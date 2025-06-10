DIY تعريشة لنباتات التسلق الخاصة بك مع أطواق التطريز القديمة

هل تبحث عن طريقة أنيقة للمساعدة في توجيه نباتاتك؟ على الرغم من أن مواد Trellis وفيرة في تجار التجزئة ، فقد يكون هناك بالفعل حل لمتسلق مصنع DIY في غرفتك الحرفية أو في ممرات متجر التوفير المفضل لديك. تعد الأطواق التطريز الخشبية وسيلة إبداعية لتوجيه النباتات في اتجاه فريد. في مجموعة متنوعة من الأحجام ، يمكن العثور على هذه الإطارات المستديرة عادة في متاجر الفنون والحرفية أو متاجر الأدوات المنزلية ، وغالبًا ما يتم تجاهلها إلا إذا كنت في التطريز كممارسة إبداعية. ومع ذلك ، مع القليل من الإبداع ، يمكنك تحويل مجموعة من الأطواق التطريز إلى تعريشة منحوتة لجدارك للمساعدة في توجيه مصانع التسلق واللف التي يمكنك تشكيلها لتناسب مساحتك المتاحة.
تعتبر هذه التعريشة DIY مثالية للنباتات ويمكن تخصيصها في مجموعة تلبية الحجم والشكل المطلوب. في حين يتم استخدام الأطواق التطريز بشكل أفضل في الداخل وبعيدًا عن العناصر ، فإن إضافة بعض الأكريليك الرش إلى الخشب حيث يمكن أن يجعلها معطفًا نهائيًا مما يجعلها مقاومة للطقس ، حيث تبدو مذهلة بشكل خاص على جانب المنزل الخارجي أو السياج أو حديقة الحديقة.
كيفية تحويل الأطواق التطريز إلى تعريشة
عند تجميع الأطواق التطريز في تعريشة ، اختر عدة إطارات ووضعها في التكوين المطلوب للمساحة. يمكنك استخدام الأطواق الكبيرة لإلقاء نظرة دراماتيكية أو خلط أحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة على تعريشة نحتية فريدة تشبه الفن عند تعليقها على الحائط. هناك العديد من الخيارات لتثبيت الحلقات معًا ، بما في ذلك نهج أقل دائمة باستخدام الأسلاك الزهرية ، أو العلاقات الرمز البريدية الصافية ، أو خط الصيد ، أو الخيوط لإلقاء نظرة ريفية. إذا كان التثبيت دائم ، فاستخدم مادة لاصقة مثل الغراء الساخن أو E6000 لتثبيت الحلقات معًا. يمكنك أيضا فتح الأطواق والتشابك. شنق التعريشة على الحائط وارتفع نباتاتك من خلال الحلقات.
في حين أن مشروع DIY هذا يترك الأطواق في الخشب الطبيعي ، يمكنك تلطيخها أو رسمها لتتناسب مع ديكورك. تشمل الطرق الرائعة الأخرى لإضافة نسيج ونمط لف الأطواق في الورق الزخرفي أو النسيج أو خيط التطريز الجرح قبل تجميعها معًا. لإلقاء نظرة على بوهو ممتع ، أضف المتصلبات الممتدة على الأطواق التطريز مع ترك إطارات أخرى فارغة حتى تسلق النباتات. أو ، قم بإنشاء أجواء عتيقة لأطواق التطريز عن طريق إضافة النسيج مع الرسومات الرجعية إلى بعض الدوائر. يمكنك أيضًا تعليق تكوين الطوق المجمعة من الأعلى. على الرغم من أن صناديق الغراس هي وسيلة رائعة لإنشاء جدار خصوصية بسيط على الشرفات أو الشرفات ، فإن تعريشة معلقة هي طريقة فريدة من نوعها للخصوصية والظل وعرض نباتاتك.