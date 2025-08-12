DIY ترتيب الأزهار الذي يبدو راقيًا باستخدام إمدادات الأشجار بالدولار بأسعار معقولة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إن ترتيب الأزهار الجيد لديه القدرة على تحريك البذخ ، حتى لو كان بميزانية صغيرة. كل ما تحتاجه هو بعض اللمسات الزخرفية المدروسة ونهج استراتيجي. وصدقوا أو لا تصدقوا ، يمكنك إنشاء جو من الرفاهية دون السعر الذي يأتي معها. الترتيب الذي تم تنفيذه جيدًا له نسيج وعمق وتوازن ؛ بمعنى آخر ، إنه أكثر من مجرد إضافة بعض الورود وتنفس الطفل إلى مزهرية.
يمكنك إنشاء قطعة مركزية مذهلة لأي مناسبة لا تشعر بالفوضى أو العشوائية باستخدام عدد قليل من الاكتشافات المختارة من شجرة الدولار التي سترن جميعها في أقل من 20 دولارًا. لتحقيق ذلك ، ستحتاج إلى سلال طبق القش النسيج ، والحصى النهر متعددة النهر ، وحاوية زهرية زجاجية مستديرة ، وشجيرة عباد الشمس الاصطناعية (أو نبات (نباتات) زهرية أخرى من اختيارك). بالإضافة إلى مواد شجرة الدولار ، ستحتاج أيضًا إلى الغراء اللاصق E6000.
خطوات لجعل ترتيب شجرة الدولار DIY وتخصيصها
لجعل هذا الترتيب الأزهار الانتقائي ، قم بتطبيق المادة اللاصقة على القاعدة الخارجية من وعاء الزجاج الأزهار. أيضا ، الغراء الحواف السفلية من الوعاء ، حوالي 1/2 بوصة فوق القاعدة – تريد أن يتم لصق جوانب السلة كذلك. بعد ذلك ، قم بتعيين الوعاء فوق سلة الخوص ، مع الضغط عليها بحزم. بمجرد أن يجف الغراء ، أضف الحصى إلى الجزء الداخلي من الوعاء. ثم ، قم بقطع ترتيب الزهور حسب الحاجة ، وأضفه إلى الوعاء. تأكد من دفن سيقان الترتيب الخاص بك قليلاً حتى لا تنطلق.
اجعل هذه الفكرة الخاصة بك من خلال تبديل الزهور الاصطناعية وتداولها في أزهار موسمية حقيقية ، أو حتى العصارة الاصطناعية (التي تميل إلى أن تبدو حقيقية). فكر في إضافة الزهور أو الشجيرات ذات الارتفاعات والألوان والطبقات المختلفة لإنشاء المزيد من العمق داخل الوعاء. يمكنك أيضًا التخلص من الوعاء بالكامل واستخدام دلو مجلفن أو إبريق المزرعة القديم – فقط للتأكد من استخدام ترتيبات طويلة ستظل مرئية.
إذا كنت ترغب في التحسن في تزيين منزلك بالزهور ، فحاول تجربة القوام والارتفاعات المختلفة. اذهب مع العناصر والحشو المستوحاة من الطبيعة ، مثل الفروع الصغيرة أو الأثنين وبتلات الزهور أو عناصر مثل الصدف والرمال الملونة. ابحث عن طرق لمزج هذه العناصر بمهارة مع المساحات الخضراء ، مع إضافة بقع نابضة بالحيوية من البلوز المذهل والأحمر والأصفر لجذب الانتباه إلى الترتيب.