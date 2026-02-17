DIY بأسعار معقولة والتي تمنح الشموع المستدقة لشجرة الدولار ترقية متطورة

تضيف الشموع المستدقة أجواءً كلاسيكية إلى ديكور منزلك. غالبًا ما يكون حاملها مزخرفًا ومصنوعًا من النحاس أو النحاس أو الحديد المطاوع. من المحتمل أن تراهم يضيئون غرفة في قطعة تعود إلى العصر الفيكتوري، مثل مسلسل “The Gilded Age” الذي تعرضه شبكة HBO. ولكن ليس فقط الشمعدانات التي تحمل الشموع هي التي تظهر الزخارف التفصيلية. يمكن أن تحتوي الشموع نفسها أيضًا على تصميمات مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، يتم تشكيل بعضها بشكل ملتوي، بينما يتميز البعض الآخر بصور الأزهار. بدلاً من شراء شمعة فاخرة، يمكنك صنعها بنفسك عن طريق ختمها بالحبر. كل ما تحتاجه هو بعض المواد من Dollar Tree.
ستحتاج في هذا المشروع إلى بعض المناديل الورقية البيضاء وطوابع السيليكون ولوحة الحبر والمقص ومسدس حراري وزجاجة Mod Podge وبالطبع أعواد الشموع. من المفترض أن يستغرق هذا المشروع بضع دقائق فقط لإكماله، اعتمادًا على عدد عصي الشموع التي تحتاجها. هناك الكثير من الاختلافات في هذه العملية البسيطة. حاول صنع شموع مختلفة لتتناسب مع المواسم. يمكنك ختم شموعك بالزهور في الصيف ورقائق الثلج في الشتاء. يمكنك أيضًا تجربة ألوان مختلفة من الحبر أو الشمع. إذا كانت مشاريع الشموع التي تصنعها بنفسك تثير اهتمامك، فحاول صنع شموعك المعطرة الكبيرة. جرب هذه النصائح الجميلة لتزيين المنزل، مثل وضع الشموع على الوشاح أو تجميعها في مجموعات ثلاثية.
عملية ختم الشموع الخاصة بك بأنماط الحبر
الآن بعد أن قمت بتجميع المواد الخاصة بك، حان الوقت للجزء المثير للاهتمام، وهو ختم الشموع الخاصة بك. ابدأ بالضغط على طوابعك على وسادة الحبر، ثم اضغط عليها على ورق الشمع. تأكد من عدم سحب الختم عند الضغط عليه، لأن ذلك سيترك لطخات، مما لن يؤدي إلى تصميم جيد. يجب أن يكون نمط حبر الختم واضحًا. ثم أعد الختم عدة مرات أسفل الختم الأصلي وفوقه. يجب عليك إنشاء سطرين من الطوابع.
الخطوة التالية هي قطع صفوف الطوابع، مع التأكد من ترك حوالي بوصة فارغة، ولف الورق الأبيض حولها. قد لا تتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح في المرة الأولى، ولكن التجربة والخطأ هو المفتاح. يجب عليك بعد ذلك طلاء أعواد الشموع بطبقة رقيقة من المود بودج. سيكون الكثير من الغراء لزجًا ولن يسمح للورق بالالتصاق بشكل صحيح. بمجرد الانتهاء من لف الأوراق المختومة حول الشمعة، ابتعد عن المشروع لبعض الوقت وانتظر حتى يجف الغراء.
بعد بضع ساعات، قم بتشغيل المسدس الحراري وقم بتشغيله على العصا. يجب أن يتسبب ذلك في التصاق الورقة بإحكام بالشمع. بمجرد الانتهاء من المشروع، سيكون لديك شموع مزينة. فقط تأكد من عدم إشعالها، لأن الورق قد يشتعل. هناك العديد من الطرق الأخرى لتحسين مزاج الشموع الخاصة بك بلمسات زخرفية، بما في ذلك وضعها في صحن ممتلئ أو رمل أو رخام.