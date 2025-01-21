DIY الفوانيس المعلقة ساحر مع التيلة حديقة شجرة الدولار

يتكون إطار الفانوس من سياجين أسودين للحديقة، يأتي كل منهما بأربعة أقسام متجاورة. باستخدام المقص أو المقصات، قم بقطع قطعتين من الحواف من سياج واحد، مع الحفاظ على الخطافين المتصلين على كل حافة. قم بقطع جزء نهائي آخر من السياج الثاني، مع إزالة خطافات التوصيل من هذه القطعة. استخدم قاطعة الصندوق لحلاقة أي حواف حادة أو خشنة بعناية.

قم بتوصيل أول قطعتين من الحافة باستخدام الموصلات الخاصة بهما. باستخدام الروابط المضغوطة (الموجودة في ممر سيارة Dollar Tree)، قم بتوصيل القسم الثالث بالقسمين الأولين، لتكوين مثلث قائم. قم بقص الأربطة المضغوطة، مع توجيه الأطراف المقطوعة نحو داخل الفانوس.

بعد ذلك، خذ سلسلة ثلاثية الشعب، موجودة في قسم حديقة Dollar Tree. تشتمل السلسلة على خطاف كبير في الأعلى، وثلاث سلاسل طويلة تنبع من الخطاف، ومشابك في أسفل كل سلسلة. قم بقياس المدة التي تريد أن تكون عليها السلاسل، وقم بإزالة الروابط الزائدة للوصول إلى الطول المطلوب، ثم قم بتبديل المشابك إلى السلاسل الأقصر. اعتمادًا على نمط السياج المتوفر في Dollar Tree، قد يتم أو لا يتم ربط المشابك الموجودة في نهاية كل سلسلة بسهولة بالسياج. إذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم مثقابًا لتوسيع الثقوب في قطع السياج للمشابك. بمجرد تثبيت المشابك الثلاثة في كل ركن من أركان الفانوس، تصبح جاهزًا لتزيينه.