DIY جدار لهجة حجرية مزيفة مع عدد قليل من الإمدادات بأسعار معقولة

توفر الجدران الحجرية في المنزل جمالية ريفية مريحة إلى مساحتك. ومع ذلك ، لا ينعم الجميع بتصميم داخلي يشبه الكوخ من الحجر الحقيقي. على الرغم من ذلك ، إذا كنت تبحث عن أفكار حول كيفية تزيين منزلك مثل كوخ إنجليزي أو تتطلع إلى نظرة عضوية وطبيعية على ميزانية ، فأنت تريد أن تعرف هذا المشروع DIY لللكنة الحجرية. باستخدام الإمدادات بأسعار معقولة ، مثل ألواح الجدران الحجرية البلاستيكية وبعض spackle ، يمكنك صنع جدار لهجة مذهلة يبدو ويشعر تقريبًا مثل البناء الحقيقي أو الحجارة.
إن فوائد مشروع DIY هذا ليس فقط نتائج CottageCore ، ولكن أيضًا أن هذه الطريقة صديقة للميزانية ، ولا تنتج سوى القليل أو لا غبار أو فوضى ، وتستمر بشكل جيد على مر السنين. العيوب هي أن هذا المشروع ليس صديقًا للمستأجرين لأن أساليب spackle والالتصاق قد تتسبب في تلف الحوائط الجافة. ومع ذلك ، إذا كنت لا تمانع في جدار لهجة حجرية مزدوجة أكثر أو أقل ، فقد يبدو هذا المشروع مذهلاً حول مدفأة كهربائية ، كباكسبلاش المطبخ ، أو في أي مكان في المنزل الذي يحتاج إلى لمسة ريفية. لذلك ، إليك كيفية إجراء تغيير غير مكلف يجعل مساحتك تبدو على الفور أكثر cottagecore.
كيف تدين جدار لهجة حجرية مزيفة في منزلك
لإنشاء جدار اللكنة الحجري المزيف هذا ، سترغب في شراء بعض الألواح الحجرية البلاستيكية مثل لوحة الحائط الحجرية المزيفة هذه من Dundee Deco. تم تصنيع الألواح ليوضع معًا مثل قطع الألغاز العملاقة. لإرفاق الألواح على الحائط ، يمكنك استخدام لاصق البناء. فقط ضع في اعتبارك أن هذا حل دائم إلى حد ما ، لذلك قد يؤدي إلى إتلاف جدرانك إذا اخترت إزالة الألواح لاحقًا. للحصول على أمن إضافي ، يمكنك أيضًا استخدام مسدس مسمار أو أساسي لتأمين الحواف. أثناء عملك ، استخدم سكين السجاد لقطع الحواف لإنشاء نظرة سلسة في الزوايا أو حول النافذة والأبواب.
على الرغم من أن اللوحات وحدها تبدو واقعية نسبيًا ، إلا أنه يمكنك تعزيز مشروع DIY هذا من خلال إضافة التشنج بين الحجارة لإلقاء نظرة ثلاثية الأبعاد. أضف spackle إلى حقيبة أنابيب لتتبعها على طول خطوط الجص فو بين الحجارة. ثم ، استخدم سكين المعجون لتنعيم الحواف. يوفر تراكب بعض spackle على الحجارة نظرة أكثر عضوية. بعد ذلك ، احصل على إسفنجة مبللة أو خرقة وقطعة في الحجارة لتليين المواد المفرطة المفرطة بحيث تبدو أكثر طبيعية. النتائج تتحدث عن نفسها.
أفكار الجدار الحجري البديلة لمحاولة
نظرًا لأن هذا المشروع ليس الأكثر ملاءمة للمستأجرين ، فقد ترغب في تعديل المفهوم لإنشاء حل أقل دائمة. يستخدم بعض المستأجرين ورقة الاتصال لحماية جدرانهم قبل إضافة الألواح الحجرية البلاستيكية مع لاصق البناء. سوف تلتزم المادة اللاصقة بورق الاتصال ، لذلك بمجرد أن يحين الوقت لإزالة مشروعك ، يمكنك تقشيره بسلاسة دون أي ضرر.
هناك حل بسيط آخر لصنع جدار حجر فو ملائم للمستأجرين هو استخدام ألواح حجرية مزيفة من التقشير واللصوص بدلاً من تلك المذكورة أعلاه. لا تتطلب ألواح التقشير واللازهالة مثل ألواح الجدار 3D أو خلفية Nuwallpaper ملصقات إضافية لربطها بالجدار. علاوة على ذلك ، فإن تقشيرها عندما يكون عقد الإيجار بسيطًا ولن يسبب الكثير من الضرر ، إن وجد. الجانب السلبي الوحيد هو أن لوحات القشر واللا لا تحتوي على نفس الملمس ثلاثي الأبعاد مثل لوحات DIY مع spackle. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون هذه اللوحات أرق ويمكن أن تخلق فقاعات هواء أثناء إرفاقها بالجدار. ومع ذلك ، نظرًا لأن ستون هو اتجاه ديكور المنزل الطبيعي الذي يعود ، فلا تقلق من عدم القدرة على القفز على هذه العربة بسبب انخفاض ميزانية رينو. جرب هذه الأفكار DIY بدلاً من ذلك.