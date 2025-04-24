DIY حديقة حاويات صديقة للميزانية باستخدام عناصر غسيل شجرة اثنين

تعد البستنة الحاويات طريقة رائعة لزراعة الأعشاب أو الخضر عندما تكون قصيرًا في المساحة ، ولكن يمكن أن يترك سعر المزارعين ميزانيتك في الأوساخ. تتراوح أكياس النمو بين 5 دولارات إلى 20 دولارًا ، والأواني الزخرفية ليست أفضل بكثير. لهذا السبب يكتسب هذا الاختراق الشاذ والصديق للميزانية من ممر الغسيل في Dollar Tree جرًا: مع اثنين فقط من عناصر شائعة ، يمكنك DIY حقيبة تنمو تنافس الصفقة الحقيقية.

احصل على حقيبة غسيل شبكية مع الرباط وسلة غسيل بلاستيكية متراخية – كل منها 1.25 دولار فقط. مكدس السلة داخل الحقيبة أو اقلب التحرير والسرد ، اعتمادًا على الحجم. في كلتا الحالتين ، لديك حاوية تنظيمية منظمة مثالية للنباتات الجذرية الضحلة مثل الريحان أو الخس أو النعناع. انها بسيطة ، قوية ، ورخيصة بما يكفي لبناء حديقة كاملة دون أن تنكسر.

بعد التكلفة ، يوفر هذا الإعداد وظيفة حقيقية. تتيح الشبكة تدفق الهواء للجذور ، مما يساعد على منع التعفن ، بينما تبقي السلة متدعمًا بالتربة. فكر في الأمر على أنه مجموعة مبتدئ في البستاني – سهلة ومرنة وفعالة بشكل مدهش. إذا كنت مستوحى من هذه الخدعة ، فقد تستمتع أيضًا بأفكار زارع شجرة الدولار الأخرى التي تعيد استخدام الأدوات المنزلية المشتركة بطرق إبداعية.