DIY تعريشة لنباتات التسلق الخاصة بك مع أطواق التطريز القديمة

هل تبحث عن طريقة أنيقة للمساعدة في توجيه نباتاتك؟ على الرغم من أن مواد Trellis وفيرة في تجار التجزئة ، فقد يكون هناك بالفعل حل لمتسلق مصنع DIY في غرفتك الحرفية أو في ممرات متجر التوفير المفضل لديك. تعد الأطواق التطريز الخشبية وسيلة إبداعية لتوجيه النباتات في اتجاه فريد. في مجموعة متنوعة من الأحجام ، يمكن العثور على هذه الإطارات المستديرة عادة في متاجر الفنون والحرفية أو متاجر الأدوات المنزلية ، وغالبًا ما يتم تجاهلها إلا إذا كنت في التطريز كممارسة إبداعية. ومع ذلك ، مع القليل من الإبداع ، يمكنك تحويل مجموعة من الأطواق التطريز إلى تعريشة منحوتة لجدارك للمساعدة في توجيه مصانع التسلق واللف التي يمكنك تشكيلها لتناسب مساحتك المتاحة.

تعتبر هذه التعريشة DIY مثالية للنباتات ويمكن تخصيصها في مجموعة تلبية الحجم والشكل المطلوب. في حين يتم استخدام الأطواق التطريز بشكل أفضل في الداخل وبعيدًا عن العناصر ، فإن إضافة بعض الأكريليك الرش إلى الخشب حيث يمكن أن يجعلها معطفًا نهائيًا مما يجعلها مقاومة للطقس ، حيث تبدو مذهلة بشكل خاص على جانب المنزل الخارجي أو السياج أو حديقة الحديقة.