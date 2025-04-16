DIY سهلة DIY DIY لإقناع أي ضيوف

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يبدو أن السير إلى شجرة الدولار يشبه فتح عالم من إمكانيات DIY. هناك الكثير الذي يمكنك القيام به والقيام به مع الأشياء الجيدة التي تبلغ تكلفتها دولار واحد. هل تحتاج إلى مزيد من التخزين؟ توجه إلى السلة و bin aisle. تبحث لتحديث ديكور الخاص بك؟ تاجر التجزئة الخصم لديه الكثير من هؤلاء ، أيضا. هذه المرة ، رغم ذلك ، نحن نركز على إقناع الضيوف. سواء كنت تقوم بإعداد منزلك لحفل عشاء لا يُنسى أو رمي لقاء غير رسمي ، فإن الحلوى إلزامية. وكذلك عرضها بشكل خلاق. ليس من المفاجئ ، أن Dollar Tree لديها كل ما تحتاجه لإنشاء صينية حلوى متوسطة.
من السهل صنعه ، لا يكلف أكثر من بضعة دولارات ، والأفضل من ذلك كله ، يمكنه رفع لعبة الاستضافة الخاصة بك. لا نعرف عنك ، ولكن لا شيء يجعل حكة الأسنان الحلوة مثل مجموعة متنوعة من الحلوى والكعك الصغير والمعالجة المعروضة. مغرية ، أليس كذلك؟ لهذا DIY ، سترغب في صنع خط عشاء ل Dollar Tree. أو ، إذا كنت لا تمانع في الشراء بكميات كبيرة ، قم بالتسوق من موقعه على الويب. المضي قدما والاستيلاء على لوحين (مثل لوحات عشاء الزجاج الصافية) ، وعاء زجاجي واحد زخرفي واحد ، واثنين من شمعة الزجاج الكثيفة لكل من موقف الحلوى. ضع جانبًا غراءًا قويًا للسيراميك/الزجاجي ، مثل لاصق E-6000 الحرفي ، لتجميع كل شيء معًا.
كيفية DIY صينية حلوى أنيقة مع عناصر شجرة الدولار
هناك عدد من الطرق للذهاب إلى هذا DIY ، ولكن أولاً: حدد تخطيطك. القائمة أعلاه هي أسهل طريقة لجعل صينية الحلوى هذه ، لكن لا يتعين عليك جعل كل شيء بنفس الحجم والمواد. يمكن أن تكون الطبقة السفلية الخاصة بك عبارة عن لوحة غداء/سلطة ، تليها لوحة حلوى أصغر ، ثم طبقة مع وعاء أصغر في الأعلى. هذا يخلق مظهرًا مربعًا مربعًا.
بعد ذلك ، قرر ما إذا كنت تريد أن تكون لوحاتك زجاجية أو سيراميك. قد يتطلب استخدام كل الزجاج رذاذ طلاءه لجعل ديكور شجرة الدولار الرخيص يبدو مكلفًا. بالإضافة إلى ذلك ، ملاحظة جانبية: ستحتاج إلى إغلاق كل شيء بإنهاء آمن من الطعام بعد ، لأن الدرج سوف يتلامس مع الطعام. من ناحية أخرى ، يعني خيار السيراميك أنه يمكنك فقط اختيار أي صفيحة ووعاء لطيف. فكر في شيء محجّن أو ذهبي أو ذو طابع فاكهة أو مزدحمة الأزهار لإضافة اهتمام بصري غير متوقع إلى TableScape الخاص بك. يمكنك أيضًا اختيار لوحة ألوان معينة لتتناسب مع الموسم أو الموضوع. فكر في الأواني الفخارية ذات اللون الباستيل في احتفالات فصل الربيع ، والبرتقالي والأصفر لتناول الغداء الصيفي ، وربما حتى مزيج من اللون الوردي والأزرق إذا كنت ترمي حفلة تكشف الجنس. تحصل على الصورة.
قم بلصق حاملي الشموع إلى وسط اللوحات ، وكذلك أسفل الوعاء ، واتركهم يجفون. قم بإخراجها كلما كنت تتوقع الضيوف. وبمجرد الانتهاء من الاستضافة ، قم بإعادة صياغة الدرج المتدرج لتخزين وتنظيم إضافي في جميع أنحاء المنزل.