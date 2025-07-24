DIY الصديق للميزانية للحصول على تخزين للأحذية مخصصة

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آخر شيء تحتاجه عندما تعود إلى المنزل هو الرحلة فوق كومة من الأحذية المبعثرة التي تشوش مدخلك. في حين أن هناك العديد من النصائح لتنظيم جميع أحذيتك ، فإن العديد منها ينطوي على رفوف مبتذل أو غير جذاب. أما بالنسبة لأولئك الذين يشجعون على خداع حذاءك في خزانة ، فمن العدل أن يقولوا أنه لا يمكن لأي شخص الوصول إلى حل تخزين مغلق مباشرة عن طريق بابهم الأمامي. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه صنع درج أحذية مخصص أسفل خزانة موجودة هو الحل الذي كنت تتوق إليه. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في شقة صغيرة أو الذين لديهم مدخل أو طين مع خزانة موجودة ، يمكنك إنشاء درج أحذية مخصص أسفل فرقة الخزانة ، أو غير واضح خلف ركلة إصبع القدم أو اللوح.

لإكمال مشروع DIY هذا ، ستحتاج إلى شريط قياس ، لوحات 1-4-4 ، ورقة من الخشب الرقائقي ، منشار ، مسارات درج ، ومسامير أو مسدس أساسي. قد لا يعمل حل تخزين الأحذية المخفي للجميع لأنك ستحتاج إلى خزانة لتحقيق المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تستوعب جميع حذائك ، اعتمادًا على المساحة المتوفرة أسفل الخزانة. على الرغم من أنه يمكن أن يسمح لك بتخزين حذائك الأكثر استخدامًا عن الأنظار ويساعدك على تجنب الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير من الناس عند تنظيم الأحذية ، مثل وضعها في حقائب بلاستيكية.