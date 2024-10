DIY الفوانيس ضوء الشاي مودي مع بعض كؤوس النبيذ القديمة

للبدء، ستحتاج إلى طباعة قالب صغير لغطاء المصباح على ورقة الطابعة ثم قصه. هناك العديد من قوالب عاكس الضوء المجانية المتاحة عبر الإنترنت، مثل هذا القالب من Art All the Way أو هذا القالب من جويش جورنال. بعد قص القالب، ضعه على الجانب الخلفي من ورق الزخرفة وقم بتتبع الحواف باستخدام قلم رصاص. قم بقصها بالمقص ثم قم بلف حواف الورقة معًا بعناية لتشكيل غطاء عاكس الضوء. إما أن تقوم بربط أو لصق الحواف المتداخلة لغطاء المصباح معًا؛ إذا كنت تستخدم قالبًا يحتوي على نقاط للفتحات، فقم بقصها وإدراج علامات التبويب، ثم قم بالغراء أو الشريط اللاصق للحصول على أفضل النتائج. أضف شمعة ضوء الشاي LED داخل كأس النبيذ، ثم ضع غطاء المصباح في الأعلى، وشاهد مصباحك الجديد الجميل.

إذا كنت ترغب في تحسين شكل غطاء المصباح الخاص بك، فكر في إضافة لمسة مذهبة من خلال طلاء جذع الزجاج بلون ذهبي جميل باستخدام طلاء الزجاج. هل تريد إنشاء مظهر موسمي؟ استخدم الورق الذي يتميز بأنماط موسمية مختلفة مثل المنقوشات لفصل الخريف أو الأزهار لفصل الربيع أو رقاقات الثلج لقضاء العطلات. للحصول على مظهر أكثر أناقة، يمكنك لصق شريط على طول الجزء العلوي والسفلي من غطاء المصباح، أو قص حد صدفي جميل على طول الحواف. للسماح لمزيد من ضوء الشموع بالتألق، يمكنك استخدام ثقب لإنشاء تصميم عاكس للضوء ممتع. بغض النظر عن أسلوبه، فإن صنع فانوس خفيف لمساحتك الخاصة هو خدعة بسيطة لتجعل منزلك يشعر بالدفء والراحة.