DIY الفوانيس ضوء الشاي مودي مع بعض كؤوس النبيذ القديمة

لا شيء يخلق أجواء أكثر راحة بشكل أسرع من وهج ضوء الشموع الخافت. وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق الجميلة لتزيين منزلك بالشموع، إلا أن فوانيس ضوء الشاي تعد خيارًا رائعًا للغاية لخلق أجواء مزاجية. لن تبدو مذهلة فقط كقطعة مركزية للطاولة لحفل عشاء حميم أو حتى حفل زفاف، ولكنها ستبدو أيضًا ساحرة بنفس القدر عند تصميمها كمصباح مطبخ صغير أو كجزء من المقالة القصيرة على رف الكتب. على الرغم من أنه يمكنك شراء فوانيس الشاي الخفيفة من المتاجر، إلا أنه من السهل جدًا صنعها بنفسك باستخدام كؤوس النبيذ القديمة. بالإضافة إلى كونها طريقة ممتازة لإعادة استخدام أكواب الشرب التي قد تبقى غير مستخدمة في خزانتك، فهي أيضًا أداة DIY صديقة للميزانية.
بالإضافة إلى كؤوس النبيذ القديمة، فإن اللوازم الأخرى الوحيدة التي ستحتاجها هي طابعة وورق وقلم رصاص ومقص وغراء أو شريط لاصق على الوجهين. هل ذكرنا أن هذا المشروع سريع وسهل التنفيذ أيضًا؟ من المحتمل ألا يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة لإكماله. الأمر الرائع أيضًا في مشروع DIY هذا هو أنه يمكنك حقًا تصميم مظهر الفوانيس الخاصة بك وفقًا لأسلوبك الشخصي. من طلاء كأس النبيذ إلى استخدام نمط ورق معين إلى إضافة زخارف متنوعة، هناك عدد من الطرق لتغيير المظهر. أدناه، نشارك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لإنشاء فوانيس ضوء الشاي الخاصة بك وبعض الأفكار حول كيفية تخصيصها للاستخدام المنتظم أو لحدث خاص.
كن مبدعا مع أسلوب الفانوس الخاص بك
للبدء، ستحتاج إلى طباعة قالب صغير لغطاء المصباح على ورقة الطابعة ثم قصه. هناك العديد من قوالب عاكس الضوء المجانية المتاحة عبر الإنترنت، مثل هذا القالب من Art All the Way أو هذا القالب من جويش جورنال. بعد قص القالب، ضعه على الجانب الخلفي من ورق الزخرفة وقم بتتبع الحواف باستخدام قلم رصاص. قم بقصها بالمقص ثم قم بلف حواف الورقة معًا بعناية لتشكيل غطاء عاكس الضوء. إما أن تقوم بربط أو لصق الحواف المتداخلة لغطاء المصباح معًا؛ إذا كنت تستخدم قالبًا يحتوي على نقاط للفتحات، فقم بقصها وإدراج علامات التبويب، ثم قم بالغراء أو الشريط اللاصق للحصول على أفضل النتائج. أضف شمعة ضوء الشاي LED داخل كأس النبيذ، ثم ضع غطاء المصباح في الأعلى، وشاهد مصباحك الجديد الجميل.
إذا كنت ترغب في تحسين شكل غطاء المصباح الخاص بك، فكر في إضافة لمسة مذهبة من خلال طلاء جذع الزجاج بلون ذهبي جميل باستخدام طلاء الزجاج. هل تريد إنشاء مظهر موسمي؟ استخدم الورق الذي يتميز بأنماط موسمية مختلفة مثل المنقوشات لفصل الخريف أو الأزهار لفصل الربيع أو رقاقات الثلج لقضاء العطلات. للحصول على مظهر أكثر أناقة، يمكنك لصق شريط على طول الجزء العلوي والسفلي من غطاء المصباح، أو قص حد صدفي جميل على طول الحواف. للسماح لمزيد من ضوء الشموع بالتألق، يمكنك استخدام ثقب لإنشاء تصميم عاكس للضوء ممتع. بغض النظر عن أسلوبه، فإن صنع فانوس خفيف لمساحتك الخاصة هو خدعة بسيطة لتجعل منزلك يشعر بالدفء والراحة.