولا يوجد خطر على الأصابع الصغيرة. إذا كان لديك فقط أباريق الحليب الشفافة أو الصفراء، يمكنك طلاءها باللون الأبيض شبه الشفاف (أو أي لون آخر) قبل البدء. هذه أيضًا فكرة جيدة إذا كنت تبحث عن مشروع أكثر تخصيصًا وبسيطًا.
إذا كنت لا ترغب في إعطاء أطفالك أقلام تحديد دائمة – أو لم يكن لديك أي منها – فيمكنك استخدام طلاء قابل للغسل لرسم الوجوه، ولكن عليك التأكد من إبقاء إبداعك النهائي جافًا. نظرًا لنفس التحذير، يمكنك أيضًا استخدام ورق البناء الأسود – فقط قم بقص الأشكال المخصصة للوجه وألصقها على إبريق الحليب. يمكن تحقيق مظهر أكثر تطوراً قليلاً باستخدام الديكوباج. تمزيق أو قطع المناديل الورقية البيضاء إلى قطع صغيرة. قم بطلاء إبريق الحليب باستخدام Mod Podge الذي تم شراؤه من المتجر أو محلي الصنع. تداخل المناديل الورقية حتى يتم تغطية السطح بالكامل. قم بتغطية إبريق الحليب بطبقة نهائية لإغلاقه، وبمجرد أن يجف، اصنع وجه الشبح. تتغلب هذه الفوانيس البلاستيكية المخيفة القابلة لإعادة الاستخدام على محاولة منع القرع المنحوت من التعفن على عتبة بابك في كل مرة.