DIY الفوانيس ضوء الشاي مودي مع بعض كؤوس النبيذ القديمة

لا شيء يخلق أجواء أكثر راحة بشكل أسرع من وهج ضوء الشموع الخافت. وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق الجميلة لتزيين منزلك بالشموع، إلا أن فوانيس ضوء الشاي تعد خيارًا رائعًا للغاية لخلق أجواء مزاجية. لن تبدو مذهلة فقط كقطعة مركزية للطاولة لحفل عشاء حميم أو حتى حفل زفاف، ولكنها ستبدو أيضًا ساحرة بنفس القدر عند تصميمها كمصباح مطبخ صغير أو كجزء من المقالة القصيرة على رف الكتب. على الرغم من أنه يمكنك شراء فوانيس الشاي الخفيفة من المتاجر، إلا أنه من السهل جدًا صنعها بنفسك باستخدام كؤوس النبيذ القديمة. بالإضافة إلى كونها طريقة ممتازة لإعادة استخدام أكواب الشرب التي قد تبقى غير مستخدمة في خزانتك، فهي أيضًا أداة DIY صديقة للميزانية.

بالإضافة إلى كؤوس النبيذ القديمة، فإن اللوازم الأخرى الوحيدة التي ستحتاجها هي طابعة وورق وقلم رصاص ومقص وغراء أو شريط لاصق على الوجهين. هل ذكرنا أن هذا المشروع سريع وسهل التنفيذ أيضًا؟ من المحتمل ألا يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة لإكماله. الأمر الرائع أيضًا في مشروع DIY هذا هو أنه يمكنك حقًا تصميم مظهر الفوانيس الخاصة بك وفقًا لأسلوبك الشخصي. من طلاء كأس النبيذ إلى استخدام نمط ورق معين إلى إضافة زخارف متنوعة، هناك عدد من الطرق لتغيير المظهر. أدناه، نشارك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لإنشاء فوانيس ضوء الشاي الخاصة بك وبعض الأفكار حول كيفية تخصيصها للاستخدام المنتظم أو لحدث خاص.