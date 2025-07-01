DIY جدار لهجة حجرية مزيفة مع عدد قليل من الإمدادات بأسعار معقولة

توفر الجدران الحجرية في المنزل جمالية ريفية مريحة إلى مساحتك. ومع ذلك ، لا ينعم الجميع بتصميم داخلي يشبه الكوخ من الحجر الحقيقي. على الرغم من ذلك ، إذا كنت تبحث عن أفكار حول كيفية تزيين منزلك مثل كوخ إنجليزي أو تتطلع إلى نظرة عضوية وطبيعية على ميزانية ، فأنت تريد أن تعرف هذا المشروع DIY لللكنة الحجرية. باستخدام الإمدادات بأسعار معقولة ، مثل ألواح الجدران الحجرية البلاستيكية وبعض spackle ، يمكنك صنع جدار لهجة مذهلة يبدو ويشعر تقريبًا مثل البناء الحقيقي أو الحجارة.

إن فوائد مشروع DIY هذا ليس فقط نتائج CottageCore ، ولكن أيضًا أن هذه الطريقة صديقة للميزانية ، ولا تنتج سوى القليل أو لا غبار أو فوضى ، وتستمر بشكل جيد على مر السنين. العيوب هي أن هذا المشروع ليس صديقًا للمستأجرين لأن أساليب spackle والالتصاق قد تتسبب في تلف الحوائط الجافة. ومع ذلك ، إذا كنت لا تمانع في جدار لهجة حجرية مزدوجة أكثر أو أقل ، فقد يبدو هذا المشروع مذهلاً حول مدفأة كهربائية ، كباكسبلاش المطبخ ، أو في أي مكان في المنزل الذي يحتاج إلى لمسة ريفية. لذلك ، إليك كيفية إجراء تغيير غير مكلف يجعل مساحتك تبدو على الفور أكثر cottagecore.