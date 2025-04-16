DIY سهلة DIY DIY لإقناع أي ضيوف

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يبدو أن السير إلى شجرة الدولار يشبه فتح عالم من إمكانيات DIY. هناك الكثير الذي يمكنك القيام به والقيام به مع الأشياء الجيدة التي تبلغ تكلفتها دولار واحد. هل تحتاج إلى مزيد من التخزين؟ توجه إلى السلة و bin aisle. تبحث لتحديث ديكور الخاص بك؟ تاجر التجزئة الخصم لديه الكثير من هؤلاء ، أيضا. هذه المرة ، رغم ذلك ، نحن نركز على إقناع الضيوف. سواء كنت تقوم بإعداد منزلك لحفل عشاء لا يُنسى أو رمي لقاء غير رسمي ، فإن الحلوى إلزامية. وكذلك عرضها بشكل خلاق. ليس من المفاجئ ، أن Dollar Tree لديها كل ما تحتاجه لإنشاء صينية حلوى متوسطة.

من السهل صنعه ، لا يكلف أكثر من بضعة دولارات ، والأفضل من ذلك كله ، يمكنه رفع لعبة الاستضافة الخاصة بك. لا نعرف عنك ، ولكن لا شيء يجعل حكة الأسنان الحلوة مثل مجموعة متنوعة من الحلوى والكعك الصغير والمعالجة المعروضة. مغرية ، أليس كذلك؟ لهذا DIY ، سترغب في صنع خط عشاء ل Dollar Tree. أو ، إذا كنت لا تمانع في الشراء بكميات كبيرة ، قم بالتسوق من موقعه على الويب. المضي قدما والاستيلاء على لوحين (مثل لوحات عشاء الزجاج الصافية) ، وعاء زجاجي واحد زخرفي واحد ، واثنين من شمعة الزجاج الكثيفة لكل من موقف الحلوى. ضع جانبًا غراءًا قويًا للسيراميك/الزجاجي ، مثل لاصق E-6000 الحرفي ، لتجميع كل شيء معًا.