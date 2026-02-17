DIY بأسعار معقولة والتي تمنح الشموع المستدقة لشجرة الدولار ترقية متطورة

تضيف الشموع المستدقة أجواءً كلاسيكية إلى ديكور منزلك. غالبًا ما يكون حاملها مزخرفًا ومصنوعًا من النحاس أو النحاس أو الحديد المطاوع. من المحتمل أن تراهم يضيئون غرفة في قطعة تعود إلى العصر الفيكتوري، مثل مسلسل “The Gilded Age” الذي تعرضه شبكة HBO. ولكن ليس فقط الشمعدانات التي تحمل الشموع هي التي تظهر الزخارف التفصيلية. يمكن أن تحتوي الشموع نفسها أيضًا على تصميمات مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، يتم تشكيل بعضها بشكل ملتوي، بينما يتميز البعض الآخر بصور الأزهار. بدلاً من شراء شمعة فاخرة، يمكنك صنعها بنفسك عن طريق ختمها بالحبر. كل ما تحتاجه هو بعض المواد من Dollar Tree.

ستحتاج في هذا المشروع إلى بعض المناديل الورقية البيضاء وطوابع السيليكون ولوحة الحبر والمقص ومسدس حراري وزجاجة Mod Podge وبالطبع أعواد الشموع. من المفترض أن يستغرق هذا المشروع بضع دقائق فقط لإكماله، اعتمادًا على عدد عصي الشموع التي تحتاجها. هناك الكثير من الاختلافات في هذه العملية البسيطة. حاول صنع شموع مختلفة لتتناسب مع المواسم. يمكنك ختم شموعك بالزهور في الصيف ورقائق الثلج في الشتاء. يمكنك أيضًا تجربة ألوان مختلفة من الحبر أو الشمع. إذا كانت مشاريع الشموع التي تصنعها بنفسك تثير اهتمامك، فحاول صنع شموعك المعطرة الكبيرة. جرب هذه النصائح الجميلة لتزيين المنزل، مثل وضع الشموع على الوشاح أو تجميعها في مجموعات ثلاثية.