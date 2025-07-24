DIY الصديق للميزانية للحصول على تخزين للأحذية مخصصة

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آخر شيء تحتاجه عندما تعود إلى المنزل هو الرحلة فوق كومة من الأحذية المبعثرة التي تشوش مدخلك. في حين أن هناك العديد من النصائح لتنظيم جميع أحذيتك ، فإن العديد منها ينطوي على رفوف مبتذل أو غير جذاب. أما بالنسبة لأولئك الذين يشجعون على خداع حذاءك في خزانة ، فمن العدل أن يقولوا أنه لا يمكن لأي شخص الوصول إلى حل تخزين مغلق مباشرة عن طريق بابهم الأمامي. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه صنع درج أحذية مخصص أسفل خزانة موجودة هو الحل الذي كنت تتوق إليه. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في شقة صغيرة أو الذين لديهم مدخل أو طين مع خزانة موجودة ، يمكنك إنشاء درج أحذية مخصص أسفل فرقة الخزانة ، أو غير واضح خلف ركلة إصبع القدم أو اللوح.
لإكمال مشروع DIY هذا ، ستحتاج إلى شريط قياس ، لوحات 1-4-4 ، ورقة من الخشب الرقائقي ، منشار ، مسارات درج ، ومسامير أو مسدس أساسي. قد لا يعمل حل تخزين الأحذية المخفي للجميع لأنك ستحتاج إلى خزانة لتحقيق المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تستوعب جميع حذائك ، اعتمادًا على المساحة المتوفرة أسفل الخزانة. على الرغم من أنه يمكن أن يسمح لك بتخزين حذائك الأكثر استخدامًا عن الأنظار ويساعدك على تجنب الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير من الناس عند تنظيم الأحذية ، مثل وضعها في حقائب بلاستيكية.
إخفاء حذائك بشكل مريح مع درج مخصص خلف لوح خزانة
لجعل هذا الدرج المخصص للأحذية ، ستحتاج أولاً إلى إزالة لوح الخزانة أو ركلة إصبع القدم. تفكيك بلطف لتجنب إتلاف الخشب. بمجرد إزالة اللوحة الأساسية ، قم بقياس المساحة الموجودة تحتها للحصول على الأبعاد اللازمة لدرج الأحذية. قد تفضل استخدام زوج من الأحذية كدليل عام لمقدار العمق الذي تريده في الدرج. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل درجًا أعمق ، فيمكنك استخدام زوجين من الأحذية للمساعدة في قياس العمق اللازم للفضاء في صفين عميق.
بعد ذلك ، ابدأ بقياس وقطع الخشب إلى الحجم. استخدم 1-by-4s لإنشاء الجوانب وخلفية الدرج ، باستخدام البراغي أو المواد الغذائية لتأمينها معًا بزاوية 90 درجة. قد يكون من الجيد أيضًا استخدام 1 × 4 على طول الجزء الخلفي من اللوحة القاعدة لمزيد من المتانة. ثم ، برغي أو عنصر أساسي من ورقة الخشب الرقائقي لإنشاء الجزء السفلي من الدرج. يمكنك استخدام طبقة من ورق الاتصال لربط الجزء السفلي ، على غرار ورقة اتصال Cosnight Wood Grain. باستخدام مسارات السكك الحديدية للأدراج ، قم بتوصيلها على جانبي الدرج والجدران الموجودة أسفل الخزانة حيث ينزلق الدرج. أخيرًا ، وضع درجك على القضبان واختباره لضمان انزلاقه بسلاسة. لمزيد من الأداة المساعدة ، يمكنك إضافة مزلاج دفع مغناطيسي ، على غرار مزلاج وقفل الدفع المغناطيسي لـ CBRIVE ، لتسهيل فتح الدرج وإغلاقه عن طريق دفع إصبع قدمك على اللوح. يمكن أن يكون هذا DIY وسيلة رائعة لزيادة مساحة التخزين في منزلك الصغير مع الحفاظ على مظهر بسيط وفاخر.