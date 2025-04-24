DIY حديقة حاويات صديقة للميزانية باستخدام عناصر غسيل شجرة اثنين

تعد البستنة الحاويات طريقة رائعة لزراعة الأعشاب أو الخضر عندما تكون قصيرًا في المساحة ، ولكن يمكن أن يترك سعر المزارعين ميزانيتك في الأوساخ. تتراوح أكياس النمو بين 5 دولارات إلى 20 دولارًا ، والأواني الزخرفية ليست أفضل بكثير. لهذا السبب يكتسب هذا الاختراق الشاذ والصديق للميزانية من ممر الغسيل في Dollar Tree جرًا: مع اثنين فقط من عناصر شائعة ، يمكنك DIY حقيبة تنمو تنافس الصفقة الحقيقية.
احصل على حقيبة غسيل شبكية مع الرباط وسلة غسيل بلاستيكية متراخية – كل منها 1.25 دولار فقط. مكدس السلة داخل الحقيبة أو اقلب التحرير والسرد ، اعتمادًا على الحجم. في كلتا الحالتين ، لديك حاوية تنظيمية منظمة مثالية للنباتات الجذرية الضحلة مثل الريحان أو الخس أو النعناع. انها بسيطة ، قوية ، ورخيصة بما يكفي لبناء حديقة كاملة دون أن تنكسر.
بعد التكلفة ، يوفر هذا الإعداد وظيفة حقيقية. تتيح الشبكة تدفق الهواء للجذور ، مما يساعد على منع التعفن ، بينما تبقي السلة متدعمًا بالتربة. فكر في الأمر على أنه مجموعة مبتدئ في البستاني – سهلة ومرنة وفعالة بشكل مدهش. إذا كنت مستوحى من هذه الخدعة ، فقد تستمتع أيضًا بأفكار زارع شجرة الدولار الأخرى التي تعيد استخدام الأدوات المنزلية المشتركة بطرق إبداعية.
كيفية بناء وتخصيص حقيبة زراعة شجرة الدولار الخاصة بك
ابدأ من خلال الجمع بين حقيبة الغسيل الشبكية وسلة التراص في أي تكوين يوفر ملاءمة دافئة. هذا يشكل قذيفة زارع DIY الخاص بك. يمكن استخدام العصي أو الصخور كحشو أساسي لتحسين الصرف وتقليل كمية التربة اللازمة. ومع ذلك ، فإن استخدام العصي والصخور يحد من كمية التربة التي يمكن أن تشغلها الجذور ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار. ما لم تكن واثقًا من الإعداد الخاص بك ، التزم بمزيج بوتينج جيد. بمجرد ملؤها ، أنت مستعد للزراعة. لا تحتاج معظم الأعشاب والخضر إلى حوالي 6 إلى 8 بوصات من التربة ، مما يجعل هذه الحاوية الحجم الصحيح. ولا تدع موادها المتواضعة تخدعك – فهي تؤدي بشكل نسبي لأكياس النمو الأكثر تكلفة المستخدمة للمحاصيل مثل الخرشوف والطماطم.
التخصيص سهل مع هذا النهج. إذا كانت شجرة الدولار المحلية الخاصة بك خارج أكياس الغسيل أو سلال ، فإن حاويات القماش الأخرى التي يمكن أن تعمل مثل أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام أو وسادات قديمة يمكن أن تعمل في قرصة. وبالمثل ، يمكن أن يقدم إطار أكثر ثباتًا ، مثل قفص أو حوض تخزين ، المزيد من الدعم للنباتات الثقيلة مثل الطماطم أو الفلفل. على سبيل المثال ، يمكنك تخطي الأواني باهظة الثمن عن طريق إعادة استخدام حوض تخزين الأشجار بالدولار البسيط كزارع. وبالمثل ، يمكن تحويل صناديق الحليب إلى صناديق حديقة متنقلة تعمل بشكل جيد في البيئات الحضرية ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعين عليهم القيام به مع مجرد شرفة أو فناء.
الوجبات الجاهزة؟ لا تحتاج إلى أواني مصممة أو إعدادات باهظة الثمن لبدء حديقة مثمرة. في بعض الأحيان ، فإن مساحة النمو التالية هي مجرد ممر الغسيل بعيدا.