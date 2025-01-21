DIY الفوانيس المعلقة ساحر مع التيلة حديقة شجرة الدولار

في هذا الموسم الذي يتسم بدرجات حرارة شديدة البرودة وغروب الشمس المبكر، نبحث جميعًا عن طرق لخلق الراحة والدفء في منازلنا. ولحسن الحظ، فإنه لا يتطلب الكثير. أطفئ الأضواء، وضع قطعة خشب في المدفأة، وأشعل الشموع، وبذلك تكون قد حققت النظافة الفورية. لمزيد من الذوق الزخرفي، فكر في مشاريع DIY كطريقة ماهرة لإنشاء فوانيس رائعة لمنزلك، أو فوانيس أنيقة مصنوعة من المناديل الورقية والجرار، أو فانوس معلق مصنوع من عناصر شجرة الدولار.
يعتبر مشروع DIY البسيط نسبيًا صديقًا للميزانية وسيمنحك فانوسًا ساحرًا لتعليقه داخل أو تحت فناء خارجي مغطى. يتطلب المشروع سياجين صغيرين من البلاستيك للحديقة، وأربطة مضغوطة، وسلاسل تستخدم لتعليق سلال الزهور، وأضواء متلألئة، ومساحات خضراء زائفة – يتم بيع معظمها في Dollar Tree. يمكنك أن تأخذ DIY الأصلي إلى أبعد من ذلك من خلال الزخارف الإضافية التي تتناسب مع الموسم وجماليات منزلك.
خلق الأساس للفانوس
يتكون إطار الفانوس من سياجين أسودين للحديقة، يأتي كل منهما بأربعة أقسام متجاورة. باستخدام المقص أو المقصات، قم بقطع قطعتين من الحواف من سياج واحد، مع الحفاظ على الخطافين المتصلين على كل حافة. قم بقطع جزء نهائي آخر من السياج الثاني، مع إزالة خطافات التوصيل من هذه القطعة. استخدم قاطعة الصندوق لحلاقة أي حواف حادة أو خشنة بعناية.
قم بتوصيل أول قطعتين من الحافة باستخدام الموصلات الخاصة بهما. باستخدام الروابط المضغوطة (الموجودة في ممر سيارة Dollar Tree)، قم بتوصيل القسم الثالث بالقسمين الأولين، لتكوين مثلث قائم. قم بقص الأربطة المضغوطة، مع توجيه الأطراف المقطوعة نحو داخل الفانوس.
بعد ذلك، خذ سلسلة ثلاثية الشعب، موجودة في قسم حديقة Dollar Tree. تشتمل السلسلة على خطاف كبير في الأعلى، وثلاث سلاسل طويلة تنبع من الخطاف، ومشابك في أسفل كل سلسلة. قم بقياس المدة التي تريد أن تكون عليها السلاسل، وقم بإزالة الروابط الزائدة للوصول إلى الطول المطلوب، ثم قم بتبديل المشابك إلى السلاسل الأقصر. اعتمادًا على نمط السياج المتوفر في Dollar Tree، قد يتم أو لا يتم ربط المشابك الموجودة في نهاية كل سلسلة بسهولة بالسياج. إذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم مثقابًا لتوسيع الثقوب في قطع السياج للمشابك. بمجرد تثبيت المشابك الثلاثة في كل ركن من أركان الفانوس، تصبح جاهزًا لتزيينه.
إضافة اللمسات الأخيرة على الفانوس
للحصول على مظهر بسيط وغريب، أضف قطعًا خضراء من Dollar Tree ومصابيح تعمل بالبطارية، مثل هذه المجموعة من مصابيح HOBAYS البيضاء الدافئة المكونة من 6 قطع. قم بربط مجموعتين من الأضواء حول السياج، بحيث تغطي الفانوس بأكمله بالتساوي. استخدم الغراء الساخن لتوصيل حزم البطاريات بالجزء الخلفي من الفانوس، مما يتيح الوصول إلى البطاريات في حالة الحاجة إلى تبديلها. يمكن ربط المساحات الخضراء المزيفة باستخدام روابط مضغوطة.
لإضافة لمستك الشخصية إلى هذا المشروع، فكر في طلاء السياج باستخدام طلاء رش صديق للبلاستيك، مثل Rust-Oleum Universal. إذا لم يلتصق الطلاء جيدًا، فقد تحتاج إلى صنفرة السياج أولًا، أو استخدام ورق التجفيف لتسهيل طلاء البلاستيك. استبدل المساحات الخضراء بقطع الأزهار على مدار العام، وتناوب بين اللونين الأبيض والفضي لفصل الشتاء، وبتلات الباستيل لفصل الربيع، والأزهار الزاهية لفصل الصيف، وأوراق الشجر ذات الألوان الدافئة لفصل الخريف. إذا كنت طموحًا، فاصنع فانوسين إضافيين بأطوال سلسلة مختلفة، وقم بتجميع الثلاثي معًا للحصول على إضاءة محيطة مثيرة.